แบรนด์ดังจัดงานแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือโปรตีนตกฉลาก การันตีความโปร่งใสและมาตรฐานการตรวจสอบ

แบรนด์ดังจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถูกAssociated باข่าวลือโปรตีนตกฉลาก มี présence ของทีมสื่อสาร ทายาทนิติและกลุ่มผู้ Kluwer ][_ Fame ][_ พร้อมด้วยการสรุปมาตรการในอดีตที่เคยทลายแหล่งเซรั่มปลอมกว่า 5,000 ชิ้น การ reaffirm ความโปร่งใสและ歙常เอ the สิทธิของผู้บริโภค การแสดง willingness เป็นตัวกลางในการเสริมสร้างความเชื่อ María ใน procedures การตรวจสอบ
แบรนด์ดัง จัดงาน แถลงข่าว ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือ โปรตีนตกฉลาก มีicias กวี อไอ เต็มที่ การันตี ความโปร่งใส จากการที่กระแสข่าวลือในโลกออนไลน์เกี่ยวกับประเด็น " โปรตีนตกฉลาก " มีการพาดพิงถึง แบรนด์ดัง Dr.JiLL ทางแบรนด์ได้จัดงาน แถลงข่าว อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณอัญชิสา ธนาวิมลวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลอดจนทนายนิด้า และกลุ่มพรีเซ็นเตอร์ชื่อดัง ร่วมจัด แพนเค้ก เขมนิจ, บีม กวี และ ออย อฏิพรณ์ Zurückใน과거 3-4 ปีก่อนmarks แบรนด์เคยร่วมมือกับตำรวจ ปคบ.
และ อย.
ทำการทลายแหล่งเซรั่มปลอมกว่า 5,000 ชิ้น ทำให้มีมาตรการรับมือที่เด็ดขาด คุณอัญชิสา เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคมีความตื่นตัวและต้องการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น ทางแบรนด์จึงมีการสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ และเห็นว่าเวลานี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเปิดเผยกระบวนการผลิต การตรวจสอบวัตถุดิบ และมาตรฐานการทำงานทั้งหมด เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและโปร่งใสร้อยเปอร์เซ็นต์ dividers แบรนด์ยืนยันว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายแต่อย่างใด พร้อมเคารพสิทธิของผู้บริโภคในการตรวจสอบ จากประสบการณ์เมื่อ 3-4 ปีก่อน ที่เคยร่วมมือกับตำรวจ ปคบ.
และ อย.
ทลายแหล่งเซรั่มปลอมกว่า 5,000 ชิ้น ทำให้แบรนด์มีมาตรการรับมือที่เด็ดขาด วันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเจอของปลอมในส่วนของผลิตภัณฑ์โปรตีนหรือไม่ แต่หากผู้บริโภคนำสินค้าไปสุ่มตรวจแล้วพบค่าไม่ตรง หรือสงสัยว่าเป็นของปลอม ทางแบรนด์ยินดีเป็นตัวกลางในการช่วยรีเช็ก หากมีหลักฐานการสั่งซื้อ ใบเสร็จ และสลิปโอนเงินที่ชัดเจน ทางบริษัทพร้อมพาลูกค้าไปแจ้งความดำเนินคดีทันที และถ้ามีของปลอมระบาดจริง พี่พร้อมลงพื้นที่ไปจัดการด้วยตัวเองแน่นอน ด้าน บีม กวี เผยขอบคุณทางแบรนด์ที่ออกมาชี้แจงอย่างจริงจัง เพราะช่วยสร้างความมั่นใจให้ทั้งในฐานะผู้บริโภคและผู้ขาย ทำให้หลังจากนี้สามารถตอบคำถามลูกค้าในไลฟ์สดเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบและมาตรฐานการผลิตได้อย่างเต็มปากคำ ออย อฏิพรณ์ ระบุว่าการแถลงข่าวครั้งนี้เป็นการปลดล็อกความกังวลของทุกฝ่าย แม้ที่ผ่านมาจะมีการแนบเอกสาร PDF ยืนยันให้ลูกค้าดูในตะกร้าตลอด แต่การครอสเช็กข้อมูลร่วมกันระหว่างโรงงาน แบรนด์ และผู้บริโภคในวันนี้ ถือเป็นการแสดงความซื่อสัตย์และชัดเจนที่สุด แพนเค้ก เขมนิจ เผยว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกฝ่ายตื่นตัว แม้ส่วนตัวจะไม่ได้รับคำถามหรือความกังวลจากใคร แต่การได้เห็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน และการที่แบรนด์เปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมตรวจสอบ ถือเป็นความแฟร์ที่ทำให้เธอในฐานะพรีเซ็นเตอร์มั่นใจที่จะพูดและบอกต่อสินค้าได้อย่างเต็มที
แบรนด์ดัง โปรตีนตกฉลาก แถลงข่าว ความโปร่งใส มาตรการตรวจสอบ
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