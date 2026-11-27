แปลงใหญ่ข้าวศรีสะเกษยกระดับคุณภาพข้าวอินทรีย์ส่งออกสู่ตลาดโลก
แปลงใหญ่ข้าวศรีสะเกษรวมกลุ่มเกษตรกร 143 ราย พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ด้วยมาตรฐานอินทรีย์สากลและการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ขยายตลาดส่งออกคุณภาพสูง
แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 16 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้ยกระดับการเกษตรแบบครบวงจรจากการเป็นเพียงแหล่งผลิตข้าวเปลือกสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่มุ่งเน้นตลาดส่งออก โดยกลุ่มฯ ได้ก่อตั้งระบบการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และสร้างตลาดในแบบของตนเองผ่านการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง
จุดเริ่มต้นการบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิต
โครงการแปลงใหญ่ข้าวแห่งนี้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2559 เพื่อแก้ไขปัญหาระดับโครงสร้างที่เกษตรกรท้องถิ่นต้องเผชิญหน้ากับภาวะการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคาขายข้าวเปลือก โดยผู้รับซื้อมักอ้างเหตุว่าข้าวมีสิ่งเจือปนหรือปนเปื้อนด้วยพันธุ์อื่น เพื่อลดทอนมูลค่าสินค้า นายกิตติศักดิ์ สิงห์คำ ประธานแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 16 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้อธิบายถึงบริบทดังกล่าวว่า จุดกำเนิดของการรวมตัวกันครั้งนั้นเกิดจากความจำเป็นเร่งด่วนในการแสวงหาทางออกให้ชุมชน โดยกลุ่มได้ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางจากการพึ่งพาผู้ซื้อรายเดิม สู่การพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างตลาดส่งออกของตนเองแทนAlso readควงมีดเดินเคาะห้อง-ป่วนซอย อ้างตัวเป็น 'ลูกเจ้าสัว' ค้นห้องเจอยาบ้า 143 เม็ด
แม้กลุ่มเกษตรกรจะไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ส่งออกข้าวโดยตรง แต่ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในการส่งออก เพื่อเปิดเส้นทางจำหน่ายข้าวคุณภาพสู่ตลาดสากลในปัจจุบัน กลุ่มฯ มีสมาชิกในระบบ Co-farm จำนวน 143 ราย ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 2,706 ไร่ ซึ่งนับเป็นฐานการผลิตที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง กลไกสำคัญที่ทำให้กลุ่มเข้มแข็งคือการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง โดยการประสานงานกับผู้ซื้อก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อระบุปริมาณและมาตรฐานข้าวที่ต้องการอย่างชัดเจน
กลยุทธ์มาตรฐานสากลและลดพึ่งพาภายนอก
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบและรักษามาตรฐานการผลิต กลุ่มฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสำหรับเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือจากการจำหน่ายให้สมาชิกหรือนอกกลุ่ม จะถูกนำกลับมาหมุนเวียนใช้ภายในกลุ่มเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์และมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการรับรองทุกประการ
นอกจากการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์อย่างเคร่งครัด กลุ่มยังส่งเสริมให้สมาชิกผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกอย่างสิ้นเชิง โดยมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพใช้เองภายในกลุ่ม ซึ่งวิธีการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ข้อมูลล่าสุดจากกลุ่มระบุว่า มีเกษตรกรจำนวน 74 ราย ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกษ. 9000) ครอบคลุมพื้นที่ 1,298 ไร่
ความสำเร็จที่สำคัญยิ่งคือการที่เกษตรกรจำนวน 111 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2,160 ไร่ สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU Organic Certification) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (National Organic Program: NOP) และมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (Canada Organic Regime: COR) มาตรฐานสากลเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคระดับโลกรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด
การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ชุมชน
การเพิ่มมูลค่าข้าวของกลุ่มไม่หยุดอยู่เพียงการจำหน่ายวัตถุดิบข้าวสารคุณภาพสูง แต่ได้ขยายขอบเขตไปสู่การแปรรูปเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคและสร้างรายได้เสริมให้สมาชิกอย่างหลากหลาย ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ออร์แกนิก ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องมะลิแดง ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี ข้าวกล้องงอก และโจ๊ก รวมถึงข้าวสารบรรจุถุงที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างโดดเด่นและมียอดขายสูงคือ ข้าวกล้องงอก ซึ่งมีราคาจำหน่ายสูงถึงกิโลกรัมละ 100 บาท นอกจากนี้ กลุ่มยังนำข้าวกล้องงอกมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ อาทิ น้ำข้าวกล้องงอกพร้อมดื่ม ข้าวกล้องผงสำหรับชงดื่ม ตลอดจนการนำปลายข้าวมาบดเป็นแป้งเพื่อผลิตขนมและเบเกอรี เช่น เค้กกล้วยหอม และขนมขบเคี้ยว ซึ่งช่วยใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นางสาวิตรี สิงห์คำ คณะกรรมการจัดการบัญชี-การเงิน แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 16 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ชี้ให้เห็นว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ช่วยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกมากกว่าการจำหน่ายข้าวเพียงอย่างเดียวอย่างชัดเจน สมาชิกสามารถมีรายได้จาก 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การเป็นแรงงานในกระบวนการแปรรูป และการร่วมออกไปจำหน่ายสินค้าตามงานแสดงสินค้าต่างๆ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมที่ทำจากแป้งปลายข้าวกล้องงอก ได้รับความสนใจจากตลาดและมียอดจำหน่ายที่ดี ทั้งจากการออกร้านแสดงสินค้าและการรับคำสั่งซื้อจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียน สะท้อนให้เห็นว่าการแปรรูปสามารถสร้างช่องทางตลาดใหม่และกระจายรายได้กลับสู่คนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทิศทางนโยบายและการแข่งขันตลาดโลก
ขณะเดียวกัน กลุ่มยังวางแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับในตลาดโลก ทั้งมาตรฐาน EU Organic, NOP และ COR รวมถึงการต่อยอดสู่การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรป (EU GI) เพื่อสร้างจุดเด่นให้สินค้า เพิ่มความน่าเชื่อถือ และขยายโอกาสเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรระดับพรีเมียม
นายกโอวาท ยิ่งลาภ รองอธิบดีกรมการข้าว มองว่า แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวในปัจจุบัน มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานในรูปแบบ Sandbox โดยเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้อยู่ภายในระบบการผลิตเดียวกัน ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต กระบวนการแปรรูป ไปจนถึงตลาด เพื่อทราบความต้องการของผู้ซื้ออย่างชัดเจนทั้งด้านชนิดข้าว คุณภาพ และมาตรฐาน
การดำเนินงานลักษณะนี้จะช่วยให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด ลดปัญหาผลผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตข้าวยังต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่นาข้าว ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน
ตลาดโลกไม่ได้พิจารณาเพียงปริมาณและคุณภาพผลผลิตเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างยิ่ง การที่แปลงใหญ่ข้าวศรีสะเกษสามารถบูรณาการทั้งด้านเทคโนโลยีมาตรฐานสากลและการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน จึงถือเป็นโมเดลความสำเร็จที่โดดเด่นในการยกระดับภาคเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลก
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