แนะนำร้านข้าวต้มเจดีย์ จุดหมายมื้อเย็นอยุธยา อาหารรสจัดจานใหญ่
สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนที่วงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม อยุธยา กับเมนูเด็ดอย่างต้มเซ่อซ่า หมูสับหนำเลี้ยบ ที่ร้านข้าวต้มเจดีย์ อาหารจานใหญ่เหมาะสำหรับแบ่งปัน
ร้าน ข้าวต้มเจดีย์ หรือชื่อเล่นที่คุ้นหูว่า ข้าวต้มปากหมา ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนเจดีย์นักเลง หรือ เจดีย์วัดสามปลื้ม ในพื้นที่กลางเมืองพระนครศรี อยุธยา ถือเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับผู้ชื่นชอบการชมเมืองเก่าและสัมผัสบรรยากาศยามเย็น ร้านแห่งนี้มีบรรยากาศที่ชวนให้ผ่อนคลาย โดยตั้งอยู่ใกล้กับจุดชมวิวที่สวยงามเมื่อยามค่ำคืนที่แสงไฟส่องกระทบองค์เจดีย์จนเปล่งประกายสีทองเหลืองอร่าม ทำให้กลายเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสำหรับมื้ออาหารปิดท้ายวันหลังการท่องเที่ยว
ผู้ก่อตั้งและเจ้าของร้านต้องการให้ร้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ที่นักท่องเที่ยวสามารถขับรถออกจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็มาถึงเมืองเก่า แล้วเที่ยวชมวัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนที่จะกลับมาสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงร้านอาหารธรรมดา แต่เป็นสถานที่ที่เน้นความใส่ใจในรายละเอียดของรสชาติและปริมาณอาหารที่เพียงพอสำหรับการแบ่งปันAlso readจุติ แจงยิบ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังเหมือนเดิม 100% ไม่สะดุด
เมนูต้มเซ่อซ่า ความอร่อยที่หลากหลายในชามเดียว
ต้มเซ่อซ่า เป็นเมนูที่สร้างความน่าสนใจด้วยชื่อที่อาจดูแปลกหู แต่แท้จริงแล้วสะท้อนถึงความเรียบง่ายและสนุกสนานของวัตถุดิบในหม้อ เมนูนี้ผสมผสานความเปรี้ยวจากผักกาดดองและมะนาวเข้าด้วยกัน โดยผักกาดดองให้ความเปรี้ยวพร้อมรสหมักอ่อน ๆ ขณะที่มะนาวช่วยเสริมกลิ่นสดชื่น นอกจากนี้ยังมีรสชาติหวานบาง ๆ จากหอมแดงและผักชีใบเลื่อยเพื่อประคองรส ส่วนผสมภายในหม้อมีความหลากหลายมาก ได้แก่ พวงไข่ ลูกชิ้นปลา ปลาหมึก กุ้ง และเห็ด ทำให้นักกินมีโอกาสพบกับวัตถุดิบที่แตกต่างกันในแต่ละช้อนตัก
ความพิเศษของต้มเซ่อซ่าคือการไม่พยายามทำให้รสจัดที่สุดแบบต้มยำทั่วไป แต่เน้นไปที่รายละเอียดของเนื้อสัมผัสและความสดใหม่ของแต่ละส่วนผสม น้ำซุปมีลักษณะใสและไม่ข้นจัด ทำให้กลิ่นของสมุนไพรและรสชาติธรรมชาติของอาหารทะเลยังคงอยู่ได้อย่างชัดเจน เมนูนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความอร่อยที่หลากหลายและสนุกสนานไปกับทุกคำที่ได้ชิม
หมูสับหนำเลี้ยบ และหอยลายพริกเผา เมนูเสริมความกลมกล่อม
หมูสับหนำเลี้ยบ เป็นเมนูพื้นฐานที่หาได้ทั่วไปในร้านข้าวต้ม แต่ร้านข้าวต้มเจดีย์นำเสนอกลิ่นของหนำเลี้ยบที่โดดเด่นและชัดเจน ลูกหนำเลี้ยบให้ความหอมแบบเค็มที่มีรสเฉพาะตัว ซึ่งหมูสับช่วยรับรสนั้นไว้ได้อย่างพอดี ความเค็มไม่ได้กระแทกปากแต่กระจายตัวอยู่ในเนื้อหมู ทำให้เวลาทานคู่กับข้าวต้มร้อน ๆ ซึ่ง memilikiรสอ่อน จะช่วยปรับสมดุลรสชาติได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ยังมีหอยลายพริกเผา ที่เป็นเมนูแนะนำสำหรับการวางกลางโต๊ะเพื่อแบ่งปันหอยลายมีกลิ่นทะเลและรสหวานตามธรรมชาติ เมื่อผัดกับน้ำพริกเผาจะเกิดกลิ่นหอมและความหวานเผ็ดที่เข้ากันได้ดีกับข้าวต้ม เทคนิคสำคัญคือการไม่ปรุงให้ซอสหนักหรือข้นเกินไป เพื่อให้รสหวานของหอยลายยังคงอยู่และไม่ถูกกลบด้วยเครื่องเทศ รสชาติที่ออกมาจึงสมดุลและสดชื่น
หมึกผัดไข่แดง อาหารจานแห้งที่เข้าคู่กับข้าวต้มร้อน
หมึกผัดไข่แดง เป็นเมนูที่แตกต่างจากอาหารประเภทต้ม โดยใช้ความเค็มและมันจากไข่เค็มมาจับกับเนื้อปลาหมึกที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำและมีความกรอบเด้ง ซอสผัดมีความข้นน้อย ไม่เคลือบเนื้อหมึกจนหมด ทำให้ยังรู้สึกถึงเนื้อสัมผัสของปลาหมึกได้ชัดเจน เมนูนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการอาหารจานแห้งที่มีรสชาติเข้มข้นแต่ไม่หนักท้อง
การทานหมึกผัดไข่แดงร่วมกับข้าวต้มร้อน ๆ จะช่วยเสริมประสบการณ์การรับประทานอาหารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น น้ำผัดเล็กน้อยจากจานจะซึมลงสู่ข้าวต้ม เพิ่มความอร่อยและความหอมของไข่เค็มเข้าสู่ข้าวได้อย่างลงตัว ร้านข้าวต้มเจดีย์จึงนำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีทั้งความอร่อย ความสนุก และความใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของพระนครศรีอยุธยา
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