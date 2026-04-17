แบมแบม กันต์พิมุกต์ สาดออร่าความหล่อระดับโลก ร่วมงานเปิดตัว David Geffen Galleries ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะลอสแอนเจลิส

📆4/17/2026 2:07 PM
ไอดอลหนุ่มชาวไทย แบมแบม กันต์พิมุกต์ ได้สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งบนเวทีระดับโลก ด้วยการปรากฏตัวในงานเปิดตัว David Geffen Galleries ณ Los Angeles County Museum of Art (LACMA) ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยเจ้าตัวมาในลุคสุดเนี้ยบ สง่างาม สะกดทุกสายตา พร้อมกระทบไหล่เหล่าคนดังระดับเอเชียนมากมาย

หลังจากการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อันอบอุ่นที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา แบมแบม กันต์พิมุกต์ นักร้องและนักแสดงชาวไทยชื่อดังระดับโลก ก็ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลสู่มหานคร ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยทันที เพื่อเข้าร่วมงานเปิดตัว David Geffen Galleries ณ Los Angeles County Museum of Art ( LACMA ) อันเป็นหนึ่งในงานใหญ่ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในแวดวงศิลปะและวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา

การปรากฏตัวของ แบมแบม ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงอิทธิพลและความนิยมของเขาในระดับสากล แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์อันโดดเด่นและความสามารถในการเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมป๊อปไทยบนเวทีระดับโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี

ในงานอันทรงเกียรตินี้ แบมแบม ได้ปรากฏตัวด้วยลุคที่หล่อเหลาจนแทบละสายตาไม่ได้ เขาเลือกสวมใส่สูทสีดำสนิทที่ดูโก้หรูและเข้ารูป จนแทบจะกลืนไปกับความมืดมิดยามค่ำคืน หากแต่ความคมเข้มของเขา กลับทำให้ชุดสีดำนั้นดูโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีก เสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดตาที่สวมอยู่ด้านใน ช่วยขับเน้นความสง่างามและตัดกับสูทสีดำได้อย่างลงตัว พร้อมกันนั้น เขายังเสริมลุคให้ดูหรูหรามีระดับ ด้วยการสวมโบว์ไทด์สไตล์ทักซิโด้ ซึ่งเป็นการเพิ่มสัมผัสแห่งความมีสไตล์และความเป็นมืออาชีพได้อย่างไร้ที่ติ การแต่งกายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในรายละเอียดของแฟชั่นและรสนิยมอันเป็นเอกลักษณ์ของ แบมแบม ได้เป็นอย่างดี ทำให้เขาดูโดดเด่นและสง่างามไม่แพ้เหล่าคนดังระดับโลกคนอื่นๆ ที่มาร่วมงานในค่ำคืนนั้น

งานเปิดตัว David Geffen Galleries ถือเป็นหมุดหมายสำคัญยิ่งในวงการศิลปะของลอสแอนเจลิส โดยเป็นการเปิดตัวผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกอันน่าทึ่งที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดย Peter Zumthor สถาปนิกชื่อก้องโลก เจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์อันทรงเกียรติ อาคารแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะระดับโลกเท่านั้น แต่ยังได้รับการคาดหวังให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สำคัญของมหานครลอสแอนเจลิส ซึ่งจะดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนและสัมผัสกับความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ การที่ แบมแบม ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่นี้ แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในฐานะบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงระดับสากล และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเสมอมา

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังระดับเอเชียนจำนวนมาก นอกเหนือจาก แบมแบม แล้ว ยังมีศิลปินและนักแสดงที่ได้รับความนิยม อาทิ G-DRAGON, Lee Soo Hyuk และ Moon Sang Min ซึ่งต่างก็ปรากฏตัวด้วยลุคที่หล่อเหลาและงดงามไม่แพ้กัน การรวมตัวของเหล่าคนดังเหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของงาน และทำให้งานเปิดตัว David Geffen Galleries กลายเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำ เต็มไปด้วยเสน่ห์และความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมสมัยใหม่ ภาพความประทับใจจากงานนี้ ที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ELLE Thailand ได้สร้างความปลื้มปิติให้กับแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็น แบมแบม ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกด้วยความสง่างามและมั่นใจ เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ไล่ตามความฝันของตนเองอย่างไม่ย่อท้อ

