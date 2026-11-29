แผนที่พื้นที่เกษตรปลอดภัย ตรวจสารหนูแม่น้ำกกและแม่น้ำสาย ที่แม่สาย เชียงราย
อว. เปิดตัวแผนที่พื้นที่เกษตรปลอดภัยที่อำเภอแม่สาย เชียงราย ประชาชนตรวจข้อมูลน้ำ ปลา และพื้นที่เกษตรถึงระดับตำบลผ่านโทรศัพท์มือถือ ผลตรวจข้าวผ่านมาตรฐานสารหนูทั้งหมด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสาย จำกัด ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหา สารหนู และโลหะหนักที่ปนเปื้อนใน แม่น้ำกก และ แม่น้ำสาย
ในโอกาสเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายเปิดตัวแผนที่พื้นที่เกษตรปลอดภัย ซึ่งให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยของน้ำ ปลา และพื้นที่เกษตรผ่านโทรศัพท์มือถือได้ถึงระดับตำบล ศ.ดร.ยศชนัน ตักน้ำจากทุ่งนาบริเวณด้านข้างสหกรณ์ และเก็บตัวอย่างข้าวเปลือก ข้าวเหนียว และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนAlso readมาอีกเจอแน่! สตม. ขึ้นแบล็กลิสต์ 'เจ๊จี' แม่ค้ามาเลฯ ไลฟ์ด่าไทย
แผนที่พื้นที่เกษตรปลอดภัยรวบรวมข้อมูลได้อย่างไร
แผนที่พื้นที่เกษตรปลอดภัยเป็นผลงานของ AI-CARE Research Cluster มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยรวบรวมข้อมูลจาก 40 หน่วยงาน 77 ชุดข้อมูล ครอบคลุมจุดเก็บตัวอย่าง 5,872 จุด และเอกสารกว่า 470 ไฟล์ไว้บนแพลตฟอร์มเดียว
ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ Digital Twin แม่น้ำกก-แม่น้ำสาย ซึ่งใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความขุ่นของน้ำตลอด 24 ชั่วโมง ที่ฝายเชียงรายและสบกก และใช้ AI ประเมินปริมาณโลหะหนัก โดยมีความแม่นยำประมาณร้อยละ 80-90
Digital Twin แจ้งเตือนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ใช้ได้ งดใช้ไว้ก่อน และไม่ควรใช้ หากเข้าสู่ระดับเตือน จังหวัดจะเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจยืนยันภายใน 1-3 วัน
ส่วนที่สองคือแผนที่พื้นที่เกษตรปลอดภัย ซึ่งรวบรวมผลตรวจดิน น้ำ ข้าว และพืช 1,331 ตัวอย่าง จาก 11 หน่วยงาน ผลพบว่าข้าวทั้ง 141 ตัวอย่าง ทั้งในและนอกพื้นที่น้ำท่วม ผ่านมาตรฐานสารหนูทั้งหมด
ส่วนที่สามคือแผนที่ประมงปลอดภัย ซึ่งรวบรวมผลตรวจ 599 ตัวอย่าง ครอบคลุมปลา 103 ชนิด จาก 34 สถานี พร้อมพิกัดฟาร์มเลี้ยงปลา 3,459 แห่งที่ไม่ใช้น้ำจากแม่น้ำกกและแม่น้ำสาย
ผลตรวจพื้นที่เฝ้าระวังและความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
พื้นที่เฝ้าระวังจากการพบสารหนูในดินเกินเกณฑ์มีประมาณ 1,700 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 ของพื้นที่ประเมินกว่า 386,000 ไร่ โดย รศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้อำนวยการหน่วยภารกิจฐานข้อมูลและดิจิทัล สกสว. อธิบายว่าเป็นการตีกรอบรัศมีประมาณ 500 เมตรรอบจุดที่พบสารหนูในดินเกินเกณฑ์ 6 บริเวณ
รศ.ดร.ธนพล ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวสัมพันธ์กับแนวตะกอนที่ตกจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2567 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าไปเก็บตัวอย่างเพิ่มอีก 300 ตัวอย่าง เพื่อจำกัดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องแก้ไขให้ชัดเจนก่อนกำหนดมาตรการ
รศ.ดร.ธนพล กล่าวว่า ข้าวที่ปลูกบริเวณดังกล่าวมีสารหนูไม่เกินเกณฑ์ แต่ดินเกินเกณฑ์กว่า 1,700 ไร่ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใหญ่ เพราะตัวอย่างที่เก็บไว้ยังหยาบอยู่ การเจาะ 300 ตัวอย่างในโซน 6 โซนจะช่วยให้ได้พื้นที่ที่ต้องเข้าไปแก้ไขจริง
ด้าน ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวว่า แผนที่พื้นที่เกษตรปลอดภัยจะทำหน้าที่เสมือนตาของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้แบบจำลองในการแจ้งเตือน โดยให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับหนึ่ง หากระบบแจ้งเตือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบทันที
ศ.ดร.ยศชนัน ย้ำว่า ระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือชี้เป้า ไม่ใช่ประกาศห้ามอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องออกโดยจังหวัดเท่านั้น หากไม่พบปัญหาจะปลดการแจ้งเตือน แต่หากพบปัญหาจริงจะเร่งออกมาตรการช่วยเหลือ
ผลกระทบต่อประชาชนและขั้นตอนต่อไปของระบบ
ผลการตรวจปลาเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริโภคในพื้นที่ โดยผลตรวจเนื้อปลาจากแม่น้ำ 449 ตัวอย่าง พบเกินเกณฑ์ 1 ตัวอย่าง ขณะที่ปลาจากบ่อเลี้ยงบริโภคได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงเครื่องในปลาและหอยจากแม่น้ำ ตามคำแนะนำของจังหวัด
ชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ระบุว่าจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบ Single Command ดูแลพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ครอบคลุม 9 อำเภอ 24 ตำบล 217 หมู่บ้าน พร้อมส่งตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านทั้ง 18 อำเภอ
จังหวัดเชียงรายยังเร่งดำเนินโครงการน้ำบาดาล 9 แห่ง เตรียมแผนจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคหากเกิดเหตุซ้ำ และเตรียมพื้นที่ก่อสร้างบ่อดักตะกอนที่บ้านเหมืองแดง ส่วนการเฝ้าระวังสุขภาพจากการตรวจประชาชนกว่า 6,000 คน พบผู้มีค่าสารหนูผิดปกติ 31 ราย เมื่อตรวจซ้ำยังพบค่าผิดปกติ 2 ราย และอยู่ระหว่างวิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องกับการใช้แม่น้ำหรือไม่
ระยะต่อไป ทีมงานจะนำข้อมูลน้ำและพื้นที่เกษตรไปรวมกับ LINE ปลาปลอดภัย ซึ่งมีการเข้าถึงข้อมูลแล้วกว่า 260,000 ครั้ง เพื่อให้ AI ตอบคำถามประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนเข้าถึงแผนที่ได้ที่ ai-care.quickinclass.com
หากสามารถติดตั้งเซนเซอร์ฝั่งเมียนมาได้ตามข้อตกลงใน JCW ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ 2-3 ชั่วโมง ก่อนน้ำขุ่นและสารหนูจากต้นน้ำจะไหลมาถึง ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขอให้แยกแยะผลกระทบด้านสุขภาพออกจากมิติเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วย
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