แป้ง อรจิรา เปิดใจชีวิตคู่และแม่หลังแยกทาง พร้อมลงแข่ง HYROX ครบ 6 ครั้ง
แป้ง อรจิรา เปิดใจสัมภาษณ์เต็มๆ ในรายการ ตีท้ายครัว เรื่องปัญหาชีวิตคู่ การแยกทาง และการดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายถึง 6 ครั้ง เพื่อความพร้อมกับลูกสาวน้องเรอา
รายการ ตีท้ายครัว ทาง ช่อง 3 จะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.15 น. โดยช่วงนี้อาธิตยน์ ขอพาผู้ชมไปคลุกวงในชีวิตของ คุณแม่สวย แป้ง อรจิรา ร่วมด้วยลูกสาวสุดน่ารัก น้องเรอา เพื่อสัมผัสความสุขแบบเต็มรูปแบบ ก่อนเปิดมุมมองใหม่ในชีวิตของมนุษย์แม่คนหนึ่ง ซึ่งภายนอกอาจดูสดใสและแข็งแรง แต่เบื้องหลังกลับมีความรัก น้ำตา และบทเรียนชีวิตที่ไม่เคยง่ายสำหรับเธอ
พลังคุณแม่กับการลงแข่งกีฬา HYROX 6 ครั้ง
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้มาจากพลังความสุดยอดของแม่แป้ง ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะต้องมีเป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย ซึ่งเธอตั้งใจอยากดูแลตัวเองให้แข็งแรงและยังฟิตเป๊ะในวันที่ลูกสาวเติบโต จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันทำกิจกรรมได้อีกนานๆ แต่เธอไม่ได้หยุดอยู่แค่การออกกำลังกายทั่วไป เพราะเธอลงทะเบียนลงแข่งขันกีฬาฮิโรกซ์ (HYROX) มาแล้วถึง 6 ครั้ง แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสมรรถภาพร่างกายอย่างจริงจังAlso readทำไมรองเท้าแข่ง HYROX ถึงมีแต่ PUMA เป็นตัวเลือกต้นๆ นักกีฬาระดับท็อป
บทเรียนชีวิตคู่กับความต่างเชื้อชาติและพื้นที่ส่วนตัว
แต่เมื่อพูดถึงชีวิตคู่ กลับมีเรื่องให้เปิดใจไม่น้อย เพราะความแตกต่างด้านเชื้อชาติและการใช้ชีวิต ทำให้ แป้ง กับสามีต้องเรียนรู้และปรับเข้าหากันอยู่เสมอ จนมีช่วงเวลาที่ทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดถึงขั้นต้องเว้นระยะห่าง เพื่อให้ต่างฝ่ายได้กลับมาทบทวนและปรับความเข้าใจกัน แถมยังมีเรื่องชวนอึ้งเมื่อ แป้ง เล่าว่าก่อนแต่งงานเคยถูกทักดวงว่าจะได้คู่ต่างชาติที่มีตำหนิบางอย่าง ซึ่งเจ้าตัวมองว่าตรงกับพ่อของน้องเรอาอย่างไม่น่าเชื่อ
การดูดวงช่วยมุมมองใหม่และการขอพื้นที่ส่วนตัว
และในช่วงที่ชีวิตคู่กำลังเผชิญปัญหาหนัก การดูดวงกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ แป้ง ได้มองความสัมพันธ์ในมุมมองใหม่ เมื่อได้รับคำแนะนำให้ต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเอง ก่อนค่อยกลับมาปรับความเข้าใจกัน ซึ่ง แป้ง บอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นจริง นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อ กับ ชาเขียว ที่กลายเป็นเรื่องในชีวิตคู่ ซึ่งเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ทำไมถึงเป็นประเด็นได้ ต้องรอฟังคำตอบจากปาก แม่แป้ง โดยตรงในรายการ
การยอมทุ่มเททุกอย่างให้ลูกจนลืมตัวเอง
จากเรื่องชีวิตคู่มาถึงหัวใจของการเป็นแม่ เมื่อ แป้ง ยอมรับว่าเคยทุ่มเททุกอย่างให้ลูก จนแทบลืมความต้องการและชีวิตของตัวเอง ซึ่งการได้เข้าพบจิตแพทย์กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยให้เธอได้กลับมาทบทวน ปรับมุมมอง และเรียนรู้การดูแลใจตัวเอง ขณะที่สามีก็เปิดใจและพยายามปรับตัวไปด้วยกัน แม้วันนี้ชีวิตคู่ยังต้องอาศัยความเข้าใจและแก้ปัญหาร่วมกัน
บทสรุปการเป็นแม่ที่ดีต้องไม่ลืมความเป็นตัวเอง
แต่สิ่งที่ แป้ง ได้เรียนรู้คือการเป็นแม่และภรรยาที่ดี ไม่จำเป็นต้องลืมการเป็นตัวเอง เพราะคนเป็นแม่ก็มีความสุข มีพื้นที่ส่วนตัว และมีเวลาสำหรับดูแลหัวใจของตัวเองเช่นกัน จากวันที่ทุ่มทั้งชีวิตเพื่อลูก สู่วันที่เรียนรู้ว่าตัวเองก็สำคัญ มาฟัง แป้ง อรจิรา และเอ็นดูความสดใสของ น้องเรอา พร้อมฟังเรื่องราวชีวิตคู่ที่จริงใจ ซึ่งอาจให้ข้อคิดกับทุกครอบครัว ในรายการ ตีท้ายครัว วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33
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