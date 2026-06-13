แพท พาวเวอร์แพท ระลึกคุณพระองค์ภา ปรับเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังจากน้ำเสียสู่การเป็นน้ำดี

นักร้องหนุ่มแพทเปิดใจชื่นชมพระองค์ภา ผู้คอยสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ทั้งโครงการกำลังใจ, ปั้นดินให้เป็นบุญ, และราชทัณฑ์ปันสุข ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขังให้กลับมามีคุณค่าในสังคมไทย
นักร้องหนุ่ม 'แพท พาวเวอร์แพท' ได้เปิดใจอย่างลึกซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณของ พระองค์ภา ผู้ซึ่งอุทิศชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้ต้องขัง ในประเทศไทยตลอดหลายสิบปี แพทอธิบายว่าการได้เห็น พระองค์ภา แปลงสถานการณ์จาก 'น้ำเสียเป็นน้ำดี' ไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการให้โอกาสและการสร้าง สังคม ใหม่ที่ยอมรับผู้ที่เคยทำผิดได้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งใน สังคม แพล่ได้บรรยายถึงจิตใจที่สว่างไสวของ พระองค์ภา คนที่มองเห็นศักยภาพของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเป็นใครหรือมีประวัติใด ๆ ในส่วนของความเป็นมา แพทได้เล่าถึงโครงการ 'กำลังใจ' ที่ พระองค์ภา เริ่มต้นตั้งแต่สมัยเรียนกฎหมาย โดยมุ่งเน้นการดูแล ผู้ต้องขัง หญิงที่ต้องเผชิญกับการเป็นแม่ในเรือจำ แพร่งผ่านการอุ้มเด็กแรก ๆ ของโครงการซึ่งตอนนี้อายุได้ถึง 20 ปีแล้ว นอกจากนี้ พระองค์ยังได้มอบทุนสนับสนุนอาชีพให้แก่แม่ผู้พ้นโทษ เพื่อให้พวกเธอสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวหลังจากกลับสู่ สังคม ได้อย่างอิสระ สำหรับเรือนจำชาย แพทยังได้บอกเล่าเรื่องราวของโครงการย่อย 'ปั้นดินให้เป็นบุญ' ที่คัด ผู้ต้องขัง ที่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตให้ฝึกฝนศิลปะปั้นพระพุทธรูป การฝึกฝนนี้ไม่เพียงทำให้พวกเขาพัฒนาทักษะศิลปะและความอ่อนโยน แต่ยังช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจและศรัทธาในศีลธรรม ผลงานที่ได้จะถูกมอบให้กับวัด โรงพยาบาล และชุมชนต่างจังหวัด เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ แพทยังได้อธิบายถึง 'โครงการราชทัณฑ์ปันสุข' ซึ่งนำเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่และทีมแพทย์อาสาเข้ามาให้การดูแลสุขภาพ ผู้ต้องขัง ทั้งการตรวจสายตา การจัดทำแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุและการฝึกสติปัญญาผ่านการปฏิบัติธรรมและสมาธิ แพทย้ำว่าการดูแลด้านกายและใจเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ ผู้ต้องขัง สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างแท้จริง สุดท้าย แพทได้แสดงความเคารพต่อ พระองค์ภา และถวายกำลังใจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมสัญญาว่าจะสืบสานพระราชปณิธานของ พระองค์ภา ให้คงอยู่ต่อไป เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนร่วมสร้าง สังคม ที่ให้โอกาสและความยุติธรรมแก่ทุกค.
นักร้องหนุ่ม 'แพท พาวเวอร์แพท' ได้เปิดใจอย่างลึกซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ภา ผู้ซึ่งอุทิศชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในประเทศไทยตลอดหลายสิบปี แพทอธิบายว่าการได้เห็นพระองค์ภาแปลงสถานการณ์จาก 'น้ำเสียเป็นน้ำดี' ไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการให้โอกาสและการสร้างสังคมใหม่ที่ยอมรับผู้ที่เคยทำผิดได้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งในสังคม แพล่ได้บรรยายถึงจิตใจที่สว่างไสวของพระองค์ภาคนที่มองเห็นศักยภาพของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเป็นใครหรือมีประวัติใด ๆ ในส่วนของความเป็นมา แพทได้เล่าถึงโครงการ 'กำลังใจ' ที่พระองค์ภาเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเรียนกฎหมาย โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้ต้องขังหญิงที่ต้องเผชิญกับการเป็นแม่ในเรือจำ แพร่งผ่านการอุ้มเด็กแรก ๆ ของโครงการซึ่งตอนนี้อายุได้ถึง 20 ปีแล้ว นอกจากนี้ พระองค์ยังได้มอบทุนสนับสนุนอาชีพให้แก่แม่ผู้พ้นโทษ เพื่อให้พวกเธอสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวหลังจากกลับสู่สังคมได้อย่างอิสระ สำหรับเรือนจำชาย แพทยังได้บอกเล่าเรื่องราวของโครงการย่อย 'ปั้นดินให้เป็นบุญ' ที่คัดผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตให้ฝึกฝนศิลปะปั้นพระพุทธรูป การฝึกฝนนี้ไม่เพียงทำให้พวกเขาพัฒนาทักษะศิลปะและความอ่อนโยน แต่ยังช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจและศรัทธาในศีลธรรม ผลงานที่ได้จะถูกมอบให้กับวัด โรงพยาบาล และชุมชนต่างจังหวัด เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ แพทยังได้อธิบายถึง 'โครงการราชทัณฑ์ปันสุข' ซึ่งนำเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่และทีมแพทย์อาสาเข้ามาให้การดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง ทั้งการตรวจสายตา การจัดทำแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุและการฝึกสติปัญญาผ่านการปฏิบัติธรรมและสมาธิ แพทย้ำว่าการดูแลด้านกายและใจเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ต้องขังสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างแท้จริง สุดท้าย แพทได้แสดงความเคารพต่อพระองค์ภาและถวายกำลังใจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมสัญญาว่าจะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ภาให้คงอยู่ต่อไป เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนร่วมสร้างสังคมที่ให้โอกาสและความยุติธรรมแก่ทุกค
พระองค์ภา โครงการกำลังใจ ผู้ต้องขัง สาธุการ การพัฒนาชุมชน