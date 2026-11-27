แพท ณปภา เผยคลิปโจรขโมยรถลูกบ้าน อพาร์ทเมนต์ แจ้งตำรวจจับตัวด่วน
แพท ณปภา ตันตระกูล โพสต์คลิปกล้องวงจรปิดแฉ 2 โจรขโมยรถจักรยานยนต์ลูกบ้านภายในอพาร์ทเมนต์ของเธอ แจ้งความ สน. แล้วและรอติดตามตัวผู้ต้องหา
นักแสดงและพิธีกรสาวชื่อดัง แพท ณปภา ตันตระกูล ตัดสินใจออกมาเปิดเผยเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของลูกบ้านภายในโครงการ อพาร์ทเมนต์ ที่เธอเป็นเจ้าของ โดยมีการบันทึกภาพคนร้ายสองรายจากการขโมยจักรยานยนต์ผ่านกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์ขโมยรถและการแจ้งความ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคนร้ายซึ่งเป็นชายจำนวน 2 คน บุกเข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อเวฟ สีน้ำเงิน ของลูกบ้านกลางอพาร์ทเมนต์ ทำให้แพท ณปภา และ พี ชานนท์ สามีของเธอ ซึ่งขณะนี้ทั้งคู่กำลังอยู่ที่สถานีตำรวจ (สน.) เพื่อแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีตามกฎหมายAlso read“อัครนันท์” ลั่น! ครูทุน สควค. สุจริตไม่ต้องคืนเงิน ใครโดนเก็บไปแล้วต้องได้คืน
ทั้งคู่ได้นำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดออกมาเปิดเผยผ่านช่องทางการสื่อสารของตนเอง เพื่อขอความช่วยเหลือจากสังคมออนไลน์ให้ช่วยกันติดตามตัวคนร้ายให้เร็วที่สุด เนื่องจากผู้เสียหายคือลูกบ้านที่ต้องทำงานเก็บเงินซื้อรถคันดังกล่าวมาแต่ยังผ่อนชำระไม่หมด
รายละเอียดและภาพผู้ต้องสงสัย
แพท ณปภา ได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่มีชื่อผู้ใช้ว่า @pat_napapa เพื่อชี้แจงสถานการณ์ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเดือดร้อนของลูกบ้านที่โดนลักทรัพย์ โดยในคลิปแสดงให้เห็นภาพของผู้ต้องสงสัยสองรายที่กำลังลงมือก่อเหตุ
เธอระบุว่ารถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยไปเป็นรถยี่ห้อเวฟสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นของน้องลูกบ้านที่อพาร์ทเมนต์ และที่สำคัญคือรถคันดังกล่าวยังมีค่างวดผ่อนชำระอยู่ จึงทำให้ผู้เสียหายมีความเสียใจและเสียโอกาสทางการเงินอย่างมากจากการถูกลักทรัพย์ในครั้งนี้
กระแสโซเชียลและข้อเรียกร้อง
หลังจากที่คลิปวิดีโอและข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปยังพื้นที่สาธารณะ ชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมช่วยกันแชร์ภาพและผู้พบเห็นเพื่อกระจายเบาะแสให้กว้างขวางที่สุด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษทางกฎหมาย
แพท ณปภา ได้วิงวอนให้ประชาชนwhoพบเห็นหน้าหรือเบาะแสของผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน โปรดแจ้งเบาะแสให้แก่เธอหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรง เพื่อให้สามารถจับกุมตัวและนำรถจักรยานยนต์ที่สูญหายกลับคืนสู่เจ้าของได้โดยเร็วที่สุด
สถานการณ์ปัจจุบันและการดำเนินการ
ขณะนี้แพท ณปภา และ พี ชานนท์ ได้เข้าไปพำนักที่สถานีตำรวจเพื่อดำเนินการเรื่องเอกสารและให้ปากคำตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม โดยคาดหวังว่าความช่วยเหลือจากชาวโซเชียลจะช่วยให้สามารถระบุตัวตนของคนร้ายได้
เหตุการณ์นี้กลายเป็นข้อเตือนใจสำหรับเจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์และลูกบ้านให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย โดยทางเจ้าของอพาร์ทเมนต์ยังคงติดตามคดีอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางกฎหมายและสื่อออนไลน์ไปพร้อมกัน
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