แป๊ะซะ พิชัยภูษิต ถอดบทเรียนเพจแอนตี้ ยันไม่ใช่บุ๋ม ปนัดดา ช่วยแตงโม
แป๊ะซะ พิชัยภูษิต ออกมาไขข้อข้องใจเบื้องหลังเพจแอนตี้ในอดีต ชี้ภาพหลุดจากคนใกล้ชิด ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระแสต้านบุ๋ม ปนัดดา หวังสังคมเปิดใจรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อสิทธิของแตงโม
นาย แป๊ะซะ พิชัยภูษิต อดีตพิธีกรข่าวบันเทิงได้แสดงมุมมองและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสโซเชียลมีเดียที่กำลังพูดถึง เพจแอนตี้ ศิลปินในวงการโดยอ้างว่าผู้กระทำเบื้องหลังคือ นาย ใบเตย และน้องชายของเขา โดยชี้ให้เห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่ควรถูกนำไปเชื่อมโยงหรือกล่าวโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่กำลังต้องโทษในเรือนจำ ซึ่งการสร้างข้อมูลในมุมมองสวนทางกันนี้ ได้ทำให้แหล่งข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงและต้องการการตรวจสอบความจริงอย่างละเอียด
ข้อสงสัยที่มาของภาพหลุดและบุคคลใกล้ชิด
นายแป๊ะซะ พิชัยภูษิต ได้เปิดเผยว่า ในส่วนของตนเองนั้นไม่ได้รู้สึกว่าการเล่าเรื่องในอดีตที่ถูกนำกลับมาพูดถึงนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตตนโดยตรง แต่เมื่อมีการกล่าวถึง นางแตงโม นิดา (ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์) และเรื่องราวของ เพจแอนตี้ ในยุคอดีต เขาจึงรู้สึกจำเป็นที่จะต้องออกมาพูดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง เนื่องจากเขาเคยมีความสนิทสนมกับทั้ง นางแตงโม นิดา และ นางบุ๋ม ปนัดดา เวทีศรี มาก่อนAlso readป.ป.ส. ไทย จ่อเรียก 'แอร์มีนา' ให้ข้อมูล หลังศาลออสฯ ยกฟ้องคดีซุกเฮโรอีนเป๋าช้าง
ในช่วงระยะเวลาที่นายแป๊ะซะ พิชัยภูษิต ทำงานเป็นพิธีกรข่าวบันเทิง เขาได้ติดตามและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ เพจแอนตี้ ศิลปินอย่างใกล้ชิด ทำให้เขามีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับฟังมา ซึ่งการออกมาให้ข้อมูลในครั้งนี้ของเขา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ต้องการให้สังคมได้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ในอีกมุมมองหนึ่ง
ประเด็นสำคัญที่นายแป๊ะซะ พิชัยภูษิต ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ควบคุม เพจแอนตี้ ในยุคนั้น คือแหล่งที่มาของภาพถ่ายจำนวนมากที่ถูกนำมาเผยแพร่ ซึ่งเป็นภาพเบื้องหลังเวที ขณะที่มีศิลปินกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือภาพขณะอยู่ร่วมกับแฟนคลับ ซึ่งมุมกล้องเหล่านี้เป็นมุมที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
หากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนั้น การที่ภาพหลุดออกมาจากพื้นที่ส่วนตัวเช่นนี้ ยากมากที่คนภายนอกจะเข้าไปถ่ายภาพได้หากไม่ใช่ ผู้จัดการส่วนตัว ญาติสนิท หรือทีมงานใกล้ชิดที่ไว้ใจได้ จึงเกิดข้อสังเกตว่าบุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างไร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของแหล่งที่มาของข้อมูล
บริวงการบันเทิงและแรงจูงใจของบุคคล
นายแป๊ะซะ พิชัยภูษิต ได้วิเคราะห์บริบทของวงการบันเทิงในอดีตว่า การสร้างกระแสลบหรือข่าวกอสซิป อาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ศิลปินมีพื้นที่สื่อเพิ่มขึ้น มีชื่อเสียง และได้รับงานมากขึ้น เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ ในยุคนั้นให้ความสนใจในการนำเสนอข่าวแนวนี้ค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ตาม นายแป๊ะซะ พิชัยภูษิต ไม่ได้ฟันธงว่าใครเป็นคนสร้าง เพจแอนตี้ จริงๆ เพียงแต่ต้องการชวนให้สังคมตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้และที่มาของภาพเหล่านั้น เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าใครคือผู้ที่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นอย่างแท้จริง