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ปู ไปรยา เรียกแสงแฟลชสื่อนอก หลังโกอินเตอร์งานฮอลลีวูด ประกบ โรเซ่ BLACKPINKปู ไปรยา เรียกแสงแฟลชสื่อนอก หลังโกอินเตอร์งานฮอลลีวูด ประกบ โรเซ่ BLACKPINK'ปู ไปรยา' ดาวรุ่งฮอลลีวูด ได้รับเชิญร่วมงานอินเตอร์ระดับโลก LACMA Art+Film Gala 2022 ประกบซุปตาร์แดนกิมจิ 'โรเซ่ Blackpink' สวยเต็มคาราเบล จนสื่อนอกรัวแสงแฟลชไม่ยั้ง SPRiNG Springnews SPRiNGENT สปริงบันเทิง ข่าวบันเทิง ปูไปรยา โรเซ่Blackpink
Read more »

ปากไม่แดงไม่แรงเดิน! 'ปู ไปรยา' สวยเต็มคาราเบล โกอินเตอร์ประกบ 'โรเซ่ Blackpink'ปากไม่แดงไม่แรงเดิน! 'ปู ไปรยา' สวยเต็มคาราเบล โกอินเตอร์ประกบ 'โรเซ่ Blackpink'ปากไม่แดงไม่มีแรงเดิน! “ปู ไปรยา” สวยเต็มคาราเบล โกอินเตอร์ประกบ “โรเซ่ Blackpink” อ่านต่อ : iNNNews ปูไปรยา ROSÉ 로제 LACMAgala ข่าวบันเทิง ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์
Read more »

CTO ของ Ripple คาดว่าวิกฤต FTX ในปัจจุบันอาจทำให้เกิดมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าCTO ของ Ripple คาดว่าวิกฤต FTX ในปัจจุบันอาจทำให้เกิดมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าDavid Schwartz CTO ของ Ripple ได้พูดคุยกับ David Gokhshtein ผู้มีอิทธิพลด้านคริปโตว่ามหาเศรษฐีคริปโตหน้าใหม่กำลังจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
Read more »

David Guetta ดีเจระดับโลก ใช้ AI ทำเพลงเหมือน Eminem มาร้องด้วย พร้อมชี้ “AI คืออนาคตของดนตรี”David Guetta ดีเจระดับโลก ใช้ AI ทำเพลงเหมือน Eminem มาร้องด้วย พร้อมชี้ “AI คืออนาคตของดนตรี”David Guetta DJ ชื่อดัง กล่าวว่า “อนาคตของดนตรีอยู่ใน AI” หลังจากที่เขาใช้เทคโนโลยี AI ใน มิกซ์เสียงร้องของ Eminem ลงในเพลงล่าสุดของเขา David Guetta ใช้
Read more »

รู้จัก 'อเล็กซานดร้า แกรนต์' ผู้หญิงที่คว้าหัวใจ 'คีอานู รีฟส์' พระเอกสุดติสท์รู้จัก 'อเล็กซานดร้า แกรนต์' ผู้หญิงที่คว้าหัวใจ 'คีอานู รีฟส์' พระเอกสุดติสท์ภาพคู่รัก 'คีอานู รีฟส์' (Keanu Reeves)ควงแขนหวานใจ 'อเล็กซานดร้า แกรนต์' ออกงานเลี้ยงกาลาของ Museum of Contemporary Art
Read more »

เปิดไฮไลต์ Galleries’ Nights 2024 ฮ็อปแกลเลอรียามค่ำคืน เก็บ NFT โปสเตอร์สุดลิมิเต็ดเปิดไฮไลต์ Galleries’ Nights 2024 ฮ็อปแกลเลอรียามค่ำคืน เก็บ NFT โปสเตอร์สุดลิมิเต็ดเปิดไฮไลต์ Galleries’ Nights 2024 ฮ็อปแกลเลอรียามค่ำคืน แล้วตามไปเก็บ NFT โปสเตอร์สุดลิมิเต็ด 22 พฤศจิกายน และ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 กว่า 100 แกลเลอรีทั่วกรุงเทพฯ
Read more »



