แผ่นดินไหวขนาด 2.5% 1แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 156 กม. แรงสั่นสะเทือนขนาด 2.7 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 162 กม.
แรงสั่นสะเทือน ขนาด 2.5% 1 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ศูนย์กลาง แผ่นดินไหว ที่ ประเทศ เมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.
เมือง จ. แม่ฮ่องสอน ประมาณ 156 กม. แรงสั่นสะเทือนขนาด 2.7 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ. เมือง จ.
แม่ฮ่องสอน ประมาณ 162 กม. แรงสั่นสะเทือนขนาด 2.5 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน ประมาณ 167 กม.
แรงสั่นสะเทือนขนาด 2.3 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน ประมาณ 99 กม.
แรงสั่นสะเทือนขนาด 4.2 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเชีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ. เมือง จ. ภูเก็ต ประมาณ 387 กม.
แรงสั่นสะเทือนขนาด 2.7 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน ประมาณ 169 กม
แผ่นดินไหว เมียนมา แม่ฮ่องสอน แรงสั่นสะเทือน แมกนิจูด
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