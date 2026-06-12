แพลตฟอร์มคริปโตชั้นนำปั้นดีลประวัติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักลงทุนเก็งกำไรราคาหุ้นล่วงหน้าของบริษัท SpaceX ผ่านสัญญา Perpetual Futures
แพลตฟอร์ม คริปโต ชั้นนำปั้นดีลประวัติศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักลงทุนเก็งกำไรราคาหุ้นล่วงหน้าของบริษัท SpaceX ผ่านสัญญา Perpetual Futures กวาดวอลุ่มเทรดสะสมพุ่งทะลุ 3,200 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงเดือนที่กวาดสัดส่วน IPO ล่วงหน้าไปรายเดียวถึง 2,100 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางเป้าหมายการระดมทุนของบริษัทจริงที่ตั้งไว้สูงถึง 75,000 ล้านดอลลาร์เพื่อแผนการพิชิตดาวอังคาร สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลกและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา การลงทุน ออกโรงเตือน ผลิตภัณฑ์ทาง การเงิน ประเภทนี้เป็นการเก็งกำไรด้วยข่าวลือและอารมณ์ล้วนๆ ไม่มีสินทรัพย์จริงหรือหุ้นรองรับแต่อย่างใด เสี่ยงทำรายย่อยสับสนคิดว่าได้รับการคุ้มครองเหมือนหุ้นจดทะเบียน กระแสความร้อนแรงของการเทรดสัญญาอนุพันธ์หุ้น SpaceX ล่วงหน้าบนกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล ถือเป็นนวัตกรรมและการแข่งขันเชิงโครงสร้างรูปแบบใหม่เพื่อดึงดูดเม็ดเงินระหว่างโลก คริปโต กับวอลล์สตรีท ผลิตภัณฑ์นี้ขับเคลื่อนด้วยกระแสเก็งกำไรเฉพาะตัวของบริษัทนอกตลาด ไม่ได้ส่งผลต่อปริมาณซัพพลายหมุนเวียนจริงของบิตคอยน์โดยตรง แม้ SpaceX จะยังไม่เข้าตลาดหุ้น แต่ตอนนี้เว็บเทรด คริปโต ก็เปิดให้นักลงทุนเข้ามา "เดิมพัน" ราคาหุ้นล่วงหน้า ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Pre-IPO Perpetual Futures กันแล้ว เงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ประเภทนี้ แม้ว่ามันจะไม่ได้อ้างอิงหรือผูกกับหุ้น SpaceX จริงๆ แต่ใช้มูลค่าประเมินล่าสุดของบริษัท ก่อนการ IPO มาเป็นตัวกำหนดราคา Perpetual Futures หรือ "Perps" เป็นอนุพันธ์ที่ได้รับความนิยมในตลาด คริปโต อยู่แล้ว เพราะไม่มีวันหมดอายุและสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มขนาด การลงทุน ได้ ซึ่งความนิยมของ Pre-IPO Perps บนแพลตฟอร์มอย่าง Binance, Coinbase และ Hyperliquid กำลังทำให้การแข่งขันระหว่างโลก คริปโต กับตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมรุนแรงขึ้น ก่อนที่บริษัท AI ยักษ์ใหญ่อย่าง Anthropic และ OpenAI จะเตรียมเข้าตลาดหุ้นในอนาคตเช่นกัน ก่อนหน้านี้ ที่มีการรายงานข่าวที่หน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐ มีแนวโน้มอนุมัติ Perpetual Futures สำหรับ คริปโต ก็ทำให้หุ้นของบริษัทแม่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) อย่าง Intercontinental Exchange (ICE) ปรับตัวลง เพราะนักลงทุนกังวลว่า อนุพันธ์ประเภทนี้อาจขยายไปสู่ตลาดหุ้นได้ในอนาคต ซึ่งทั่วโลกกำลังจับตาการ IPO ของบริษัท SpaceX ที่มีเป้าหมายระดมทุนสูงถึง 75,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปขยายธุรกิจ รวมถึงโครงการตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารและสร้างศูนย์ข้อมูลในอวกาศ ข้อมูลจาก Talos ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมจนถึงวันพุธที่ผ่านมา ปริมาณซื้อขาย SpaceX Pre-IPO Perps อยู่ที่ประมาณ 3.
