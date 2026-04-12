แนวโน้มการท่องเที่ยวชมซากุระปี 2569: 'เมืองรอง' มาแรง! พร้อม Screen Tourism และกลุ่มครอบครัวนำทัพ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเอเชียปรับตัวสู่ยุคใหม่ นักท่องเที่ยวแห่เที่ยว 'เมืองรอง' หนีความแออัด พร้อมรับอิทธิพล Screen Tourism และกลุ่มครอบครัวที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
นักท่องเที่ยวชม ซากุระ ปี 2569 มีแนวโน้มเดินทางไป ' เมืองรอง ' มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อก้าวย่างเข้าสู่ฤดูกาลชมดอก ซากุระ ในปี 2569 ข้อมูลล่าสุดจาก Trip.
com Group ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวระดับโลก ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนผ่านจากการไปเยือนจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับไอคอน (Iconic Destinations) ไปสู่การแสวงหาความแปลกใหม่ใน “เมืองรอง” (Secondary Cities) ที่ยังคงความงดงามแต่ให้ความเป็นส่วนตัวที่มากกว่า เทรนด์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากความต้องการหลีกเลี่ยงความแออัดในช่วงพีคซีซัน และถวิลหาประสบการณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สะท้อนผ่านข้อมูลการจองที่พบว่า แม้เส้นทางหลักอย่างโตเกียว โอซาก้า และเกียวโต หรือที่รู้จักกันในนาม Golden Route จะยังคงครองส่วนแบ่งการจองมากกว่า 2 ใน 3 แต่ทว่าพื้นที่นอกเส้นทางหลักกลับเริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเกือบ 1 ใน 3 ของการจองเริ่มกระจายออกไปสู่พื้นที่ใหม่ๆ ทั่วญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งบอกถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น พวกเขาไม่เพียงแต่มองหาความสะดวกสบายและความคุ้นเคยจากเมืองใหญ่ แต่ยังต้องการค้นพบความงามที่ซ่อนอยู่และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นในมุมมองที่แตกต่างออกไป การท่องเที่ยวในเมืองรองจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีฝูงชนและดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เงียบสงบกว่าเดิม นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวในเมืองรองยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางไปเยือนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ ที่พัก และร้านอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เมืองรองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ทำให้เมืองเหล่านี้มีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พลังแห่ง Screen Tourism เมื่อซีรีส์กำหนดทิศทางการเดินทาง ปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในปีนี้คือปรากฏการณ์ “Screen Tourism” หรือการท่องเที่ยวตามรอยซีรีส์และภาพยนตร์ ซึ่งรายงาน Momentum Report ของ Trip.com Group ระบุไว้อย่างน่าสนใจว่า นักท่องเที่ยวมากกว่า 70% ตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางจากสิ่งที่พวกเขาได้รับชมผ่านหน้าจอ ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลอันทรงพลังของสื่อบันเทิงในการชี้นำพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคืออิทธิพลจากซีรีส์ยอดนิยมบนแพลตฟอร์ม Netflix เรื่อง “Can This Love Be Translated?” ซึ่งได้นำเสนอภาพลักษณ์ที่สวยงามของเมืองคามาคุระ (Kamakura) และ เอโนชิมะ (Enoshima) ในจังหวัดคานากาวะ ส่งผลให้เกิดกระแสการเดินทางตามรอยอย่างถล่มทลาย โดยสถิติระบุว่านับตั้งแต่ซีรีส์ออกฉาย ยอดการจองตั๋วรถไฟมุ่งหน้าสู่คามาคุระพุ่งสูงขึ้นถึง 66% ต่อเดือน ขณะที่การจองที่พักและยอดการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้น 55% ปรากฏการณ์ Screen Tourism ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในหลายประเทศทั่วโลก ซีรีส์และภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนสถานที่ถ่ายทำ และสัมผัสประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับตัวละครในเรื่องได้ การท่องเที่ยวตามรอยซีรีส์และภาพยนตร์จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ญี่ปุ่นจะเป็นผู้นำในตลาดชมดอกไม้ แต่ “เกาหลีใต้และจีน” กำลังเร่งเครื่องขึ้นมาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับโลก โดยทั้งสองประเทศติดอันดับ 5 จุดหมายที่มีการค้นหาคำว่า “ซากุระ” มากที่สุดในโลก ในเกาหลีใต้ อิทธิพลของ K-Drama ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เช่น ซีรีส์ในตำนานอย่าง Winter Sonata ที่สร้างชื่อให้เกาะนามิ หรือซีรีส์ยุคใหม่อย่าง Squid Game และ The King: Eternal Monarch ที่ส่งให้สวนยออีโดในโซล กลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิต ตลาดการท่องเที่ยวชมดอกซากุระกำลังมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ประเทศต่างๆ พยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการนำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเทศกาลดอกไม้ การนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม หรือการสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น การแข่งขันที่เข้มข้นนี้ส่งผลดีต่อผู้บริโภค เพราะพวกเขาสามารถเลือกจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้มากขึ้น นอกจากนี้ การเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวชมดอกซากุระยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การสร้างงาน หรือการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ผู้หญิงและกลุ่มครอบครัวคือเป้าหมายหลัก ข้อมูลเชิงลึกจาก Trip.com Group เผยให้เห็นโปรไฟล์ของนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยพบว่า ผู้หญิง เป็นกลุ่มผู้ตัดสินใจและจองทริปชมซากุระมากถึง 62.9% โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 25-49 ปี ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการเติบโตของกลุ่ม ทริปครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ซึ่งมียอดการจองพุ่งสูงถึง 150% ต่อปี สะท้อนว่ากิจกรรมชมซากุระถูกมองว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ก็ยังมีการเติบโตที่ 29.5% ต่อปี แสดงให้เห็นว่าตลาดนี้มีความหลากหลายของช่วงอายุมากขึ้น ตลาดการท่องเที่ยวชมดอกซากุระกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายหลักมีการขยายตัวมากขึ้น นักท่องเที่ยวผู้หญิงและกลุ่มครอบครัวยังคงเป็นกลุ่มหลักที่สำคัญ แต่กลุ่มผู้สูงอายุก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้น การทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และการนำเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่และน่าสนใจ จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
กยศ. ขอความร่วมมือนายจ้างนำส่งเงินผู้กู้ยืมผ่านระบบ e-PaySLF ภายใน 16 เม.ย. 69กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอให้นายจ้างที่เริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืมในเดือนมีนาคม 2569 นำส่งเงินผ่านระบบ e-PaySLF ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 และนำส่งครั้งถัดไปภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
Read more »
เริ่มแล้ว! Maha Songkran World Water Festival 2026 ขบวนพาเหรด คอนเสิร์ตสุดปังเริ่มแล้ว! Maha Songkran World Water Festival 2026 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2569 ททท.จัดเต็มขบวนพาเหรด คอนเสิร์ตสุดปัง วันที่ 11-15 เมษายน 2569 ณ สวนเบญจกิติ
Read more »
ครม. เห็นชอบปฏิทินงบประมาณปี 2570 เน้นงบฐานศูนย์แก้ปัญหา ปชช.ครม. อนุมัติปฏิทินงบประมาณปี 2570 พร้อมนำระบบงบประมาณฐานศูนย์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาประชาชนและรักษาวินัยการคลัง โดยมีกำหนดการสำคัญเริ่มมอบนโยบายงบประมาณในเดือนเมษายน 2569 และเข้าสู่การพิจารณาในสภาฯ ในเดือนมิถุนายน 2569
Read more »
รวมพิกัดงาน 'วันไหลสงกรานต์ 2569' มีจังหวัดไหนจัดบ้างเตรียมตัวให้พร้อม ใครยังเล่นน้ำไม่จุใจ ปีนี้ปักหมุดลุยต่อกับ 'วันไหลสงกรานต์ 2569'ชวนออกไปเปียกให้สุดกับพิกัด ชลบุรี, บางแสน, พัทยา เทศกาลสงกรานต์ 2569 ความชุ่มฉ่ำไม่ได้หยุดแค่วันที่ 13–15 เมษายนเท่านั้น สำหรับใครที่ยังเล่นน้ำไม่จุใจ หรือเพิ่งมีเวลาว่างหลังวันหยุดใหญ่ บอกเลยว่าไปสนุกต่อได้ กับอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของภาคตะวันออกอย่าง ประเพณี 'วันไหล'...
Read more »
ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569วันที่ 12 เมษายน 2569 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2569 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
Read more »
สงกรานต์ 2569 อร่อยแต่ต้องปลอดภัย แนะเลี่ยงดิบ-ดอง ลดเสี่ยง 'อาหารเป็นพิษ'สงกรานต์ 2569 เล่นน้ำเพลิน ๆ อย่าลืมระวังเรื่องกิน สภาพอากาศร้อนจัดส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียในอาหารเจริญเติบโตได้เร็ว แนะเลี่ยงของดิบ ปรุงสุกสะอาด ก็ช่วยลดความเสี่ยง 'อาหารเป็นพิษ' เทศกาลสงกรานต์ 2569 นอกจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความชุ่มฉ่ำแล้ว หลายคนออกไปเล่นน้ำคลายร้อนกันเต็มที่ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจไม่แพ้ความสนุก คือ...
Read more »