แบรนด์แฟชั่นกับความจริง: กลยุทธ์ AI แนะนำสินค้าที่ไม่ใช่แค่การลงทุน
ผลวิจัย Adobe Analytics พบ 41% คนซื้อของด้วย AI และรายได้สูงกว่า 40% แต่ความถี่ในการแนะนำไม่การันตีความเข้าใจแบรนด์ แบ่งกลุ่มกลยุทธ์ชัดเจน
การช้อปปิ้งออนไลน์ในยุคปัจจุบันเปลี่ยนผ่านจากการค้นหาข้อมูลแบบเดิมสู่การพึ่งพาปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มตัว โดยมีข้อมูลจาก Adobe Analytics ระบุว่าในเดือนมิถุนายน 2026 ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ ถึง 41% ใช้บริการ Generative AI ในการช่วยตัดสินใจซื้อสินค้า นอกจากนี้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มาจากคำแนะนำของ AI ยังสามารถสร้างรายได้ต่อการเข้าชมสูงกว่าช่องทางปกติถึงกว่า 40% สิ่งนี้ทำให้คำถามสำคัญสำหรับ แบรนด์แฟชั่น ไม่ใช่เรื่องการลงทุนสร้างตัวตนบน AI หรือไม่ แต่เป็นการวัดผลว่ากลยุทธ์ดังกล่าวให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจริงหรือไม่
กลไก AI แนะนำสินค้าต่างจาก Search Engine อย่างไร
หัวใจสำคัญของความแตกต่างนี้คือ AI ไม่ได้ทำงานโดยอาศัยการซื้อโฆษณาหรือการทำ SEO เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ เหมือนกับระบบ Search Engine ทั่วไป แต่ AI จะจดจำและแนะนำแบรนด์โดยใช้ข้อมูลที่เคยเรียนรู้มาก่อน ผสมผสานกับการดึงข้อมูลจากการค้นหาบนเว็บแบบเรียลไทม์ในบางกรณีซึ่งหมายความว่า แบรนด์อาจเป็นที่รู้จักดีในระบบ AI แต่อาจแทบไม่เคยถูกแนะนำเลย หรืออาจจะปรากฏชื่อบ่อยแต่ดันไปอยู่ผิดหมวดสินค้า ผิดกลุ่มเป้าหมาย หรือผิดโอกาสการใช้งานAlso readส่งออก SSD ไทย ปี 2570 คาดโต 72% รับตลาดเซิร์ฟเวอร์-AI หนุน
แม้แต่กรณีที่แบรนด์โผล่มาในคำตอบของ AI ตลอดแต่กลับถูกจัดอันดับไว้รั้งท้ายคู่แข่งเมื่อมีการแนะนำก็เกิดขึ้นได้ frequently การวัดผลประสิทธิภาพของแบรนด์บน AI จึงประเมินจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้าใจในเอกลักษณ์แบรนด์ ความถี่ในการถูกแนะนำ และตำแหน่งการจัดอันดับ ซึ่งผลวิจัยชี้ว่าการที่แบรนด์ถูก AI แนะนำบ่อยครั้ง ไม่ได้หมายความว่า AI จะเข้าใจเอกลักษณ์ของแบรนด์นั้นอย่างถ่องแท้
ผลลัพธ์วิจัย BoF Insights จากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก
BoF Insights ได้ทำการวิเคราะห์แบรนด์แฟชั่น 120 แบรนด์ ทั้งกลุ่มลักชัวรี ไฮสตรีท คอนเทมโพรารี และสปอร์ตแวร์ เอาต์ดอร์ ผ่านโมเดล ChatGPT Claude และ Gemini ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2026 จากแบรนด์ที่นำมาวิเคราะห์ทั้งหมด 78% มีความถี่ในการถูกแนะนำเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว แต่รายชื่อแบรนด์ที่ถูกแนะนำบ่อยที่สุดกลับแทบไม่เปลี่ยนแปลง
โดยเฉลี่ยแล้ว 4 ใน 5 แบรนด์ที่มีความถี่ในการแนะนำสูงสุดในเดือนมกราคม ก็ยังคงเกาะกลุ่มท็อป 5 ในเดือนกรกฎาคม จึงอาจเรียกได้ว่าไม่มีแบรนด์ไหนเลยที่สามารถครองความยิ่งใหญ่ในทุกตัวชี้วัดของ AI ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตัวอย่างเช่นในกลุ่มลักชัวรี Zegna ทำคะแนนด้านความเข้าใจได้ที่ดีที่สุด Burberry เป็นแบรนด์ที่ถูกแนะนำบ่อยที่สุด ในขณะที่ Chanel ได้คะแนนตำแหน่งการจัดวางเฉลี่ยสูงสุด