2 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าสัญญาคงค้าง (Open Interest) อยู่ที่ 390 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทาง Binance เปิดเผยว่า แพลตฟอร์มของตัวเองมีปริมาณซื้อขาย SpaceX Perps สูงถึง 2.1 พันล้านดอลลาร์ภายใน 18 วัน ด้าน Philippe Noeltner ทนายความจาก A&O Shearman กล่าวว่า "สินค้าประเภทนี้ออกแบบมาสำหรับกลุ่มนักลงทุนคริปโต ที่ต้องการเก็งกำไรด้วยเลเวอเรจสูง และมีปริมาณซื้อขายก็ที่น่าทึ่งมาก" โดยปกติ Perps ในตลาดคริปโต สามารถใช้เลเวอเรจได้สูงถึง 100 เท่า แต่สำหรับ SpaceX Pre-IPO Perps ส่วนใหญ่จะจำกัดไว้ที่ประมาณ 3-5 เท่า ซึ่งเหล่าเว็บเทรดจะทำกำไรจากการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Making) และการเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายฝ่ายที่สนับสนุนมองว่า Pre-IPO Perps ช่วยให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนในบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้น และช่วยค้นหาราคาที่เหมาะสมของหุ้นก่อนเข้าตลาด แต่ฝั่งนักวิจารณ์เตือนว่า ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงสูง เพราะ สภาพคล่องต่ำ,ความผันผวนสูง และไม่มีสินทรัพย์จริงรองรับเหมือนการ Tokenized Stocks ซึ่งหลังจากหุ้น SpaceX เข้าตลาด ราคาของสัญญาจะถูกปรับให้สอดคล้องกับราคาหุ้นจริง แต่รายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละเว็บเทรด ข้อมูลจาก Kaiko ระบุว่า ราคา SpaceX Pre-IPO Perps ร่วงลงจากมากกว่า 200 ดอลลาร์ เหลือประมาณ 160 ดอลลาร์ ภายในเวลาไม่ถึงเดือน ขณะที่หุ้น SpaceX คาดว่าจะเปิดราคาที่ประมาณ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น Laurens Fraussen นักวิเคราะห์ของ Kaiko กล่าวว่า Pre-IPO Perps พวกนี้แทบไม่มีอะไรค้ำมูลค่า นอกจากการเก็งกำไรล้วน ๆ และมองว่า ทั้งตลาด Prediction Market และ Pre-IPO Perps กำลังสะท้อนว่า โลกกำลังเดินไปสู่ยุคที่ทุกอย่างกลายเป็นการเดิมพันเชิงการลงทุนมากขึ้น" สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Federation of Exchanges - WFE) แสดงความกังวลว่า นักลงทุนบางคนอาจเข้าใจผิด คิดว่ากำลังซื้อสินทรัพย์ที่มีการคุ้มครองเหมือนหุ้นจดทะเบียน ทั้งที่ความจริงแล้วกลไกราคาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังไม่ชัดเจน ซึ่งองค์กรระบุว่า จะนำประเด็นนี้ไปหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลต่อไปด้าน Alex Edmans ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาการลงทุนจาก London Business School มองว่า ทั้ง SpaceX และคริปโตต่างก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น แต่เตือนว่านักลงทุนควรเข้าใจให้ดีก่อนว่ากำลังซื้ออะไร นอกจากนี้ ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครเป็นผู้ผลักดันปริมาณซื้อขายมหาศาลเหล่านี้ เพราะทั้ง Binance และ Coinbase ไม่เคยเปิดเผยจำนวนผู้ใช้งาน ส่วน Talos ก็ระบุว่าไม่สามารถแยกข้อมูลจากบล็อกเชนได้ Noeltner กล่าวทิ้งท้ายว่า"เราไม่รู้หรอกว่าคนที่ซื้อขายอยู่เป็นนักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนด้วยเงินไม่กี่ปอนด์ หรือเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่ ดังนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าตลาดนี้มีแต่รายย่อยเท่านั้น
คริปโต Spacex Perpetual Futures Pre-IPO Perps การเงิน การลงทุน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
คัมแบ็คยิ่งใหญ่! Binance Futures เปิดตัวเทรดหุ้น 'Tesla' ตลอด 24 ชม. พร้อมเลเวอเรจสูงสุด 5x เริ่มวันนี้Binance Futures ได้สร้างความฮือฮาให้กับตลาดอีกครั้ง ด้วยการประกาศเปิดตัวสัญญา TSLAUSDT Equity Perpetual Contract อย่างเป็นทางการ
Read more »
Trust Wallet บุกตลาด Perp-DEX ปลดล็อกเทรดคริปโต-หุ้น-น้ำมัน จบในแอปเดียวสรุปข่าว Trust Wallet กระเป๋าคริปโตยอดฮิตที่มีผู้ใช้งานกว่า 220 ล้านครั้ง ประกาศผสานระบบกับ Hyperliquid เปิดฟีเจอร์เทรด Perpetual Futures แบบ On-chain
Read more »
Binance เปิดเทรดฟิวเจอร์ SpaceX Pre-IPO อ้างอิงมูลค่า $2 ล้านล้านBinance เปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์แบบ perpetual สำหรับหุ้น SpaceX ก่อน IPO ภายใต้ชื่อ SPCXUSDT อ้างอิงมูลค่าบริษัทสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ ชำระด้วย USDT ไม่ใช่หุ้นจริง
Read more »
Coinbase Financial Markets เปิดตลาดอนุพันธ์คริปโตระดับโลกให้กับนักลงทุนสถาบันสหรัฐฯ ผ่าน Deribitบริษัทลูกของ Coinbase ที่อยู่ภายใต้กำกับดูแล CFTC ได้เปิดให้บริการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มออปชันคริปโตของ Deribit เพื่อให้นักลงทุนสถาบันสหรัฐฯ สามารถเข้าถึงตลาดอนุพันธ์คริปโตระดับโลกได้โดยตรง โดยเป็น FCM รายแรกที่ได้รับอนุญาตให้จัดการ Perpetual Futures ในฐานะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ
Read more »
Kraken เปิดตัวผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ดิจิทัลพร้อมการสนับสนุนจาก CFTCKraken ประกาศเปิดบริการ perpetual futures Bitcoin ภายใต้กรอบกฎหมายของสหรัฐ รองรับโดยการอนุมัติของ CFTC และการรวม Bitnomial เพื่อขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
Read more »
ซีอีโอ CME ออกโรงเตือน ตลาดฟิวเจอร์สคริปโทฯ ส่อแววเกิดหายนะครั้งใหญ่สรุปข่าว ซีอีโอของ CME Group ออกโรงเตือนอย่างรุนแรงว่า การอนุมัติผลิตภัณฑ์ Crypto Perpetual Futures ในสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ถือเป็นหายนะที่กำลังรอวันปะทุ
Read more »