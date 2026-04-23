แบงก์พาณิชย์ไทยเตือนสงครามอิหร่านกระทบเศรษฐกิจ

ธนาคารพาณิชย์ไทยออกมาเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในอิหร่านที่ยืดเยื้อต่อเศรษฐกิจไทย ธุรกิจ และลูกหนี้ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2569 ขยายตัว 0.8%-1.2% ภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์
ท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ธนาคารพาณิชย์ ไทยออกมาส่งสัญญาณเตือนถึงผลกระทบอย่างมากจากสงครามในอิหร่านที่ยืดเยื้อต่อ เศรษฐกิจ ไทย ธุรกิจ และลูกหนี้ โดย ความเสี่ยง ยังคงอยู่ต่อเนื่องในระยะข้างหน้า ทำให้การตั้งรับ ประเมิน ความเสี่ยง อย่างใกล้ชิด การทบทวนพอร์ตสินเชื่อ และการตั้งสำรองเชิงรุกเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารธนาคารชั้นนำหลายแห่งได้แสดงความเห็นสอดคล้องกันว่า เศรษฐกิจ ไทยในไตรมาสแรกของปี 2569 เผชิญแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมมหภาคที่ผันผวน ปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นและกระทบต่อ เศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้แนวโน้มการขยายตัวของ เศรษฐกิจ ไทยชะลอลง โดยคาดการณ์ว่าทั้งปี 2569 เศรษฐกิจ ไทยจะขยายตัวในกรอบ 0.
8% - 1.2% ภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ผลกระทบผ่านต้นทุนพลังงานและโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น และส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของครัวเรือน ภาคธุรกิจจะระมัดระวังการลงทุนและการวางแผนการผลิตมากขึ้น หากสถานการณ์ยืดเยื้อออกไป เศรษฐกิจไทยจะเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและการชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ธนาคารต่างๆ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อประคองลูกค้าและธุรกิจให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ โดยเน้นการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ให้คำปรึกษา และเสริมสร้างสภาพคล่องให้เหมาะสมกับแต่ละกิจการ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยกระดับกลยุทธ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เพิ่มการตั้งสำรองเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่า
เศรษฐกิจไทย สงครามอิหร่าน ธนาคารพาณิชย์ ความเสี่ยง เศรษฐกิจโลก
กบน. ลดเงินกองทุนน้ำมันฯ 0.80 บาทต่อลิตร ตรึงราคาน้ำมันดีเซลกบน. มีมติลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลง 0.80 บาทต่อลิตร เพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซล หลังราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนจากสถานการณ์ในอิหร่านและเวเนซุเอลา พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ 18 มกราคม 2569 ติดลบ 1,662 ล้านบาท
KBANK กำไร Q1/69 โต 6.35% แตะ 14,667 ล้าน ยังไม่สะท้อนผลกระทบตะวันออกกลางKBANK กำไร Q1/69 โต 6.35% แตะ 14,667 ล้านบาท ยังไม่สะท้อนผลกระทบภูมิรัฐศาสตร์ ตั้งสำรองเข้ม 9,823 ล้านบาท รับมือความไม่แน่นอนตะวันออกกลางอาจฉุดเศรษฐกิจไทยปี 69 โตต่ำเพียง 0.8-1.2%
KBANK ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทย หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางกระทบธนาคารกสิกรไทยปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้เหลือ 0.8-1.2% จากผลกระทบสงครามในต่างประเทศและความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง แต่ยังคงเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อและควบคุม NPL ได้
