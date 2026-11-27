แบรนด์โลกถอนตัวพม่าถล่มทลาย 4 รายล่าสุดสะท้อนวิกฤตเศรษฐกิจ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของแบรนด์ต่างชาติ 4 รายที่ประกาศถอนการลงทุนจากพม่า สะท้อนภาพการไหลออกของเงินลงทุนอย่างหนักจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงที่ยืดเยื้อนับตั้งแต่การรัฐประหาร
สถานการณ์เศรษฐกิจใน พม่า กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อมีรายงานยืนยันว่าในเดือนนี้ มีแบรนด์ต่างชาติอย่างน้อย 4 แห่ง ประกาศแผนการถอนธุรกิจออกจากประเทศอย่างเด็ดขาด ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นสัญญาณชัดเจนของการไหลออกของเงิน ลงทุน จากต่างประเทศระลอกใหม่ท่ามกลางบรรยากาศความไม่สงบที่ยืดเยื้อมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในปี 2564 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อโครงสร้างธุรกิจและการจ้างงานในประเทศ
รายละเอียดการถอนตัวของแบรนด์ระดับนานาชาติ
เหตุการณ์ล่าสุดที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี เมื่อร้าน Pezzo Pizza แบรนด์จากสิงคโปร์ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะปิดสาขาทั้งหมดในพม่า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นการปิดฉากการดำเนินธุรกิจในประเทศนี้มานาน 10 ปีเต็มโดยบริษัทร่วมตลาดเข้ามาตั้งแต่ปี 2559 และขยายสาขาให้บริการทั้งหมด 5 สาขาในเมืองย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ อย่างไรก็ตาม การประกาศปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง 1 วันหลังจากที่ร้าน The Manhattan Fish Market แบรนด์อาหารทะเลจากมาเลเซียได้ปิดสาขาสุดท้ายในศูนย์การค้า Myanmar Plaza ที่ย่างกุ้ง ซึ่งเป็นการยุติการดำเนินงานในพม่าหลังจากเปิดให้บริการมานาน 12 ปีAlso read“Bonnadol” ส่งเพลงเอาใจชาวกรุงเทพ Native ชวน “แฮนน่า 4EVE” ถ่ายทอดความสดใส
ด้านภาคอุตสาหกรรมหนักและสินค้าอุปโภคบริโภคก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน เมื่อบริษัท Isuzu ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่จากญี่ปุ่น ได้ออกประกาศยุติการดำเนินงานด้านการซ่อมบำรุงในพม่าอย่างเป็นทางการหลังจากดำเนินการชำระบัญชีหน่วยธุรกิจบริการในท้องถิ่นเสร็จสิ้นสิ้น ในขณะที่ Unileverยักษ์ใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคจากอังกฤษก็มีแผนเตรียมถอนธุรกิจออกจากพม่าหลังจากดำเนินธุรกิจมายาวนาน 16 ปี โดยกลยุทธ์การออกของ Unilever คือการขายหุ้นทั้งหมดให้กับ Centig Holding ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในเครือของพันธมิตรท้องถิ่นอย่างบริษัท Europe and Asia Commercial (EAC) และคาดว่าจะมีการทำข้อตกลงให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2570
มุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเหตุผลเชิงลึก
แม้ว่าทั้ง 4 บริษัทดังกล่าวจะไม่ได้ออกมาระบุเหตุผลที่แน่ชัดในการถอนตัวต่อสาธารณะ แต่ข้อมูลจากภาคการเงินและนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยภายในประเทศที่รุนแรง โดยนักวิเคราะห์นโยบายพม่าได้กล่าวกับสำนักข่าวอิรวดีว่า บริษัทต่างๆ กำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและวางกลยุทธ์การถอนตัวอย่างเป็นระบบ ซึ่งปัจจัยหลักที่ถูกกล่าวโทษคือการควบคุมค่าเงินที่ผิดไปจากตลาดและการขาดแคลนวัตถุดิบอันเป็นผลโดยตรงจากการควบคุมการนำเข้าของรัฐบาลทหารที่เข้มงวดมากขึ้น
นอกจากประเด็นกฎระเบียบทางเศรษฐกิจแล้วยังมีรายงานจากธนาคารโลกประจำปี 2569 ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าภาคเอกชนในพม่ากำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอนอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นผลพวงจากความขัดแย้งภายในประเทศ กรเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐที่คาดเดาไม่ได้ และขีดความสามารถของรัฐที่อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง รายงานฉบับนี้ยังชี้ให้เห็นว่าธุรกิจต่างๆ กำลังแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นจากความผันผวนของเงินเฟ้อ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแรงจูงใจในการลงทุน การขยายธุรกิจ และการสร้างนวัตกรรมที่ลดน้อยลงอย่างมาก ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการต่างชาติตัดสินใจชะลอหรือระงับโครงการต่างๆ
ผลกระทบระยะยาวและแนวโน้มในอนาคต
ข้อมูลจากรายงานขององค์กร Myanmar Peace Monitor ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ชี้ให้เห็นภาพรวมของการลงทุนที่ถดถอยอย่างชัดเจน โดยระบุว่านับตั้งแต่เกิดการรัฐประหาร มีบริษัทข้ามชาติเกือบ 40 แห่ง จาก 16 ประเทศได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากพม่า ซึ่งครอบคลุมประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทย มาเลเซีย และอินเดีย ไปจนถึงประเทศตะวันตกอย่างสหรัฐฯ อังกฤษ สเปน เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี และนอร์เวย์
การถอนตัวในครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภาคบริการหรืออาหารแต่ครอบคลุมไปถึงภาคส่วนสำคัญต่างๆ ของเศรษฐกิจเช่น น้ำมันและก๊าซ การทำเหมือง การธนาคาร โทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ และการผลิต ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศมอดดับลงอย่างหนัก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าซึ่งมีแบรนด์ระดับโลก 12 รายที่ถอนตัวออกไปและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคนงานตัดเย็บเสื้อผ้าท้องถิ่นหลายหมื่นชีวิตที่เสี่ยงต่อการว่างงาน
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