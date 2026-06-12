แบงค์ ศรราม พาหน่วยลิเกฮ่องกง 1 วัน ลุย 4 วัดเพื่อขอพรและเสริมพลังใจทีม

นักแสดงลิเกแบงค์ ศรรามจัดทริปพิเศษไปฮ่องกงเพื่อทำพิธีขอพรที่วัดสี่แห่งในหนึ่งวัน แบงค์แบ่งปันความรู้สึกและแรงบันดาลใจต่อคณะลิเก พร้อมแสดงความยินดีต่อการแต่งงานของนุ่น เนตรชนกและเสริมความมุ่งมั่นในงานศิลปะต่อไป
แบงค์ ศรราม นักแสดง ลิเก ชื่อดังของวงการ บันเทิง ไทย ได้จัดทริปพิเศษให้กับคณะ ลิเก ของเขา โดยเดินทางไป ฮ่องกง เพื่อทำพิธีขอพร ณวัดสี่แห่งภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งวันหลังจากที่เสร็จสิ้นงานหน้าที่ในประเทศไทยแล้ว แบงค์กล่าวว่า การเดินทางครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเขาที่ต้องการให้คณะ ลิเก ของตนได้รับพลังบวกและแรงสนับสนุนจากศักยภาพของศาสนสถานต่าง ๆ ที่เลือกมากล่าวถึงว่าการไปเยือนวัดสี่แห่งในวันเดียวกันนั้นเป็นการใช้เวลาที่ค่อนข้างกระชับและต้องวางแผนอย่างละเอียด แม้ว่าเขาจะต้องขึ้นเครื่องบินเช้าตรู่และเดินทางต่อเนื่องโดยไม่มีเวลานอนพักผ่อนเพียงพอ แต่แบงค์ยังคงย้ำว่าการคงสติและรักษาความสงบภายในใจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เขาเต็มที่กับภารกิจได้อย่างเต็มที่ ในระหว่างการเดินทาง แบงค์ได้แบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้รับจากแต่ละวัดให้กับเพื่อนร่วมงานอย่างเปิดเผย เขาอธิบายว่าการทำพิธีขอพรครั้งแรกที่วัดเซินจิงทำให้เขารู้สึกถึงความสงบและศรัทธาที่ลึกซึ้งต่อชีวิต การเดินทางต่อไปยังวัดเทียนไห่ทำให้เขาได้สัมผัสบรรยากาศของการเชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ส่วนวัดชิ่วบูชาที่ตั้งอยู่บนยอดเขาให้เขาได้เห็นภาพรวมของเมือง ฮ่องกง จากมุมสูง ทำให้เขาได้คิดถึงเส้นทางการทำงานและความสำเร็จของตนเองอย่างชัดเจน สุดท้ายที่วัดตรานท์แห่งสุดท้าย แบงค์ได้อธิบายว่าการรับพรจากศาสนสถานเหล่านี้ทำให้เขามีแรงบันดาลใจเพิ่มเติมในการทำงานศิลปะ ลิเก และการสนับสนุนทีมงานของตนให้ก้าวไกลต่อไป หลังจากกลับมาจาก ฮ่องกง แบงค์ได้บันทึกข้อความขอบคุณคุณนุ่น เนตรชนก ที่เคยเป็นคู่หูในงานแสดง ลิเก หลายครั้ง และแสดงความยินดีต่อการแต่งงานของเธอ แบงค์ย้ำว่าตัวเองยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทีมงานศรราม น้ำเพชร ทั้งในด้านการจัดการทริป การดูแลค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนโอกาสทางอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ แบงค์ยังกล่าวถึงความสำคัญของการเสี่ยงโชคในชีวิตโดยเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วย BTS หรือ MRT ที่อาจเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางสู่ความรุ่งเรือง แบงค์ชี้ให้เห็นว่าความหวังและความพยายามของเขานำมาซึ่งแรงใจที่ยั่งยืนตั้งแต่ต้นปี และเชื่อว่าถ้าตนเองทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โอกาสแห่งความสำเร็จจะตามมาอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมของเรื่องราวนี้เป็นการสรุปถึงความตั้งใจของ แบงค์ ศรราม ที่ต้องการให้คณะลิเขของเขาได้รับพรและกำลังใจจากหลายด้าน ทั้งศิลปะ การทำงาน และชีวิตส่วนตัวในอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็.
