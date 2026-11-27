แบโผ BGC เมืองไทยประกันภัย คัพ 2026/27 50 สโมสรไทยลีก 3 แย่งแชมป์ 1.5 ล้าน
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศผลประกบคู่ BGC เมืองไทยประกันภัย คัพ รอบคัดเลือก 2026/27 พร้อมมอบเงินรางวัล 1.5 ล้านบาท แก่ผู้ชนะหลังจับสลากเสร็จสิ้นเมื่อ 27 พ.ย. 69
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกบคู่การแข่งขันฟุตบอล รายการ BGC เมืองไทยประกันภัย คัพ 2026/27 รอบคัดเลือกอย่างทางการแล้ว โดยพิธีจับสลากดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์รับเงินรางวัลสูงสุด 1.5 ล้านบาท จาก 50 สโมสรที่เข้าร่วมชิงชัยในรายการนี้
พิธีจับสลากและตัวแทนผู้จัดจำหน่าย
พิธีจับสลากแบ่งสายจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองไทยประกันภัย อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ Tower A ชั้น 14 โดยมีบุคคลสำคัญร่วมให้เกียรติ ได้แก่ โกวิท ผกามาศ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จักษ์รินทร์ มุสิกะสังข์ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) และ เอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมติดตามผลและให้กำลังใจทีมทุกสโมสรAlso readEA ใช้ AI คืนเสียง ‘จอห์น มอตสัน’ ตำนานผู้บรรยายผู้ล่วงลับ กลับสู่เกม FC 27
รายละเอียดการแข่งขันและจำนวนทีมที่เข้าร่วม
รายการ BGC เมืองไทยประกันภัย คัพ 2026/27 เปิดโอกาสให้สโมสรจากฟุตบอลไทยลีก 3 ทั่วประเทศส่งทีมเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น 50 สโมสร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและยกระดับวงการฟุตบอลระดับภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงเพิ่มโอกาสการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นให้กับสโมสรสมาชิกทุกทีม ทีมที่สามารถฝ่าฟันคู่แข่งจนคว้าแชมป์รายการนี้ได้จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 1.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงและสร้างแรงจูงใจสำคัญสำหรับผู้แข่งขัน
ระบบแบ่งโซนและรูปแบบการจับสลาก
การแบ่งสายสำหรับรอบคัดเลือกฤดูกาล 2026/27 ดำเนินการโดยแบ่งสโมสรออกเป็น 6 โซนตามภูมิภาค ได้แก่ โซนเหนือ โซนตะวันออกเฉียงเหนือ โซนตะวันออก โซนกลาง โซนตะวันตก และโซนใต้ โดยใช้รูปแบบการแข่งขันแบบแบ่งสายและจับสลากประกบคู่ภายในแต่ละโซน เพื่อคัดเลือกสโมสรที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอย่างยุติธรรม
กำหนดการและขั้นตอนการคัดเลือกทีม
รูปแบบการแข่งขันจะแตกต่างกันไปตามจำนวนสโมสรในแต่ละโซน โดยโซนที่มี 5 สโมสร จะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกจำนวน 2 คู่ และมี 1 สโมสรได้รับสิทธิ์บายผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ส่วนโซนที่มีจำนวน 9-11 สโมสร จะมีการแข่งขันตั้งแต่รอบ Q1 และ Q2 ตามผังการประกบคู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อลดจำนวนทีมจนเหลือผู้ชนะในแต่ละโซน
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