แบรนดอน ฮอลล์ ระดมทุน GoFundMe หลังภรรยาตั้งครรภ์คนสุดท้าย
แบรนดอน "บัก" ฮอลล์ อดีตดาราดัง รับเงินบริจาคเกินเป้า 9,000 ดอลลาร์ เพื่อเตรียมบ้านรับลูกคนที่ 6 ในรัฐอาร์คันซอ ท่ามกลางวิถีชีวิตสมถะ
แบรนดอน "บัก" ฮอลล์ อดีตนักแสดงเด็กชาวอเมริกัน วัย 41 ปี ผู้มีชื่อเสียงจากบท "อัลฟัลฟา" ในภาพยนตร์คลาสสิก The Little Rascals ได้ออกมาเปิดเผยสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวผ่านแคมเปญระดมทุนบนเว็บไซต์ GoFundMe โดยระบุว่าครอบครัวจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ขณะนี้เขาและครอบครัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของ รัฐ อาร์คันซอ ใกล้กับช่วงเวลาที่ จิลล์ เดกรอฟฟ์ ภรรยาของเขาจะคลอดลูกคนสุดท้ายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
รายละเอียดการระดมทุนและเป้าหมายทางการเงิน
ฮอลล์ เริ่มต้นแคมเปญระดมทุนอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน โดยระบุวัตถุประสงค์หลักว่าจะนำเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของครอบครัว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านหลังใหม่ให้มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการต้อนรับสมาชิกคนใหม่ การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักแสดงรายนี้ เขายอมรับว่าในเบื้องต้นรู้สึกลังเลที่จะเปิดรับการบริจาค เนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขามองว่าชีวิตในเส้นทางปัจจุบันเป็น自主选择ของเขา และต้องการรักษาอิสระภาพทางการเงินโดยไม่ต้องแบกรับภาระให้ผู้ใด แต่สถานการณ์ปัจจุบันทำให้เขารู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องขอความช่วยเหลือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวAlso readหมอหนู ลุย ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ AED รพ.สต. 9 พันแห่ง กู้ชีวิต ปชช.
ความท้าทายในการตั้งรกรากใหม่และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูง
ฮอลล์ และภรรยาพร้อมด้วยลูกๆ ได้ย้ายไปใช้ชีวิตใน พื้นที่ชนบทของรัฐอาร์คันซอ ซึ่งเร็วกว่าที่วางแผนไว้ ทำให้ต้องเร่งจัดการเรื่องต่างๆ ภายในเวลาจำกัด เขาระบุว่าแม้จะมีที่ดินใหม่แล้ว แต่ยังขาดวัสดุและงบประมาณบางส่วนสำหรับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในพื้นที่ให้ใช้งานได้ครบถ้วน นอกจากนี้ เขายังยอมรับว่ามียอดหนี้ค้างชำระที่เกิดจากความไม่คาดคิด เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าโพรเพนสำหรับรถบ้าน และค่าบริการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ซึ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ
กำหนดการคลอดและแผนการทำงานเพื่อรายได้เสริม
สถานการณ์กดดันมากขึ้นเมื่อ ฮอลล์ เปิดเผยว่าภรรยาของเขา มีกำหนดคลอดลูกคนที่ 6 ในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนข้างหน้า ทำให้เขาต้องเร่งทำงานให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ เพื่อแบ่งเวลาไปรับงานหารายได้เพิ่มเติมก่อนที่ลูกคนใหม่จะลืมตาดูโลก แม้ว่าเขาจะยืนยันว่าทุกคนในครอบครัวมีความสุขกับชีวิตแบบเรียบง่ายและประหยัด แต่เขาก็ตระหนักดีว่าความพร้อมทางการเงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ เขายังแสดงความเห็นใจต่อครอบครัวอื่นๆ ที่กำลังเผชิญความยากลำบากในสถานการณ์เดียวกัน โดยย้ำว่าตนเองไม่ได้ถือว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือมากกว่าผู้อื่น
ผลลัพธ์แคมเปญและประวัติล่าสุดของนักแสดง
แคมเปญที่เดิมตั้งเป้าหมายไว้เพียง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ กลับได้รับเสียงตอบรับเกินคาดเมื่อมีการรายงานข่าว โดยยอดเงินบริจาคพุ่งทะลุกว่า 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากผู้บริจาคมากกว่า 100 ราย ซึ่งถือว่าสูงกว่าเป้าหมายเดิมหลายเท่า สำหรับ ฮอลล์ เขาเคยเป็นนักแสดงเด็กที่มีชื่อเสียงมากก่อนจะค่อยๆ หันหลังให้วงการบันเทิง และในปี 2020 ได้เลือกใช้ชีวิตนอกกระแสหลัก โดยยึดถือ ศาสนาคาทอลิก อย่างเคร่งครัด พร้อมประกาศใช้วิถีชีวิตแบบสมถะและ "ปฏิญาณความยากจน" แม้ว่าชื่อของเขาจะเคยปรากฏเป็นข่าวใน เดือนเมษายน จากกรณีถูกจับกุม ใน รัฐโอไฮโอ เนื่องจากไม่ไปปรากฏตัวต่อศาลตามกำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับใบสั่งจราจรเมื่อ ตุลาคม 2024 เรื่องการขับรถโดยไม่มีประกัน แต่ในขณะนี้จุดสนใจสาธารณะหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องราวชีวิตครอบครัวของเขาแทน
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