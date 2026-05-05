แผนถอนทหารอเมริกันจากเยอรมนี ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างไร

แผนการถอนทหารอเมริกันออกจากเยอรมนีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในเมืองลันชตูห์ล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทหารอเมริกันมานานหลายทศวรรษ การถอนทหารอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในภูมิภาคและส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับเยอรมนีในอนาคต
แผนการถอน ทหารอเมริกัน ออกจากประเทศ เยอรมนี ของนาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แม้จะยังเข้าข่ายมาตรการข่มขู่เพื่อต่อรองด้านความมั่นคงกับรัฐบาล เยอรมนี แต่ในทางกลับกันก็มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบอย่างจริงจังต่อ เศรษฐกิจท้องถิ่น เช่นกัน หากดำเนินการตามที่ประกาศไว้ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานที่น่าสนใจจากสำนักข่าวการ์เดียนเกี่ยวกับเมืองลันชตูห์ล ทางภาคตะวันตกของ เยอรมนี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากฐานทัพรัมชไตน์ ค่ายหลักของ ทหารอเมริกัน เนื่องจากคนในเมืองนี้มีความเชื่อมโยงกับทหารสหรัฐฯ มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ชาวบ้านคุ้นชินและแสดงความเป็นมิตรเสมอมากับเหล่า ทหารอเมริกัน ที่เดินทางออกจากค่ายมาจับจ่ายใช้สอย พาลูกหลานมาเรียนหนังสือ จนถึงระดับที่อาจเรียกได้ว่ามีวัฒนธรรมร่วมกันจากการสอบถามห้างร้านต่างๆ ในตัวเมือง มักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เราชอบอเมริกัน เมืองลันชตูห์ลแทบจะนำเสนอตัวเองได้ว่า คุณสามารถสัมผัสบรรยากาศของความเป็นอเมริกันได้ที่เมืองนี้ โดยไม่ต้องบินข้ามโลกไปไกล เวลามีงานเทศกาลต่างๆ อย่างงานคาร์นิวัล ก็จะมีการประดับประดาธงชาติอเมริกัน การ์ตูนคุณลุงแซมเจ้าของร้านอาหารบางส่วนบอกว่าสาเหตุที่ย้ายเมืองมาเปิดธุรกิจที่นี่ ก็เพราะชอบอาหารพื้นบ้านอเมริกัน อย่างแฮมเบอร์เกอร์ ฮอตด็อก ถือเป็นเมนูหลักของร้าน และได้รับความนิยมชมชอบทั้งจากคนท้องถิ่นและเหล่า ทหารอเมริกัน ที่ออกจากค่ายรัมชไตน์มาพักผ่อนหย่อนใจ กังวลเหลือเกินเรื่องการถอนทหารเช่นเดียวกับเสียงของ ทหารอเมริกัน บางนาย ที่ระบุว่าคนในเมืองเป็นมิตรกับเรามาก อยู่ไปได้เดือนเดียวก็มีเพื่อนให้คบหาแล้ว บางคนพาลูกอยู่ประจำการด้วยก็ได้ประโยชน์ กลายเป็นเด็กพูดสองภาษา อังกฤษ- เยอรมนี ตัวคุณพ่อเองก็ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี แลกเปลี่ยนคำศัพท์ในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ก็มีเหรียญอีกด้าน มี ทหารอเมริกัน บางส่วนกลับตั้งคำถามว่า การมาอยู่ที่นี่เราได้อะไรบ้าง การที่รัฐบาลสหรัฐฯ มาทุ่มงบประมาณช่วยเหลือ เยอรมนี แล้วได้อะไรตอบแทน ไม่ได้มองคนเมืองในแง่ลบคิดร้าย แต่อยากถามว่าการมาอยู่ที่นี่ ทำให้ประเทศสหรัฐฯ เจริญมากขึ้นหรือไม่ยุติธรรมหรือเปล่าที่เรามากระตุ้นเศรษฐกิจให้บ้านคุณ พวกคุณกอบโกยรายได้จากพวกเรา การถอน ทหารอเมริกัน ออกจาก เยอรมนี จะส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจท้องถิ่น อย่างไร และจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับ เยอรมนี ในอนาคตหรือไม่ นี่คือคำถามที่หลายคนกำลังติดตาม ตั้งแต่ชาวบ้านในเมืองลันชตูห์ลที่คุ้นเคยกับ ทหารอเมริกัน มานานหลายสิบปี จนถึงนักการทูตและนักวิเคราะห์ที่ต้องการทราบถึงแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคต การถอน ทหารอเมริกัน ออกจาก เยอรมนี ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจท้องถิ่น แต่ยังอาจส่งผลต่อความมั่นคงของยุโรปโดยรวมด้วย เนื่องจาก เยอรมนี เป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญในกลุ่มนาโต และการมีฐานทัพของสหรัฐฯ อยู่ใน เยอรมนี ถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความมั่นคงของยุโรป การถอน ทหารอเมริกัน ออกจาก เยอรมนี อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในภูมิภาค และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศอื่นๆ ในยุโรปด้ว.
