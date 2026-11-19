แน็ก ชาลี ร้อง ดร.ธนกฤต ติดตามทรัพย์สินสูญหาย 50 ล้าน ให้เวลา 7 วันคืนของ
แน็ก ชาลี ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจาก ดร.ธนกฤต ติดตามทรัพย์สินสูญหายมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ที่ถูกขโมยไป พร้อมตั้งคำถามความชัดเจนของกระบวนการยุติธรรม และให้เวลาผู้ครอบครองคืนของภายใน 7 วัน
นายชาลี ไตรรัตน์ หรือ แน็ก ชาลี อายุ 34 ปี เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ที่สำนักงานกฎหมาย Thanakrit Law Firm บนถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน เพื่อขอความช่วยเหลือในการติดตามทรัพย์สินมีค่ามูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท ที่ถูกโจรกรรมไปจากบ้านพัก
รายละเอียดทรัพย์สินและมูลค่าความเสียหาย
นายชาลี ระบุถึงทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปประกอบด้วย อาวุธปืนโบราณและปืนสะสมจำนวนกว่า 60 กระบอก รวมถึงเครื่องดนตรีเก่าแก่ ทองคำ และทรัพย์สินมีค่าอื่น ๆ อีกจำนวนมาก โดยเขาระบุว่าตนเองสะสมทรัพย์สินเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก เพื่อใช้จ่ายยามจำเป็นในอนาคต แต่กลับถูกขโมยจนหมดและติดตามคืนไม่ได้เลยAlso readเอาไงดี ลิเวอร์พูล!? ฟาน ไดค์, อลีสซง ขอต่อสัญญา-2 ยักษ์ยุโรปจับตา
นายอัครกิตติ์ หรือเบนซ์ เรซซิ่ง ซึ่งเป็นเพื่อนศิลปินที่เข้ามาร่วมติดตามคดีนี้ ระบุว่าทรัพย์สินที่สูญหายมีมูลค่าประมาณ 50 ถึง 60 ล้านบาท ประกอบด้วยปืน 65 กระบอกที่ม้วนเอกสาร ป.4 ครบถ้วน และเครื่องดนตรีเกือบ 1,000 ชิ้น เบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีผู้ลักทรัพย์เข้าไปขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านหลายครั้ง รวมถึงเครื่องปรับอากาศ ชักโครก และผ้าม่าน ไม่ได้เจาะจงแค่ของมีค่าเพียงอย่างเดียว
กระบวนการตรวจสอบและข้อสงสัยทางกฎหมาย
นายกองตรี ดร.ธนกฤต เปิดเผยว่าได้ตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นซึ่งพบว่าผู้ต้องหาถูกจับกุมในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ในข้อหารับของโจร แต่ยังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงไม่มีการดำเนินคดีในส่วนของการลักทรัพย์ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุโดยตรง
ทั้งนี้ นายดร.ธนกฤต ตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามหยุดยั้งการติดตามคดี เนื่องจากพบข้อความแชตที่มีเนื้อหาลักษณะห้ามไม่ให้บอกใคร และมีการนัดหมายให้มารับของคืนในวันถัดไป ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการทำงานร่วมกันหรือการละเลยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บางรายที่จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ก่อนหน้านี้ ทีมงานของแน็ก ชาลี ได้ดำเนินการล่อซื้อทรัพย์สินบางส่วนกลับคืนมา โดยพบว่าผู้ต้องสงสัยมีซองปืน เบ็ดตกปลา หมวกกันน็อก และภาพการซื้อขายอยู่ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งแน็ก ชาลี ต้องจ่ายเงินประมาณ 4,000 บาท เพื่อซื้อทรัพย์สินของตัวเองกลับคืนมา แต่ยังคงมีทรัพย์สินจำนวนมากที่ยังติดตามไม่พบ
ผลกระทบทางจิตใจและข้อเรียกร้องความเป็นธรรม
นายชาลี เผยว่าตนเองพยายามอดทนและไม่อยากแสดงความอ่อนแอออกมา แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกือบ 2 ปี กลับส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการทำงานอย่างมาก จนไม่สามารถทำงานต่อไปได้เนื่องจากยังคิดถึงปืนที่รักและสะสมมาอย่างดี จนเคยมีความคิดอยากจบชีวิตเนื่องจากความสิ้นหวัง
เขายังตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมว่า เหตุใดผู้ที่ก่อเหตุซึ่งถูกจับได้ตั้งแต่ 2 วันแรก และยอมรับว่าเป็นผู้เจาะตู้เซฟและนำทรัพย์สินออกไปแล้ว จึงไม่ต้องติดคุก เปรียบเทียบว่าหากตนเองมีปืนเถื่อนเพียงกระบอกเดียวก็คงถูกจับและติดคุกไปตั้งแต่วันแรกแล้ว จึงอยากให้ได้ความเป็นธรรม
นายชาลียังแสดงความกังวลต่อความปลอดภัยของปืนสะสมทั้ง 65 กระบอก ที่ถือเป็นอาวุธจำนวนมาก หากตกไปอยู่ในมือคนไม่ดี อาจถูกนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย จึงต้องการให้เร่งติดตามว่าปืนทั้งหมดถูกนำไปไว้ที่ไหน และใครเป็นผู้ครอบครองอยู่ในขณะนี้
ขั้นตอนต่อไปและการแจ้งเตือนผู้ครอบครอง
นายกองตรี ดร.ธนกฤต แถลงว่าขณะนี้กำลังเตรียมประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI รวมถึงหน่วยงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ท. และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขคดี
ทางด้านนายเบนซ์ เรซซิ่ง ระบุว่าตนเองติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ตอนแรกยังไม่ค่อยเชื่อเนื่องจากทรัพย์สินมีมูลค่าสูงมาก จึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดก่อนเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งพบว่าแน็ก ชาลี ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างหนักจนไม่สามารถทำงานได้
โดยสรุป นายกองตรี ดร.ธนกฤต กำหนดให้ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของแน็ก ชาลี นำทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากนี้ หากพ้นกำหนดจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างจริงจัง และยืนยันว่าจะช่วยติดตามทรัพย์สินกลับคืนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำงานต่อไปได้
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