แพทย์เตือนไซนัสอักเสบเรื้อรัง ยาวนานเกิน 12 สัปดาห์ เสี่ยงกระทบคุณภาพชีวิต
นพ. บรรณวัชร เตือนภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังที่ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังนานกว่า 12 สัปดาห์หากไม่รักษาอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต
นพ. บรรณวัชร ตันติคุณ โสต ศอ นาสิกแพทย์เฉพาะทางโรคจมูกและภูมิแพ้ โรงพยาบาลเวชธานี อินเตอร์เนชั่นแนล ออกมาแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับภาวะ ไซนัสอักเสบเรื้อรัง (Chronic Sinusitis) ซึ่งเป็นปัญหาทางเดินหายใจที่ถูกมองข้ามบ่อยครั้ง โดยเน้นย้ำว่าหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว
นิยามและอาการสำคัญของโรค
แพทย์ระบุว่าไซนัสอักเสบเรื้อรังจัดเป็นภาวะการอักเสบของเยื่อบุโพรงอากาศบริเวณจมูกและไซนัสที่มีความต่อเนื่องยาวนาน เกินกว่า 12 สัปดาห์ ตามเกณฑ์ทางการแพทย์ระบุว่าโรคนี้อาจไม่เกิดจากการติดเชื้อโรคโดยตรงเหมือนกับไข้หวัดทั่วไป จึงไม่ได้เป็นโรคติดต่อจากคนสู่คน แต่มีสาเหตุหลักมาจากกระบวนการอักเสบภายในร่วมกับการสัมผัสปัจจัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยแต่ละบุคคล อาการหลักที่ต้องสังเกตอย่างน้อย 2 ใน 4 อาการ ได้แก่ คัดจมูก น้ำมูกข้นเหนียว ปวดบริเวณใบหน้า หรือการรับกลิ่นลดลง ซึ่งอาการคัดจมูกหรือน้ำมูกข้นเหนียวจะต้องมีร่วมด้วยเสมอAlso readหญิงเหอหนานบิน 1,000 ก.ม. รับอดีตแม่สามี 70 ปี อยู่ด้วยกัน
โครงสร้างกายวิภาคและสาเหตุการอักเสบ
ตามโครงสร้างทางกายวิภาคศีรษะของมนุษย์มีโพรงไซนัสทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่ ไซนัสบริเวณหน้าผาก (Frontal sinus) ไซนัสข้างหัวตา (Ethmoid sinus) ไซนัสบริเวณโหนกแก้ม (Maxillary sinus) และไซนัสบริเวณฐานสมอง (Sphenoid sinus) เมื่อเกิดภาวะอักเสบเรื้อรังขึ้นในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง จะส่งผลให้ระบบระบายอากาศและสารคัดหลั่งภายในโพรงไซนัสทำงานผิดปกติ จนนำไปสู่กลุ่มอาการทางจมูกที่รื้อรัง
สาเหตุหลักของการเกิดโรคมักเริ่มจากการอักเสบตามหลังการเป็นไข้หวัดหรือการติดเชื้อทางเดินหายใจที่ทำให้เยื่อบุโพรงไซนัสบวมและระบายไม่สะดวก นอกจากนี้ยังพบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ผู้ที่มีความผิดปกติทางกายวิภาคภายในช่องจมูก เช่น ผนังกั้นจมูกคด กระดูกผนังด้านข้างโพรงจมูกมีขนาดใหญ่จนอุดตันท่าเปิดไซนัส หรือการมีเนื้องอกในโพรงจมูก ตลอดจนการรับมลภาวะและควันบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการวินิจฉัยและกลุ่มเสี่ยง
ในมิติของการวินิจฉัย แพทย์จะพิจารณาเมื่อผู้ป่วยมีอาการต่อเนื่องยาวนานเกิน 12 สัปดาห์ และเข้าเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 อาการหลัก โดยเงื่อนไขสำคัญคือต้องมีอาการคัดจมูกหรือน้ำมูกข้นเหนียวร่วมด้วยเสมอ โรคนี้พบได้บ่อยในผู้ที่มีประวัติเป็นหวัดบ่อย หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี การสัมผัสควันบุหรี่มือสองหรือการปนเปื้อนของสารเคมีในอากาศก็เป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่ทำให้การอักเสบทวีความรุนแรงขึ้น
ทางเลือกในการรักษาและป้องกัน
การรักษามีตั้งแต่การใช้ยา เช่น ยาสเตียรอยด์พ่นจมูกและการล้างจมูก หากไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอาจพิจารณาผ่าตัดส่องกล้องเพื่อแก้ไขโครงสร้างและลดการอักเสบ การทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของโรคและการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลต่ออวัยวะใกล้เคียงในร่างกายในระยะยาว
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