แผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ระยะยาว เชื่อมโยงแลนด์บริดจ์กับระบบรถไฟและท่าเรือระนอง เพื่อส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลก

แผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ระยะยาวของไทยที่จะเชื่อมโยงแลนด์บริดจ์กับระบบรถไฟและท่าเรือระนอง เพื่อส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลก โดยไม่ต้องอ้อมทางผ่านท่าเรือแหลมฉบัง หรือช่องแคบมะละกา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเวลาในการขนส่งสินค้า
ในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ โลจิสติกส์ ระยะยาว โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ได้ระบุถึงความสำคัญของ แลนด์บริดจ์ ที่ไม่ควรสิ้นสุดเพียงแค่ระนองและชุมพร แต่ควรเชื่อมโยงกับระบบรถไฟทางคู่และ รถไฟความเร็วสูง ที่พาดผ่านแนวยาวของประเทศ จากภาคใต้ขึ้นสู่กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเชื่อมต่อหนองคาย สปป.
ลาว ไปจนถึงนครคุนหมิง (มณฑลยูนนาน) และพื้นที่ภาคตะวันตกของจีน ผ่านเส้นทาง R3A และรถไฟจีน-ลาว นอกจากนี้ยังต้องผ่านรถไฟรางคู่สู่เชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศจีน สินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย สปป.
ลาว กัมพูชา และจีนตอนใต้ จะสามารถใช้เส้นทางรางมุ่งตรงสู่ท่าเรือฝั่งอันดามัน (ระนอง) เพื่อส่งออกไปยังตลาดเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรปได้โดยตรง โดยไม่ต้องอ้อมลงไปถึงท่าเรือแหลมฉบัง หรืออ้อมช่องแคบมะละกา นี่คือจุดที่แลนด์บริดจ์จะประหยัดเวลาและต้นทุนได้อย่างแท้จริง เนื่องจากสินค้าถูกบรรจุใส่ตู้ตั้งแต่ต้นทาง และทำการยกขึ้นเรือ (Single Handling) เพียงครั้งเดียวที่ท่าเรือระนอง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) จะต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปรับแต่งสินค้า (Customization) ประกอบชิ้นส่วนและต้องมีโครงข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างแข็งแกร่ง เพื่อให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตที่สามารถกระจายสินค้าออกได้ทั้งสองมหาสมุทร (Two-Ocean Gateway) ได้อย่างคล่องตัว สิ่งที่ต้องดำเนินการคู่ขนานไปด้วยคือ เชื่อมโยง SEC, EEC และแลนด์บริดจ์กับ Central Economic Corridor (CEC) ภาคกลาง, Northern Economic Corridor (NEC) ภาคเหนือ และ Northeastern Economic Corridor (NEEC) ภาคอีสาน กับอีก 10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ที่จะเชื่อมไทยกับเพื่อนบ้าน การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งออกสินค้าทางทะเลผ่านท่าเรือระนอง ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆ ภายในประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้และภาคอีสาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจ้างงานและการลงทุนในพื้นที่ดังกล่า
