แท็กซี่น้ำใจงามคืนเงิน1.3แสนให้ชาวอินเดีย สวพ.FM91ประสานส่งคืน
สงกรานต์โพธิสารแท็กซี่สีชมพูเก็บเงิน1.3แสนบาทคืนเจ้าของเป็นชาวอินเดียผ่านสวพ.FM91เหตุการณ์เกิดขึ้น21พ.ย.69ที่สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์
คุณ สงกรานต์โพธิสาร ชาวร้อยเอ็ดอายุ54ปีโชเฟอร์ แท็กซี่สีชมพู ทะเบียนทอ-500กรุงเทพมหานครได้แสดงน้ำใจงามโดยนำเงินสดมูลค่ากว่า130,000บาทส่งคืนเจ้าของเป็นนักธุรกิจชาวอินเดียโดยมีคุณสกลถาวรกาญจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรสถานีวิทยุ สวพ.FM91 และคุณจิตรภณุภูมิฉัฏฐ์มงคลผู้จัดการฝ่ายรายการTRAFFICRADIO104.5ขอนแก่นร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบทรัพย์สินคืนให้กับเจ้าของเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2569 ณ สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์กองตำรวจสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหตุการณ์นี้เกิดจากการรายงานของผู้โดยสารที่ลืมกระเป๋าไว้บนรถและทางสถานีวิทยุได้ดำเนินการประสานงานจนทำให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่เจ้าของได้อย่างปลอดภัย
รายละเอียดทรัพย์สินและกลไกการประสานงาน
เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2569เวลา22.00น.คุณสงกรานต์โพธิสารได้โทรศัพท์เข้าแจ้งที่สถานีวิทยุสวพ.FM91ว่าตนสามารถเก็บกระเป๋าสะพายหลังสีน้ำเงินดำได้ระหว่างขับรถรับผู้โดยสารจากสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีไปส่งยังบริเวณเจริญนครซอย15ภายในกระเป๋ามีเงินสดไทยจำนวน104,000บาทรวมถึงธนบัตรต่างประเทศหลายสกุลเงินประกอบด้วย60ดอลลาร์ฮ่องกง200หยวน55ยูโร540รูปี5ดอลลาร์สหรัฐ1,005เดอแฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์167ริยาลกาตาร์และ151.5เรียลโอมานซึ่งรวมมูลค่าเป็นเงินไทยประมาณ130,000บาทนอกจากนี้ภายในกระเป๋ายังมีหนังสือเดินทางระบุชื่อMR.JEVINAS HOKSAKRIYASัญชาติอินเดียกุญแจรถแบบรีโมตและของใช้ส่วนตัวอื่นๆโดยคุณสงกรานต์ระบุว่าไม่แน่ใจว่าผู้โดยสารที่รับเป็นเจ้าของกระเป๋าหรือไม่เนื่องจากตนเคยรับผู้โดยสารชาวอินเดียมาหลายรอบจึงตัดสินใจนำทรัพย์สินมาส่งมอบให้ทางสถานีวิทยุเพื่อประสานตามหาเจ้าของต่อไปAlso readรัฐบาล เคาะจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้ 1.3 หมื่นล้าน เตือนรับมือฝนตกหนัก
ปฏิกิริยาของผู้ขับรถแท็กซี่และเหตุผลในการส่งคืน
คุณสงกรานต์โพธิสารให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อเห็นกระเป๋าที่มีเงินจำนวนมากรู้สึกขนลุกและตกใจทันทีแต่ไม่เปิดดูครบทั้งหมดเนื่องจากสังเกตว่ากระเป๋าแบบนี้น่าจะเป็นของคนต่างชาติซึ่งต้องมีพาสปอร์ตและเอกสารสำคัญครบถ้วนจึงไม่คิดจะเก็บเอาไว้เองแต่อยากส่งคืนเจ้าของโดยอ้างว่าตนเป็นแฟนรายการสวพ.FM91และเคยฟังรุ่นพี่แท็กซี่แนะนำว่าหากเก็บของได้ควรส่งคืนที่สวพ.FM91เพื่อให้ทางสถานีช่วยประสานตามหาเจ้าของจึงเกิดความเชื่อใจและรีบนำมาส่งคืนทันทีโดยกลัวว่าของจะหายและไม่สามารถหาคืนได้หากเก็บไว้กับตนเอง
การติดต่อกลับของเจ้าของกระเป๋าและครอบครัว
หลังจากที่ทางสถานีวิทยุสวพ.FM91ประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าMR.JEVINAS HOKSAKRIYAเจ้าของกระเป๋าได้ติดต่อแจ้งว่าตนลืมของไว้ที่สถานีวิทยุสวพ.FM91เช่นกันโดยก่อนหน้านี้คุณHIRALLALITKUMARพี่ชายของMR.JEVINAS HOKSAKRIYAได้เล่าเหตุการณ์ให้ครอบครัวฟังว่าน้องชายของตนซึ่งเป็นนักธุรกิจที่เดินทางบ่อยได้ลืมกระเป๋าบนรถแท็กซี่และได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเมื่อกลับมาบ้านจึงมีพนักงานซึ่งแฟนขับรถแท็กซี่แนะนำว่าหากลืมของบนรถแท็กซี่ควรโทรหาหมายเลข1644ซึ่งเป็นการติดต่อสถานีวิทยุสวพ.FM91โดยตรงหลังจากนั้นจึงลองโทรติดต่อมาและได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่ามียุ่ฟร์แท็กซี่นำของมาฝากไว้ทำให้ครอบครัวรู้สึกดีใจและขอบคุณคุณสงกรานต์โพธิสารมากเนื่องจากพาสปอร์ตเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดสำหรับการเดินทางของนักธุรกิจ
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