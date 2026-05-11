แพทองธารโพสต์ซึ้งขอบคุณทักษิณและครอบครัวชินวัตร พลังแห่งความรักและความผูกพันในวันที่ยากลำบาก

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เผยความในใจผ่านโซเชียลมีเดีย ขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่เป็นเสาหลักทางใจ พร้อมขอบคุณพรรคเพื่อไทยและประชาชนที่เคียงข้างเสมอในวันที่ยากที่สุด
การแสดงออกถึงความผูกพันและความรักภายใน ครอบครัวชินวัตร ได้กลายเป็นจุดสนใจของสาธารณชนและผู้ที่ติดตามสถานการณ์ทาง การเมือง ไทยอีกครั้ง เมื่อนางสาว แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ใช้พื้นที่บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างอินสตาแกรมส่วนตัว @ingshin21 ในการโพสต์ภาพถ่ายหมู่ที่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศของความอบอุ่น ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสมาชิก ครอบครัวชินวัตร และบุคคลใกล้ชิด โดยภาพดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการบันทึกความทรงจำในวันที่ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันเท่านั้น แต่ยังแฝงไปด้วยข้อความที่ถ่ายทอดความรู้สึกส่วนลึกจากหัวใจของลูกสาวที่มีต่อคุณพ่อ คุณแม่ และพี่น้องในวันที่ต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตและแรงกดดันทาง การเมือง อย่างหนักหน่วง ซึ่งนางสาว แพทองธาร ได้ระบุว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตสำหรับเธอในขณะนี้คือการที่สมาชิกในครอบครัวยังมีกันและกัน และได้กล่าวขอบคุณนาย ทักษิณ ชินวัตร ผู้เป็นคุณพ่อ ที่มีความเข้มแข็งและไม่เคยทำให้ลูกๆ ต้องรู้สึกลำบากใจแม้ในวันที่ตัวคุณพ่อเองจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต โดยนางสาว แพทองธาร ได้ถ่ายทอดคำสอนของคุณพ่อที่ว่า หากพ่อแสดงความอ่อนแอหรืออยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ ลูกๆ จะยิ่งรู้สึกแย่และวิตกกังวลมากกว่าเดิม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละและการปกป้องความรู้สึกของลูกๆ ที่นาย ทักษิณ พยายามรักษาไว้เสมอมาเพื่อให้ครอบครัวยังคงเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความมั่นใจ นอกจากความซาบซึ้งที่มีต่อคุณพ่อแล้ว นางสาว แพทองธาร ยังได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของคุณแม่ ซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักทางจิตใจที่มั่นคงที่สุดของครอบครัว แม้ว่าในภาพถ่ายดังกล่าวจะไม่ได้ปรากฏภาพของคุณแม่ร่วมอยู่ด้วย แต่เธอกลับถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้อย่างกินใจ โดยระบุว่าคุณแม่ในวัย 70 กว่าปี ยังคงเป็นที่พึ่งพิงที่แข็งแกร่ง เป็นอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นที่ทำให้ลูกๆ รู้สึกปลอดภัยและสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ มาได้อย่างอุ่นใจ การยกย่องคุณแม่ในฐานะเสาหลักนี้แสดงให้เห็นว่า ในขณะที่นาย ทักษิณ อาจเป็นผู้นำในเชิงกลยุทธ์และการต่อสู้ คุณแม่คือผู้ประคับประคองด้านอารมณ์และความรู้สึกของทุกคนในบ้านให้มีความสมดุลและมีความอดทนต่ออุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ความรักความผูกพันนี้เองที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้สมาชิกทุกคนใน ครอบครัวชินวัตร ยังคงยึดมั่นในจุดยืนและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายที่เกิดขึ้นในเส้นทาง การเมือง และการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของการรวมตัวที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่รักและสนับสนุนครอบครัวนี้เป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น นางสาว แพทองธาร ยังไม่ลืมที่จะส่งผ่านคำขอบคุณไปยังพี่น้อง รวมถึงเขยและสะใภ้ที่ยืนหยัดเคียงข้างกันอย่างหนักแน่น ไม่ว่าในสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใด ความเป็นปึกแผ่นของพี่น้องชินวัตรคือเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พวกเขาสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในวันที่ยากลำบาก และที่สำคัญที่สุดคือการขอบคุณเพื่อนพ้อง พี่น้องสมาชิก พรรคเพื่อไทย รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ยังคงให้ความรัก ความไว้วางใจ และอยู่เคียงข้าง ครอบครัวชินวัตร และ พรรคเพื่อไทย มาโดยตลอด ซึ่งนางสาว แพทองธาร ย้ำว่าการสนับสนุนเหล่านี้มีความหมายต่อจิตใจของเธอและครอบครัวอย่างมหาศาล และเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเขามีพลังในการขับเคลื่อนงานเพื่อส่วนรวมต่อไป การโพสต์ข้อความในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวส่วนตัวภายในครอบครัว แต่เป็นการส่งสัญญาณถึงความสามัคคีและความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อ โดยใช้ความรักเป็นพื้นฐานในการสร้างพลังบวกให้กับตนเองและผู้สนับสนุน ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นภายในครอบครัวและการได้รับการยอมรับจากมวลชน คือปัจจัยหลักที่ทำให้นางสาว แพทองธาร และ ครอบครัวชินวัตร สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดมาสู่แสงสว่างและความหวังครั้งใหม่ในปัจจุบันได้อย่างสง่างามและมั่นค.
