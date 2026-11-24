แบงก์ชาติเปิดทาง SME ศักยภาพขึ้นระบบ ดึงธุรกิจนอกระบบ 2.5 ล้านรายสู่ Formal Economy
ธปท. เผยธุรกิจนอกระบบมีขนาดใหญ่กว่า 48% ของ GDP ชี้ SME ศักยภาพเข้าถึงสินเชื่อเพียง 20% พร้อมเสนอแนวทางดึงเข้าสู่ระบบและจัดการปัญหาเงินเทาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
นาย วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงาน BOT Symposium 2026 ภายใต้หัวข้อ From Informality to Opportunity ว่า ปัญหา เศรษฐกิจนอกระบบ เป็นโครงสร้างสำคัญที่ฉุดรั้งศักยภาพการเติบโตของไทย โดยมีธุรกิจนอกระบบประมาณ 2.5 ล้านราย และแรงงานนอกระบบสูงถึง 26 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง ธปท. จึงมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐเร่งยกระดับธุรกิจที่มีศักยภาพให้อยู่ในระบบมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากเดิมเพียง 20-21% ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ขนาดเศรษฐกิจนอกระบบเทียบกับ GDP ไทย
ข้อมูลจากการประเมินของธนาคารโลก ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจนอกระบบของประเทศไทยมีขนาดถึงประมาณ 48% ของ GDP และจัดอยู่ในอันดับที่ 14 จากทั้งหมด 158 ประเทศที่ถูกประเมิน ซึ่งสะท้อนถึงสัดส่วนที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจทั้งหมดประมาณ 3.2 ล้านราย แต่คาดว่าจะมีธุรกิจนอกระบบอยู่ถึงประมาณ 2.5 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 70-80% ของธุรกิจทั้งหมดAlso readซีพี แอ็กซ์ตร้า ชวนร่วมเวทีเสวนา “เปิดมุมมองจากผู้นำ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน” ในงาน “Thailand Circular Economy Forum รวมพลังขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืน 2027”
ในส่วนของกำลังแรงงานนั้น ข้อมูลระบุว่าแรงงานนอกระบบมีประมาณ 26 ล้านคน หรือคิดเป็น 65% ของกำลังแรงงานทั้งหมด ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณอย่างเพียงพอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือผลกระทบเชิงโครงสร้างที่ส่งต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมายาวนาน
กลไกดึง SME ศักยภาพเข้าสู่ระบบการเงิน
นายวิทัย รัตนากร ย้ำว่าไม่สามารถช่วยเหลือ SME ทุกแห่งได้โดยอัตโนมัติ เพราะบางธุรกิจอาจไม่มีศักยภาพเพียงพอหรือไม่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าได้ ดังนั้นนโยบายจึงมุ่งเน้นไปที่ SME ที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตเป็นหลัก โดยปัจจุบัน SME ที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพียงประมาณ 20-21% เท่านั้น ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้สูงถึงประมาณ 70%
เพื่อปิดช่องว่างนี้ ธปท. เสนอให้สถาบันการเงินใช้แนวทาง Risk-based Pricing หรือการกำหนดต้นทุนสินเชื่อตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจที่มีศักยภาพตัดสินใจเข้าสู่ระบบการเงินเมื่อพวกเขาจะได้รับความไว้วางใจในการเข้าถึงเงินทุน นอกจากนี้ การสร้างระบบที่เอื้ออำนวยยังช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นประโยชน์ชัดเจน คือโอกาสในการลงทุนเพิ่ม Productivity และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนในตลาด
แนวทางการจัดการปัญหาเงินเท่และฟอกเงิน
นอกจากเศรษฐกิจนอกระบบที่เป็นกิจกรรมสุจริตแล้ว ธปท. ยังให้ความสำคัญกับเงินเทาซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิง เพราะเงินเท่เป็นทรัพยากรที่สูญหายออกจากระบบเศรษฐกิจและมักถูกซุกซ่อนจนไม่สามารถกลับมาหมุนเวียนได้ปกติ เงินเท่มักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายเช่น คอร์รัปชัน ธุรกิจผิดกฎหมาย พนันออนไลน์ บัญชีม้า และการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ต่างๆ
แนวทางการแก้ไขของ ธปท. คือการใช้ระบบการเงินสร้างคอขวดและเพิ่มความยากในการเคลื่อนย้ายเงิน เพื่อเพิ่มต้นทุนให้กับการทำธุรกิจสีเทา เช่น การจำกัดการเบิกและนำเงินสดจำนวนมากไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบการนำเงินจากบัญชีม้าไปฟอกผ่านทองคำ เงินตราต่างประเทศ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภท ซึ่งการเพิ่มต้นทุนนี้จะช่วยลดแรงจูงใจในการกระทำความผิดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความท้าทายระยะยาวและบทบาทภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
นายวิทัย รัตนากร ตอกย้ำว่าปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง จึงไม่สามารถคาดหวังว่าจะเห็นผลสำเร็จภายใน 8-10 เดือน แต่ต้องใช้เวลาหลายปีและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่า ธุรกิจสุจริตต้องดึงเข้าสู่ระบบและยกระดับศักยภาพ ส่วนเงินเทาต้องลดและตัดวงจรการเคลื่อนย้ายผ่านระบบการเงินอย่างเด็ดขาด
ความสำเร็จในการแก้ปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่ ธปท. เพียงหน่วยงานเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาค Real Sector และ Financial Sector โดยรัฐบาล กระทรวงการคลัง ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเห็นประโยชน์ในการขึ้นทะเบียน หากทำได้ทั้งสองด้าน จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจสุจริตเติบโต แรงงานเข้าถึงสวัสดิการมากขึ้น และรัฐมีฐานภาษีที่กว้างขึ้น
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy