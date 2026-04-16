แบงก์ชาติฝรั่งเศสฉลาดล้ำ! ขายทองเก่าสหรัฐฯ ซื้อทองใหม่ยุโรป กวาดกำไร 4.7 แสนล้าน

ธนาคารกลางฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการดึงทองคำสำรองทั้งหมดกลับประเทศ พร้อมปรับพอร์ตด้วยการขายทองคำเก่าในสหรัฐฯ เพื่อซื้อทองคำใหม่มาตรฐานสากลในยุโรป ส่งผลให้กอบโกยกำไรกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 4.7 แสนล้านบาท ผู้ว่าการย้ำชัดเป็นการบริหารจัดการทางการเงิน ไม่ใช่เกมการเมือง.
ธนาคารกลางฝรั่งเศส หรือ Banque de France ได้บรรลุภารกิจสำคัญในการเคลื่อนย้าย ทองคำสำรอง ปริมาณมหาศาลกลับคืนสู่กรุงปารีสอย่างสมบูรณ์ โดยใช้กลยุทธ์อันแยบยลในการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ทองคำของประเทศ ปฏิบัติการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการย้ายที่ตั้ง แต่เป็นการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลให้ธนาคารกลางสามารถสร้างผล กำไร อย่างงดงามจากการบริหารจัดการพอร์ตสินทรัพย์ของชาติ การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ราคาทองคำในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการปรับพอร์ตครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ทำให้ฝรั่งเศสสามารถกอบโกยผล กำไร จากการขายทองคำเก่าที่เก็บรักษาไว้ใน สหรัฐอเมริกา และนำเงินไปลงทุนซื้อทองคำแท่งใหม่ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลจากตลาด ยุโรป ในปริมาณที่เท่าเทียมกัน กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและมูลค่าให้กับ ทองคำสำรอง ของประเทศ แต่ยังเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับพอร์ตครั้งนี้ทำให้ปริมาณ ทองคำสำรอง รวมของประเทศยังคงเท่าเดิมที่ 2,437 ตัน แต่คุณสมบัติและคุณภาพของทองคำได้ถูกยกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้ว่าการ ธนาคารกลางฝรั่งเศส ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตัดสินใจครั้งนี้ โดยระบุว่าเป็นการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ และไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง การตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของธนาคารกลางทั่วโลกที่ไม่ได้มองทองคำเป็นเพียงสินทรัพย์ที่เก็บรักษา แต่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในยุคที่ เศรษฐกิจ โลกมีความผันผวนสูง.
ปฏิบัติการในการดึงทองคำสำรองทั้งหมดกลับประเทศนี้ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีรายงานว่าในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม 2025 ถึงมกราคม 2026 ทางธนาคารกลางฝรั่งเศสได้ทำการเทขายทองคำจำนวน 129 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทองคำที่เก็บรักษาไว้กับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ณ สาขานิวยอร์ก คิดเป็นประมาณ 5% ของทุนสำรองทั้งหมด การตัดสินใจนี้มาจากความเข้าใจถึงต้นทุนมหาศาลที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งทองคำข้ามทวีป และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทองคำรุ่นเก่าให้ได้มาตรฐาน แทนที่จะแบกรับภาระดังกล่าว ฝรั่งเศสเลือกแนวทางที่ชาญฉลาดกว่า นั่นคือการนำทองคำเก่าที่สหรัฐฯ ออกขายในตลาด และนำเงินที่ได้จากการขาย มาใช้ในการจัดซื้อทองคำแท่งใหม่ที่มีคุณภาพสูงสุด มาตรฐานสากล และเป็นที่ต้องการของตลาดยุโรปในปริมาณที่เท่ากัน เพื่อนำมาจัดเก็บไว้ ณ กรุงปารีส การดำเนินการนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ราคาทองคำในตลาดโลกกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ส่งผลให้ฝรั่งเศสได้รับอานิสงส์อย่างเต็มที่ โดยมีรายงานผลประกอบการพิเศษที่น่าประทับใจ จากการปรับพอร์ตครั้งนี้ ธนาคารกลางฝรั่งเศสได้รายงานรายได้พิเศษจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงถึง 1.1 หมื่นล้านยูโรในปี 2025 และเมื่อรวมผลประกอบการจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2026 กำไรสุทธิจากการปรับพอร์ตครั้งนี้พุ่งสูงขึ้นไปเกือบ 1.3 หมื่นล้านยูโร หรือเทียบเท่ากับ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 4.7 แสนล้านบาท การปรับปรุงคุณภาพทองคำนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณทองคำสำรองโดยรวมของประเทศ ซึ่งยังคงเท่าเดิมที่ 2,437 ตัน แต่เป็นการยกระดับมาตรฐานทั้งในด้านน้ำหนักและความบริสุทธิ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความคล่องตัวในการซื้อขายและทำธุรกรรมในตลาดโลก ทำให้ฝรั่งเศสมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของชาติ.
ฟร็องซัวส์ วิลเลอรัว เดอ กัลโล ผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศส ได้กล่าวเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า การตัดสินใจเคลื่อนย้ายและปรับปรุงทองคำสำรองกลับประเทศในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางการเงินล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น การที่ตลาดทองคำคุณภาพสูง หรือตลาดทองคำเกรดพรีเมียม ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคยุโรป ทำให้การจัดเก็บทองคำสำรองไว้ที่กรุงปารีสถือเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดในเชิงกลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนเชิงรุกนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระบบทุนสำรองของธนาคารกลางฝรั่งเศสที่ได้เริ่มดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2005 โดยมีการคาดการณ์ว่าฝรั่งเศสยังมีทองคำอีกประมาณ 134 ตัน ที่รอเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งธนาคารกลางได้วางกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2028 เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสำหรับธนาคารกลางทั่วโลกในยุคปัจจุบัน ที่ไม่ได้มองทองคำเป็นเพียงสินทรัพย์ที่ฝังกลบอยู่เฉยๆ แต่กำลังใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนและสร้างผลกำไรมหาศาลไปพร้อมๆ กัน แม้ว่าในภาพรวม การเทขายทองเก่าแล้วซื้อทองใหม่ในปริมาณเท่าเดิมนี้ อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาทองคำในตลาดโลก แต่มีนัยยะที่สำคัญกว่านั้นคือ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังทวีความผันผวน ทำให้หลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับการดึงทองคำกลับประเทศ และการมีทองคำที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมสำหรับการเปลี่ยนเป็นสภาพคล่องได้ทันที ถือเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน หากแนวโน้มนี้แพร่หลายไปในกลุ่มธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลก อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินโลก ที่เคยมีสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลาง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
พิษ ศก.โลกทรุด ฉุดส่งออก ก.พ.ติดลบ 4.7% คงเป้าทั้งปีขยายตัว 1-2% เร่งหาตลาดใหม่นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกของไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีมูลค่า 22,376.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดลบ 4.7% เนื่องจากสินค้าส่งออกหลายกลุ่มมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง โดยในกลุ่มสินค้าเกษตรขยายตัว 1.5% อุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว 5.6% และสินค้าอุตสาหกรรมติดลบ 6.2% จากปัญหาภาวะอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกยังสูงอยู่ ทำให้ประเทศคู่ค้าชะลอคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมรวมถึงสินค้าฟุ่มเฟือยด้วยอีกทั้งภาคการผลิตโลกยังหดตัวส่งผลให้ยอดส่งออกสินค้าทั้งเคมีภัณฑ์และเครื่องจักรกลไม่เพิ่มขึ้นมากนัก จึงเป็นอัตราที่ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย ส่วนตัวเลขการนำเข้าในช่วงเดือ
Read more »
ปตท. แจงครึ่งปีทำรายได้ 1.5 ล้านล้านบาท ฟันกำไร 4.7 หมื่นล้านบาทปตท. แจงครึ่งปี ทำรายได้ 1.5 ล้านล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 4% ลดลงจากปีก่อน เผยลุยลงทุนต่อเนื่อง 9.3 หมื่นล้านบาท
Read more »
วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ HMPRO ผลประกอบการ 3Q66: เป็นไปตามคาดกำไรสุทธิของ HMPRO ใน 3Q66 อยู่ที่ 1.5 พันล้านบาท (ทรงตัว YoY, -5% QoQ) เป็นไปตามประมาณการของเราและนักวิเคราะห์ในตลาด ทั้งนี้ กำไรสุทธิใน 9M66 อยู่ที่ 4.7 พันล้านบาท (+4% YoY) คิดเป็น 67% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา
Read more »
พณ.เผยส่งออกเดือน ธ.ค.ขยายตัว 4.7% ปี 66 ติดลบ 1% ตั้งเป้าปี 67 โต 1-2%ส่งออกเดือน ธ.ค.ขยายตัว 4.7% ปี 66 ติดลบ 1% ตั้งเป้าปี 67 โต 1-2% นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาวะการค้าระหว่างประเทศในเดือน ธ.ค.66 การส่งออกมีมูลค่า 22,791.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องที่ 4.7% แต่ต่ำกว่าตลาดคาดว่าจะเติบโตราว 6% ส่งผลให้ทั้งปี66 การส่งออกมีมูลค่า 284,561.
Read more »
โบอิ้งปิดดีลซื้อบริษัทสปิริต แอโรฯ หวังกู้วิกฤตความปลอดภัยที่เกิดซ้ำซากโบอิ้ง ตกลงซื้อกิจการสปิริต แอโรฯบริษัทผลิตส่วนประกอบเครื่องบิน มูลค่า 4.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐหรือราว 1.7 แสนล้านบาท โบอิ้ง (Boeing BA.N) บริษัทผลิตเครื่องบินสัญชาติสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่จะซื้อกิจการบริษัทสปิริต แอโรซิสเต็มส์ บริษัทผลิตโครงสร้างเครื่องบินสัญชาติสหรัฐในมูลค่า 4.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐหรือราว 1.
Read more »
เปิดรายได้ OPPO-Realme ในไทย 5 ปี กวาดรายได้เหยียบแสนล้านOPPO-Realme ยอมรับ แอปกู้เงินเถื่อน Fineasy ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม่ได้ขออนุญาตจากแบงก์ชาติ ขณะที่พบรายได้ 5 ปี ทั้ง 2 แบรนด์สร้างรายได้เหยียบแสนล้านบาท ล่าสุดปี OPPO กวาดรายได้ปี 66 กว่า 1.5 หมื่นล้าน ขณะที่ Realme รายได้ 4.7 พันล้านบาท
Read more »