แบงค์ ศรราม นักแสดงลิเกชื่อดังของวงการบันเทิงไทย ได้จัดทริปพิเศษให้กับคณะลิเกของเขา โดยเดินทางไปฮ่องกงเพื่อทำพิธีขอพร ณวัดสี่แห่งภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งวันหลังจากที่เสร็จสิ้นงานหน้าที่ในประเทศไทยแล้ว แบงค์กล่าวว่า การเดินทางครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเขาที่ต้องการให้คณะลิเกของตนได้รับพลังบวกและแรงสนับสนุนจากศักยภาพของศาสนสถานต่าง ๆ ที่เลือกมากล่าวถึงว่าการไปเยือนวัดสี่แห่งในวันเดียวกันนั้นเป็นการใช้เวลาที่ค่อนข้างกระชับและต้องวางแผนอย่างละเอียด แม้ว่าเขาจะต้องขึ้นเครื่องบินเช้าตรู่และเดินทางต่อเนื่องโดยไม่มีเวลานอนพักผ่อนเพียงพอ แต่แบงค์ยังคงย้ำว่าการคงสติและรักษาความสงบภายในใจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เขาเต็มที่กับภารกิจได้อย่างเต็มที่ ในระหว่างการเดินทาง แบงค์ได้แบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้รับจากแต่ละวัดให้กับเพื่อนร่วมงานอย่างเปิดเผย เขาอธิบายว่าการทำพิธีขอพรครั้งแรกที่วัดเซินจิงทำให้เขารู้สึกถึงความสงบและศรัทธาที่ลึกซึ้งต่อชีวิต การเดินทางต่อไปยังวัดเทียนไห่ทำให้เขาได้สัมผัสบรรยากาศของการเชื่อมต่อกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ส่วนวัดชิ่วบูชาที่ตั้งอยู่บนยอดเขาให้เขาได้เห็นภาพรวมของเมืองฮ่องกงจากมุมสูง ทำให้เขาได้คิดถึงเส้นทางการทำงานและความสำเร็จของตนเองอย่างชัดเจน สุดท้ายที่วัดตรานท์แห่งสุดท้าย แบงค์ได้อธิบายว่าการรับพรจากศาสนสถานเหล่านี้ทำให้เขามีแรงบันดาลใจเพิ่มเติมในการทำงานศิลปะ ลิเก และการสนับสนุนทีมงานของตนให้ก้าวไกลต่อไป หลังจากกลับมาจากฮ่องกง แบงค์ได้บันทึกข้อความขอบคุณคุณนุ่น เนตรชนก ที่เคยเป็นคู่หูในงานแสดงลิเกหลายครั้ง และแสดงความยินดีต่อการแต่งงานของเธอ แบงค์ย้ำว่าตัวเองยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทีมงานศรราม น้ำเพชร ทั้งในด้านการจัดการทริป การดูแลค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนโอกาสทางอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ แบงค์ยังกล่าวถึงความสำคัญของการเสี่ยงโชคในชีวิตโดยเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วย BTS หรือ MRT ที่อาจเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางสู่ความรุ่งเรือง แบงค์ชี้ให้เห็นว่าความหวังและความพยายามของเขานำมาซึ่งแรงใจที่ยั่งยืนตั้งแต่ต้นปี และเชื่อว่าถ้าตนเองทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โอกาสแห่งความสำเร็จจะตามมาอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมของเรื่องราวนี้เป็นการสรุปถึงความตั้งใจของแบงค์ ศรราม ที่ต้องการให้คณะลิเขของเขาได้รับพรและกำลังใจจากหลายด้าน ทั้งศิลปะ การทำงาน และชีวิตส่วนตัวในอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็
แบงค์ ศรราม ลิเก ฮ่องกง ขอพรวัด ทีมศรราม