รูปแบบความโดดเด่นที่สลับกันไปนี้ก็เกิดขึ้นในกลุ่มสินค้าเซกเมนต์อื่นๆ เช่นกัน แต่ว่าการที่ถูกเลือกไม่ได้แปลว่าเข้าใจ เพราะแบรนด์ที่ AI แนะนำบ่อยๆ มักจะถูกจัดอันดับไว้สูงกว่าคู่แข่งด้วย ความสัมพันธ์นี้เห็นได้ชัดเจนที่สุดในกลุ่มลักชัวรีซึ่งผู้ช่วย AI มักจะดึงรายชื่อแบรนด์ที่มีความมั่นคงระดับแนวหน้าเดิมๆ กลับมาแนะนำซ้ำๆ เสมอ ในขณะเดียวกัน คะแนนด้านความเข้าใจกลับทำงานแยกส่วนกันอย่างชัดเจน
การแบ่งกลุ่มแบรนด์ตามประสิทธิภาพบนระบบ AI
เมื่อนำคะแนนด้านความเข้าใจมาเทียบกับความถี่ในการแนะนำบน AI จะพบว่าสามารถแบ่งสถานะของแบรนด์ออกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ แบรนด์กลุ่มที่มั่นคงหรือ Established brands ซึ่งโมเดล AI เข้าใจอย่างชัดเจนและแนะนำบ่อยครั้ง กลุ่มนี้ครองตลาดโดยแบรนด์ไฮสตรีท เช่น Zara Levi's Uniqlo และ Calvin Klein
กลุ่มที่สองคือแบรนด์ที่ถูกเลือกแต่ภาพลักษณ์ไม่ชัดหรือ Chosen without clarity brands ซึ่งได้รับการแนะนำบ่อยแม้เอกลักษณ์จะไม่ค่อยชัดเจนนักในสายตา AI โดยแบรนด์ลักชัวรีมักจะมาอยู่ในกลุ่มนี้เยอะ ส่วนกลุ่มที่สามคือแบรนด์ที่ชัดเจนแต่มักถูกมองข้ามหรือ Clear but overlooked brands ที่มีจุดยืนและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากในระบบ AI แต่มักปรากฏน้อยเมื่อมีคำสั่งค้นหา
และกลุ่มสุดท้ายคือแบรนด์ที่ยังไม่มีพื้นที่หรือ Unplaced brands ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องปรับปรุงทั้งความชัดเจนเพื่อให้ AI เข้าใจ และเพิ่มความถี่ในการถูกแนะนำให้มากขึ้น จากสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีแบรนด์ใดที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในทุกด้าน และการที่แบรนด์ถูกเลือกก็ไม่ได้แปลว่าเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการแนะนำกับความเข้าใจที่ AI มีต่อแบรนด์แทบไม่พบความเชื่อมโยงเลย
ผลกระทบเชิงธุรกิจและทิศทางกลยุทธ์ในอนาคต
สิ่งที่แบรนด์ทั้งหลายจำเป็นต้องทำมากกว่าการสร้างตัวตนก็คือ จะทำอย่างไรให้สินค้าได้รับการแนะนำจาก AI แบบส่งตรงไปถึงผู้บริโภคได้ถูกกลุ่ม การเข้าใจว่าความถี่ในการแนะนำไม่ใช่ตัววัดความสำเร็จเพียงอย่างเดียวช่วยให้แบรนด์ปรับกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในเซกเมนต์ที่ต้องการความชัดเจนของตัวตน
เมื่อการช้อปปิ้งเปลี่ยนไปเพราะลูกค้าพึ่งพา AI มากขึ้น ความท้าทายต่อไปคือการรักษาตำแหน่งในหมวดหมู่ที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ยังไม่มีพื้นที่ แบรนด์ที่อยากเติบโตต้องมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารเอกลักษณ์ให้ AI เข้าใจอย่างถ่องแท้ควบคู่ไปกับความถี่ในการปรากฏตัว เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะไปถึงมือผู้บริโภคที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
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