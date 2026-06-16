แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้: จับตาประชุมเฟดและข้อตกลงสหรัฐ-อิหร่าน

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยในวันที่ 16 มิถุนายน 2569 โดยนักลงทุนจับตาการประชุมเฟดและข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่อาจช่วยลดราคาน้ำมันและคลายกังวลเงินเฟ้อ พร้อมกลยุทธ์การลงทุนในกลุ่มค้าปลีก การเงิน และการท่องเที่ยว
ตลาดหุ้นไทย วันนี้ (16 มิ.
ย. 69) เปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,588.49 จุด ลดลง 3.23 จุด หรือ 0.20% จากปิดตลาดก่อนหน้า โดยดัชนีแกว่งตัวในกรอบ 1,587.67-1,596.23 จุด มูลค่าการซื้อขาย 22,396.33 ล้านบาท หุ้นเด่นที่มีการซื้อขายสูงสุด ได้แก่ DELTA ราคา 355.00 บาท ลดลง 6.00 บาท (-1.66%) มูลค่าซื้อขาย 2,105.28 ล้านบาท PTT ราคา 35.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 1,177.30 ล้านบาท และ KBANK ราคา 204.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+0.99%) มูลค่าซื้อขาย 895.34 ล้านบาท ปัจจัยที่นักลงทุนให้ความสำคัญในวันนี้คือ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ซึ่งจะมีการแถลงมติอัตราดอกเบี้ยในคืนวันพุธ ท่ามกลางความคาดหวังว่าเฟดจะคงดอกเบี้ย แต่ตลาดรอติดตามท่าทีของประธานเฟดคนใหม่ว่าจะส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือไม่ ล่าสุด CME FedWatch Tool ชี้ว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนมกราคม แต่หาก Dot Plot ที่จะเผยแพร่ในการประชุมครั้งนี้ไม่บ่งชี้ถึงการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย นอกจากนี้ ความคืบหน้าข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่คาดว่าจะบรรลุในวันศุกร์นี้ก็เป็นประเด็นสำคัญ โดยข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญ เชื่อว่าจะเพิ่มอุปทานน้ำมันประมาณ 20% ของอุปทานโลก ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลง 4.8% ในการซื้อขายล่าสุด การลดลงของราคาน้ำมันจะช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและผ่อนคลายแรงกดดันต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ระบุว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยสนับสนุนจากความคาดหวังว่าเฟดจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคต และการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยอาจมีการชะลอตัวในระยะสั้น เนื่องจากดัชนี SET Index ปรับขึ้นมาแล้ว 4.2% นับตั้งแต่เกิดสงคราม จึงอาจมีการขายทำกำไรบางส่วน สำหรับกลยุทธ์การลงทุน นักวิเคราะห์แนะนำให้เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มราคาน้ำมันที่ลดลง ได้แก่ กลุ่มการเงิน กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มการท่องเที่ยว ซึ่งจะได้อานิสงส์จากต้นทุนพลังงานที่ลดลงและกำลังซื้อที่ฟื้นตัว ขณะที่กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีอาจได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัว นักลงทุนควรติดตามการประชุมเฟดอย่างใกล้ชิด และจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ รวมถึงความคืบหน้าข้อตกลงสหรัฐ-อิหร่าน ซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางตลาดในระยะต่อไ
ตลาดหุ้นไทย เฟด ข้อตกลงสหรัฐ-อิหร่าน ราคาน้ำมัน การลงทุน
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