เมื่อมีกระแสข่าวที่โยงไปถึง นางบุ๋ม ปนัดดา เวทีศรี ว่าอาจเป็นแอดมินของ เพจแอนตี้ หรือไม่ นายแป๊ะซะ พิชัยภูษิต ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ปักใจเชื่อและไม่คิดว่ามีความเป็นไปได้มากนัก เนื่องจากทั้งสองคนมีความสนิทสนมกันดี อีกทั้งเมื่อย้อนกลับไปพิจารณาถึงช่วงเวลาในขณะนั้น เขาไม่เห็นเหตุผลหรือแรงจูงใจว่า นางบุ๋ม ปนัดดา เวทีศรี จะกระทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดหรือจะได้รับประโยชน์อะไรจากการกระทำดังกล่าว
มุมมองต่อข้อกล่าวหาและการยุติธรรม
นายแป๊ะซะ พิชัยภูษิต ชี้แจงว่า การออกมาพูดครั้งนี้ไม่ได้ต้องการปกป้อง นางบุ๋ม ปนัดดา เวทีศรี แต่ต้องการให้สังคมพิจารณาข้อเท็จจริงในอีกด้านหนึ่งด้วย สำหรับกระแสวิจารณ์ที่มองว่าตนเองออกมาปกป้อง นางบุ๋ม ปนัดดา เวทีศรี เนื่องจากความสนิทสนมนั้น นายแป๊ะซะ พิชัยภูษิต ได้ชี้แจงว่าเขารู้จัก นางบุ๋ม ปนัดดา เวทีศรี ในฐานะพิธีกรและนักแสดง ไม่ได้รู้จักในมุมของการทำงานเกี่ยวกับองค์กรทำบุญหรือเรื่องเงินบริจาค
จึงไม่สามารถตอบได้ว่าข้อเท็จจริงในส่วนนั้นเป็นอย่างไร แต่เขายอมรับว่าหากมีสิ่งใดที่ทำไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาค ก็ควรต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เจ้าตัวพิสูจน์ตัวเอง หากผิดจริงก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายตามกระบวนการที่ถูกต้อง
นายแป๊ะซะ พิชัยภูษิต ยังเปิดเผยว่า ตนเองเคยผ่านช่วงเวลาที่ทำผิดพลาดและได้รับโอกาสให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ จึงอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ชี้แจงและพิสูจน์ตัวเองเช่นกัน โดยมองว่าควรแยกแยะระหว่างความดีและความผิด สิ่งใดที่ทำไม่ดีก็ต้องยอมรับ แต่ไม่ควรนำเรื่องราวมาพูดสนุกปากในช่วงที่อีกฝ่ายยังไม่มีโอกาสออกมาอธิบายอย่างเต็มที่
ผลกระทบทางสังคมและความหวังต่อสังคม
เมื่อมีการถามถึงกระแสโจมตีที่มองว่าตนเองออกมาพูดเพื่อหาแสงหรือเกาะกระแส นายแป๊ะซะ พิชัยภูษิต ได้ยืนยันหนักแน่นว่า การออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เขามีงานเพิ่มขึ้น ยังคงใช้ชีวิตและทำงานตามปกติ เพียงแต่เมื่อเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเองเคยรับรู้มา จึงอยากนำมาเล่าอีกมุมหนึ่งให้สังคมได้รับฟัง
เขากล่าวว่าไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องเห็นด้วยหรือคิดเหมือนกัน ทั้งนี้ นายแป๊ะซะ พิชัยภูษิต ได้ฝากถึงชาวเน็ตว่า ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ แต่ขอให้รับฟังข้อเท็จจริงจากหลาย ๆ ด้าน และไม่อยากให้มองว่าการออกมาพูดครั้งนี้เป็นการโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ทั้งนี้ นายแป๊ะซะ พิชัยภูษิต ได้ฝากเตือนสังคมว่าอย่าลืมเรื่องราวของ นางแตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม นิดา) เพราะยังคงมีความกังวลว่าคดีของเพื่อนสนิทจะเงียบหายไปจากความสนใจของสังคม ซึ่งการให้ความสำคัญของประเด็นนี้จะช่วยให้ความเป็นธรรมถูกส่งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
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