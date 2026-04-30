แนวปะการังพังงา สุขภาพดี! ไม่พบฟอกขาว พบตัวอ่อนปะการังจำนวนมาก

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำรวจแนวปะการังพังงา พบสภาพโดยรวมสมบูรณ์ดี ไม่พบปะการังฟอกขาว มีตัวอ่อนปะการังลงเกาะจำนวนมาก บ่งชี้การฟื้นตัวของระบบนิเวศ แต่ยังพบขยะและร่องรอยความผิดปกติที่ต้องเฝ้าระวัง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.
) เผยผลสำรวจสถานะแนวปะการังในพื้นที่สำคัญของจังหวัดพังงา ได้แก่ กองหินอีแต๋น เขาหน้ายักษ์ และหาดท้ายเหมือง ระหว่างวันที่ 27 ถึง 30 เมษายน 2569 ผลการสำรวจบ่งชี้ว่าแนวปะการังโดยรวมยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดี ไม่พบปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่น่ากังวล ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อสุขภาพของระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าว อุณหภูมิน้ำทะเลที่วัดได้เฉลี่ยอยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปะการังชนิดต่างๆ การสำรวจพบปะการังหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ตามแนวปะการังเหล่านี้ ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปะการังวงแหวน และปะการังช่องเหลี่ยม ซึ่งเป็นปะการังที่พบได้ทั่วไปในทะเลอันดามัน นอกจากนี้ ทีมสำรวจยังสังเกตเห็นการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังหลายชนิด เช่น ปะการังวงแหวน ปะการังดาวเล็ก และปะการังโขด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการฟื้นตัวตามธรรมชาติของแนวปะการังและระบบนิเวศโดยรวม การมีตัวอ่อนปะการังจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าปะการังกำลังขยายพันธุ์และสร้างประชากรใหม่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความหลากหลายทางชีวภาพของแนวปะการังในระยะยาว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงพบความผิดปกติบางประการที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เช่น การเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อเยื่อปะการัง ร่องรอยการกัดกินจากสิ่งมีชีวิตบางชนิด และการเจาะไชของสัตว์ทะเล ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเกิดโรคในปะการังได้ในอนาคต การติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและรักษาความสมบูรณ์ของแนวปะการัง นอกเหนือจากสถานะของปะการังแล้ว ทีมสำรวจยังได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังและบริเวณใกล้เคียง พบปลาหลากหลายชนิด เช่น ปลาสลิดหิน ปลากล้วย ปลานกขุนทอง ปลานกแก้ว และปลาอมไข่ ซึ่งเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปในแนวปะการัง นอกจากนี้ ยังพบสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ เช่น เม่นทะเล ดาวทะเล ปูปะการัง หอยแมงป่อง และทากทะเล ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล อย่างไรก็ตาม ทีมสำรวจยังพบปัญหาขยะในแนวปะการัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะเก่าที่มาจากกิจกรรมประมงและการเดินเรือ เช่น เศษอวนและเชือก ขยะเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและทำลายแนวปะการังได้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลดการทิ้งขยะลงทะเลและการใช้อุปกรณ์ประมงอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยและปกป้องแนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญและเป็นหัวใจของระบบนิเวศทางทะเ
ปะการัง พังงา แนวปะการัง ฟอกขาว ทะเลอันดามัน สิ่งแวดล้อม