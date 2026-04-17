แบมแบม กันต์พิมุกต์ สาดออร่าความหล่อระดับโลก ร่วมงานเปิดตัว David Geffen Galleries ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะลอสแอนเจลิส

ไอดอลหนุ่มชาวไทย แบมแบม กันต์พิมุกต์ ได้สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งบนเวทีระดับโลก ด้วยการปรากฏตัวในงานเปิดตัว David Geffen Galleries ณ Los Angeles County Museum of Art (LACMA) ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยเจ้าตัวมาในลุคสุดเนี้ยบ สง่างาม สะกดทุกสายตา พร้อมกระทบไหล่เหล่าคนดังระดับเอเชียนมากมาย
หลังจากการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อันอบอุ่นที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา แบมแบม กันต์พิมุกต์ นักร้องและนักแสดงชาวไทยชื่อดังระดับโลก ก็ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลสู่มหานคร ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยทันที เพื่อเข้าร่วมงานเปิดตัว David Geffen Galleries ณ Los Angeles County Museum of Art ( LACMA ) อันเป็นหนึ่งในงานใหญ่ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในแวดวงศิลปะและวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา
การปรากฏตัวของ แบมแบม ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงอิทธิพลและความนิยมของเขาในระดับสากล แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์อันโดดเด่นและความสามารถในการเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมป๊อปไทยบนเวทีระดับโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี
ในงานอันทรงเกียรตินี้ แบมแบม ได้ปรากฏตัวด้วยลุคที่หล่อเหลาจนแทบละสายตาไม่ได้ เขาเลือกสวมใส่สูทสีดำสนิทที่ดูโก้หรูและเข้ารูป จนแทบจะกลืนไปกับความมืดมิดยามค่ำคืน หากแต่ความคมเข้มของเขา กลับทำให้ชุดสีดำนั้นดูโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีก เสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดตาที่สวมอยู่ด้านใน ช่วยขับเน้นความสง่างามและตัดกับสูทสีดำได้อย่างลงตัว พร้อมกันนั้น เขายังเสริมลุคให้ดูหรูหรามีระดับ ด้วยการสวมโบว์ไทด์สไตล์ทักซิโด้ ซึ่งเป็นการเพิ่มสัมผัสแห่งความมีสไตล์และความเป็นมืออาชีพได้อย่างไร้ที่ติ การแต่งกายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในรายละเอียดของแฟชั่นและรสนิยมอันเป็นเอกลักษณ์ของ แบมแบม ได้เป็นอย่างดี ทำให้เขาดูโดดเด่นและสง่างามไม่แพ้เหล่าคนดังระดับโลกคนอื่นๆ ที่มาร่วมงานในค่ำคืนนั้น
งานเปิดตัว David Geffen Galleries ถือเป็นหมุดหมายสำคัญยิ่งในวงการศิลปะของลอสแอนเจลิส โดยเป็นการเปิดตัวผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกอันน่าทึ่งที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดย Peter Zumthor สถาปนิกชื่อก้องโลก เจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์อันทรงเกียรติ อาคารแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะระดับโลกเท่านั้น แต่ยังได้รับการคาดหวังให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สำคัญของมหานครลอสแอนเจลิส ซึ่งจะดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนและสัมผัสกับความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ การที่ แบมแบม ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่นี้ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในฐานะบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงระดับสากล และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเสมอมา
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังระดับเอเชียนจำนวนมาก นอกเหนือจาก แบมแบม แล้ว ยังมีศิลปินและนักแสดงที่ได้รับความนิยม อาทิ G-DRAGON, Lee Soo Hyuk และ Moon Sang Min ซึ่งต่างก็ปรากฏตัวด้วยลุคที่หล่อเหลาและงดงามไม่แพ้กัน การรวมตัวของเหล่าคนดังเหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของงาน และทำให้งานเปิดตัว David Geffen Galleries กลายเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำ เต็มไปด้วยเสน่ห์และความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมสมัยใหม่ ภาพความประทับใจจากงานนี้ ที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ELLE Thailand ได้สร้างความปลื้มปิติให้กับแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็น แบมแบม ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกด้วยความสง่างามและมั่นใจ เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ไล่ตามความฝันของตนเองอย่างไม่ย่อท้อ
ปู ไปรยา เรียกแสงแฟลชสื่อนอก หลังโกอินเตอร์งานฮอลลีวูด ประกบ โรเซ่ BLACKPINK'ปู ไปรยา' ดาวรุ่งฮอลลีวูด ได้รับเชิญร่วมงานอินเตอร์ระดับโลก LACMA Art+Film Gala 2022 ประกบซุปตาร์แดนกิมจิ 'โรเซ่ Blackpink' สวยเต็มคาราเบล จนสื่อนอกรัวแสงแฟลชไม่ยั้ง SPRiNG Springnews SPRiNGENT สปริงบันเทิง ข่าวบันเทิง ปูไปรยา โรเซ่Blackpink
Read more »
ปากไม่แดงไม่แรงเดิน! 'ปู ไปรยา' สวยเต็มคาราเบล โกอินเตอร์ประกบ 'โรเซ่ Blackpink'ปากไม่แดงไม่มีแรงเดิน! “ปู ไปรยา” สวยเต็มคาราเบล โกอินเตอร์ประกบ “โรเซ่ Blackpink” อ่านต่อ : iNNNews ปูไปรยา ROSÉ 로제 LACMAgala ข่าวบันเทิง ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์
Read more »
CTO ของ Ripple คาดว่าวิกฤต FTX ในปัจจุบันอาจทำให้เกิดมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าDavid Schwartz CTO ของ Ripple ได้พูดคุยกับ David Gokhshtein ผู้มีอิทธิพลด้านคริปโตว่ามหาเศรษฐีคริปโตหน้าใหม่กำลังจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
Read more »
David Guetta ดีเจระดับโลก ใช้ AI ทำเพลงเหมือน Eminem มาร้องด้วย พร้อมชี้ “AI คืออนาคตของดนตรี”David Guetta DJ ชื่อดัง กล่าวว่า “อนาคตของดนตรีอยู่ใน AI” หลังจากที่เขาใช้เทคโนโลยี AI ใน มิกซ์เสียงร้องของ Eminem ลงในเพลงล่าสุดของเขา David Guetta ใช้
Read more »
รู้จัก 'อเล็กซานดร้า แกรนต์' ผู้หญิงที่คว้าหัวใจ 'คีอานู รีฟส์' พระเอกสุดติสท์ภาพคู่รัก 'คีอานู รีฟส์' (Keanu Reeves)ควงแขนหวานใจ 'อเล็กซานดร้า แกรนต์' ออกงานเลี้ยงกาลาของ Museum of Contemporary Art
Read more »
เปิดไฮไลต์ Galleries’ Nights 2024 ฮ็อปแกลเลอรียามค่ำคืน เก็บ NFT โปสเตอร์สุดลิมิเต็ดเปิดไฮไลต์ Galleries’ Nights 2024 ฮ็อปแกลเลอรียามค่ำคืน แล้วตามไปเก็บ NFT โปสเตอร์สุดลิมิเต็ด 22 พฤศจิกายน และ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 กว่า 100 แกลเลอรีทั่วกรุงเทพฯ
Read more »