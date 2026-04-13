แบ่งเค้กพื้นที่ฐานเสียง! พรรคร่วมรัฐบาลจัดทัพคุมจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

พรรคร่วมรัฐบาลจัดสรรพื้นที่ดูแลฐานเสียงทั่วประเทศ โดยมีนายกฯ อนุทิน มอบหมายให้รองนายกฯ และ รมต. กำกับดูแลภูมิภาคต่างๆ พรรคเพื่อไทยจัดทัพข้าราชการการเมืองช่วยงานรัฐมนตรี ขณะที่ ปชป. เผชิญปมการเมืองภายใน
พรรคร่วมรัฐบาล ได้ทำการแบ่งสรรปันส่วนการดูแลพื้นที่ฐานเสียงของตนเอง โดยมีนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 86/2569 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละท่านอย่างชัดเจน นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และ รมว.
คมนาคม ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ครอบคลุมเขตตรวจราชการที่ 5, 6 และ 7 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคใต้ชายแดน การมอบหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ฐานเสียงของพรรคร่วมรัฐบาล พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมเขตตรวจราชการที่ 10, 11 และ 12 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการดูแลพื้นที่อีสานอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งนี้ยังมีการมอบหมายให้นายภราดร ปริศนานันทกุล และ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล ตามลำดับ โดยมีเขตตรวจราชการที่ 1, 18, 2 และ 9 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองอีกด้วย ในส่วนของพรรคเพื่อไทย (พท.) ได้มีการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อเข้ารับตำแหน่งข้าราชการการเมือง เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในโควตาของพรรค โดยมีการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ คาดว่ารายชื่อเหล่านี้จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่านายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ รมว.เกษตรฯ และนายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพรรคในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกัน ได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์ภายในพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โดยมีรายงานว่านายวีระพงษ์ นาคฉัตรีย์ ได้เข้าพบและขอคำปรึกษาจากนายมาร์ค ซึ่งแนะนำให้ลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการย้ายพรรคของนายวีระพงษ์ ไปอยู่กับพรรคการเมืองอื่น ซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่สมาชิกพรรค ปชป. และนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการเปิดโปงขบวนการทุจริตในโครงการต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบา
