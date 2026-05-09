แผนปฏิรูป บขส. ครั้งใหญ่ เน้นปรับโฉมหมอชิต 2 เชื่อมต่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่รถโดยสารไฟฟ้า EV

รมช.คมนาคม เปิดนโยบายยกระดับ บขส. มุ่งเน้นการปรับปรุงสถานีขนส่งจตุจักรหรือหมอชิต 2 ให้มีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมสร้างระบบเชื่อมต่อการเดินทางกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แบบไร้รอยต่อ และผลักดันการใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส.
โดยเน้นย้ำถึงเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสูงสุด โดยหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนคือการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือที่รู้จักกันในชื่อ หมอชิต 2 ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีนโยบายที่จะย้ายสถานีแห่งนี้ไปยังจุดอื่น แต่จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการก่อสร้างอาคารใหม่หากไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย บขส.
ได้เสนอของบประมาณสนับสนุนในปี 2570 วงเงินรวม 351 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินการปรับปรุงอาคารชานชาลาที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการให้บริการผู้โดยสาร พร้อมทั้งการเพิ่มจำนวนที่นั่งพักคอยให้เพียงพอต่อปริมาณผู้ใช้บริการที่หนาแน่น รวมถึงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศภายในสถานีทั้งหมดเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย และการออกแบบพื้นที่รองรับรถมินิบัสให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการปรับปรุงสถานีขนส่งรังสิตด้วยงบประมาณประมาณ 14 ล้านบาท เพื่อยกระดับมาตรฐานการเดินทางในภาพรวม ในส่วนของการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม รมช.
คมนาคม ได้มอบหมายให้ บขส.
ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีขนส่งหมอชิต 2 กับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งมีระยะทางห่างกันประมาณ 1.5 กิโลเมตร เพื่อให้เกิดการเดินทางแบบ 'ลงรถต่อราง' หรือ 'ลงรางต่อรถ' ได้อย่างสะดวกและไร้รอยต่อ โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในการศึกษาประมาณ 20 ล้านบาท และมีกำหนดการเริ่มดำเนินการในปี 2571 ซึ่งเป้าหมายคือการทำให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนโหมดการเดินทางจากรถโดยสารประจำทางไปยังระบบรางได้อย่างรวดเร็ว โดยรูปแบบการเชื่อมต่ออาจเป็นได้ทั้งการสร้างทางเชื่อมทางเดินหรือการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะย้ายสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก หรือคิวรถตู้หมอชิต 2 ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ใต้ทางด่วนศรีรัช ให้เข้ามาอยู่ภายในบริเวณของหมอชิต 2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงบริการได้ในจุดเดียว ลดความสับสนในการเดินทางและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการรถตู้และมินิบัส ด้านการบริหารจัดการเส้นทางเดินรถและโครงสร้างองค์กร นายสิริพงศ์ระบุว่า บขส.
มีเส้นทางเดินรถรวมกว่า 58 เส้นทาง ซึ่งจำเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ เนื่องจากปัจจุบัน บขส. มีบทบาททับซ้อนกันทั้งการเป็นผู้กำกับดูแลหรือ Regulator และการเป็นผู้ให้บริการหรือ Operator ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนการเก็บค่าธรรมเนียม โดยเส้นทางใดที่มีรถร่วมเอกชนให้บริการร่วมกับรถของ บขส.
จะให้พิจารณายกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อลดภาระผู้ประกอบการ ส่วนเส้นทางที่ บขส.
ไม่ประสงค์จะวิ่งรถเอง จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาเสนอตัววิ่งรถแทนเพื่อสร้างการแข่งขันในเชิงคุณภาพ และจะมีการทบทวนใบอนุญาตเดินรถอย่างเข้มงวด หากพบว่าผู้ให้บริการรายใดไม่มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยังมีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช้ โดยมีแผนจะเปลี่ยนรถโดยสารของ บขส.
ให้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาแผนเปลี่ยนรถจำนวน 157 คัน โดยจะประสานงานกับกระทรวงการคลังในโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ และทำงานร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อกำหนดประเภทรถและวางแผนการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าให้ครอบคลุม สำหรับประเด็นด้านการเงิน บขส.
กำลังเผชิญกับสภาวะขาดทุน โดยในปี 2568 คาดว่าจะขาดทุน 252 ล้านบาท และตั้งเป้าลดลงเหลือ 140 ล้านบาทในปี 2569 โดยมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมหรือ Social Welfare เฉลี่ย 60 ล้านบาทต่อปี ซึ่งไม่ได้มีการสนับสนุนจากรัฐบาล จึงจำเป็นต้องให้ บขส.
จัดทำแผนเพิ่มรายได้จากช่องทางอื่น ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว และจะพยายามหาแหล่งเงินทุนมาช่วยอุดหนุนเพื่อให้การบริการสาธารณะยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภา
