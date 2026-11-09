แบงก์ชาติอังกฤษเตือนฟองสบู่หุ้น AI ความเสี่ยงระบบการเงินโลก
ธนาคารกลางสหราชอาณาจักรเตือนว่าหุ้นกลุ่ม AI ถูกตีมูลค่าสูงเกินจริง อาจเกิดฟองสบู่แตกพร้อมเตือนภัยไซเบอร์ต่อโครงสร้างการเงินโลก
ธนาคารกลางแห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศเตือนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ โดยระบุว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี AI กำลังถูกประเมินมูลค่าสูงเกินความเป็นจริงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพของระบบการเงินทั้งในประเทศสหราชอาณาจักรและในระดับโลก
วิเคราะห์เหตุผลวิกฤตฟองสบู่ AI
นายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งสหราชอาณาจักร อธิบายสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากความต้องการผลตอบแทนที่รวดเร็วเกินไปของนักลงทุนและตลาดการเงิน ซึ่งสร้างความกดดันต่อราคาหุ้นให้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนขาดพื้นฐานรองรับที่มั่นคงAlso readกรุงศรี ออโต้ $mart Creators ปี 3 สื่อสารการเงินดิจิทัล
ผู้ว่าการธนาคารกลางเปรียบเทียบสถานการณ์นี้กับเหตุการณ์ในอดีตรวมถึงการประดิษฐ์กระแสไฟฟ้าโดยโทมัส เอดิสัน และฟองสบู่ดอทคอมในอดีต ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อสังคมแต่กว่าจะสร้างกำไรที่คุ้มค่ากับการลงทุนต้องใช้เวลาหลายปี
เขาระบุว่าหากอัตราการเกิดผลตอบแทนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อาจนำไปสู่การปรับลดราคาหุ้นลงอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงินที่ต้องได้รับการตรวจสอบและจัดการอย่างเร่งด่วน
มุมมองต่อเทคโนโลยีและข้อมูลตลาดหนี้
แม้จะมีความเสี่ยงด้านราคาหุ้น แต่ผู้ว่าการธนาคารกลางยังแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ โดยชี้ว่าการลงทุนในภาคส่วนนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหราชอาณาจักรถึงเกือบหนึ่งในห้า นับตั้งแต่เริ่มต้นปี 2569
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกลุ่มงานว่าด้วยเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารกลางที่รายงานเมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2569 ชี้ให้เห็นว่าตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั่วโลกมีมูลค่าแตะประมาณ 4.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของ Morgan Stanley ซึ่งสูงกว่าระดับของปี 2568 ถึงสองเท่า
สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหนี้สินของบริษัทเทคโนโลยี AI อาจทำให้ตลาดการเงินมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการเทขายหุ้นอย่างหนักหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นในตลาดทุนโลก
ภัยคุกคามไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐาน
นอกจากประเด็นเรื่องราคาหุ้นแล้ว ผู้ว่าการธนาคารกลางยังเน้นย้ำถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยี Frontier AI ที่มีระดับความซับซ้อนสูง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินในสหราชอาณาจักร
เพื่อให้การป้องกันมีประสิทธิภาพสูงสุด เขาจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์อย่างเข้มงวดทั้งก่อนการนำไปใช้งานจริงและหลังการปล่อยออกสู่ตลาด เพื่อลดช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี
คำเตือนเดิมและขอบเขตผลกระทบ
การประกาศเตือนเรื่องฟองสบู่หุ้น AI ไม่ได้เป็นประเด็นใหม่สำหรับธนาคารกลางแห่งนี้ เนื่องจากเคยออกคำเตือนอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2568 ว่ามูลค่าหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาและกลุ่ม AI อยู่ในระดับตึงตัวเทียบเท่ากับช่วงก่อนวิกฤตดอทคอม
สุนทรพจน์ล่าสุดจึงถือเป็น การยืนยันจุดยืนเดิมเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาดทุน โดยไม่ได้กล่าวถึงสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการลุกลามสู่ตลาดคริปโตโดยตรง แต่สื่อสายคริปโตได้ตีความว่าอาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงประเภทเดียวกัน
ผู้ว่าการธนาคารกลางจึงฝากข้อคิดสำคัญว่า นักลงทุนต้องระวังการคาดการณ์ผลตอบแทนที่เร็วเกินไป และตระหนักว่าเทคโนโลยีใหม่แม้จะมีศักยภาพสูงแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจโลกที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
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