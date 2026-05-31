การวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Bitcoin โดย AI ยอดนิยม 4 ตัว
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา : Bullish แม้ AI ทั้ง 4 ตัวจะให้ราคาเป้าหมายแตกต่างกันมาก ตั้งแต่ $95,000 ถึง $180,000 แต่ทุกตัวมองว่าราคา Bitcoin สิ้นปี 2026 จะอยู่สูงกว่าระดับปัจจุบันที่ประมาณ $74,090 ทั้งหมด สะท้อนว่าปัจจัยอย่าง Spot Bitcoin ETF, การเข้ามาของสถาบัน และผลของ Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $74,000 ขณะที่มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ราว $2.
57 ล้านล้านดอลลาร์ และ BTC Dominance อยู่ที่ 57.8% หากนำข้อมูลชุดเดียวกันไปถาม AI ยอดนิยม 4 ตัว ได้แก่ ChatGPT (GPT-5), Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro และ Grok 4 โดยให้พิจารณาปัจจัยเดียวกันทั้งหมด ทั้ง Halving Cycle, ETF Flow, สภาพคล่องทั่วโลก, นโยบายดอกเบี้ยของ Fed, เงินเฟ้อ, ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย และการยอมรับจากสถาบันChatGPT ให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2026 ที่ $125,000 พร้อมมองว่าตลาดยังได้รับแรงสนับสนุนจาก ETF และการเข้ามาของนักลงทุนสถาบัน Claude ให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2026 ที่ $115,000 และเป็น AI ที่ให้น้ำหนักกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคมากที่สุดในกลุ่มที่ทดสอบผู้เขียนมองว่า สิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากการทดลองครั้งนี้ไม่ใช่ตัวเลขราคา แต่คือการที่ AI ทั้ง 4 ตัวได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน แตกลับให้น้ำหนักกับปัจจัยแตกต่างกันอย่างชัดเจน Gemini ให้น้ำหนักกับ Halving และสภาพคล่องโลก ขณะที่ Claude ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเศรษฐกิจมากกว่า ส่วน ChatGPT และ Grok อยู่ระหว่างกลางของทั้งสองแนวคิด อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ไม่มี AI ตัวใดเลือกให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2026 ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน แม้จะมีความเห็นแตกต่างกันมากตั้งแต่ $95,000 ถึง $180,000 ก็ตาม ซึ่งสะท้อนว่าปัจจัยอย่าง Spot Bitcoin ETF, การยอมรับจากสถาบัน และผลของ Halving ยังคงถูกมองเป็นแรงสนับสนุนสำคัญของ Bitcoin ในมุมมองของ AI ส่วนคำตอบสุดท้ายจะเป็นของใครนั้น คงต้องรอให้ตลาดเป็นผู้เฉลยในอีกกว่า 7 เดือนข้างหน้
Bitcoin AI แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Spot Bitcoin ETF การเข้ามาของสถาบัน
