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Economy

แผ่นดินไหว 6.1 นอกชายฝั่งโตเกียว ญี่ปุ่นไร้สึนามิ

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
แผ่นดินไหว 6.1 นอกชายฝั่งโตเกียว ญี่ปุ่นไร้สึนามิ
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น · แผ่นดินไหวโตเกียว · ภูมิภาคคันโต
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สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานแผ่นดินไหว 6.1 นอกชายฝั่งคันโตเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน แรงสั่นสะเทือนระดับ 3 ไม่มีการเตือนสึนามิ

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น หรือ JMA เปิดเผยว่า ได้เกิดการแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงระดับ 6.1 นอกชายฝั่งกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นเมื่อเวลา 19.39 น. ของวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน โดยไม่มีการออกประกาศเตือนภัยสึนามิแต่อย่างใด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณนอกชายฝั่งภาค ภูมิภาคคันโต ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองของญี่ปุ่น

รายละเอียดตำแหน่งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว

สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ USGS ระบุว่า จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองอาซาฮี ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงโตเกียว ประมาณ 169 กิโลเมตร ข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้นักธรณีวิทยาสามารถระบุพิกัดที่แม่นยำของแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว เพื่อใช้ติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในเขตประชากรหนาแน่นได้ทันท่วงที

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ระดับความรุนแรงและการรับรู้ของผู้คน

JMA ระบุว่า สามารถวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้ในระดับ '3' ตามมาตราวัด 0-7 ของญี่ปุ่น ซึ่งระดับนี้หมายถึงเกือบทุกคนที่อยู่ภายในอาคารสามารถรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังระบุว่าจานชามบนชั้นอาจสั่นสะเทือนได้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงสั่นสะเทือนมีผลต่อวัตถุในอาคารแต่ยังไม่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างหลัก

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บริบททางธรณีวิทยาและสถิติแผ่นดินไหว

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเคลื่อนไหวทางแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลก โดยตั้งอยู่บนเปลือกโลกหลัก 4 แผ่นตามแนวขอบตะวันตกของ 'วงแหวนแห่งไฟ' ในมหาสมุทรแปซิฟิก ภูมิประเทศทางธรณีวิทยาที่มีเอกลักษณ์นี้ทำให้ประเทศต้องเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนหลายร้อยครั้งในแต่ละปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของแผ่นดินไหวทั่วโลก

ผลกระทบและความเสี่ยงต่อประชากร

หมู่เกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 125 ล้านคนแห่งนี้ มักเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนสูง แม้ว่าจะส่วนใหญ่เป็นแผ่นดินไหวขนาดเบา แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและความลึกใต้พื้นผิวโลกที่เกิดแผ่นดินไหว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมและระบบเตือนภัยจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในยามฉุกเฉิน

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เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น แผ่นดินไหวโตเกียว ภูมิภาคคันโต USGS วงแหวนแห่งไฟ

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