แทนคุณ ร้องกองปราบฯ ตรวจสอบพระสงฆ์พร้อมมูลนิธิต่อกรณีกล่าวอ้างอิทธิฤทธิ์และรับบริจาคกว่า 10 ล้านบาท
แทนคุณ จิตรวงษ์ ยื่นหนังสือให้กองปราบปรามตรวจสอบพระสงฆ์และมูลนิธิในคดีกล่าวอ้างคำสอนผิดหลักพุทธศาสนา มีการเรียกรับบริจาคและนำทรัพย์สินมูลค่าสูงไปใช้โดยมิชอบ
นาย แทนคุณ จิตรวงษ์ ได้เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อ กองปราบปราม เพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติการณ์ของพระสงฆ์รูปหนึ่งพร้อม มูลนิธิ ด้านหน้าว่ามีการดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายหรือไม่ และมีการกระทำที่ผิดศีลธรรมหรือไม่ เนื่องจากได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่เคยหลงเชื่อและเป็นอดีตลูกศิษย์ของพระสงฆ์รูปดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด
ข้อร้องเรียนดังกล่าวระบุว่า มีการจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงขอรับบริจาคย้อนหลังในช่วงเดือนตุลาคม ทั้งที่มีการรับบริจาครวมยอดเงินไปแล้วก่อนหน้านั้น ซึ่งนับเป็นการสร้างหลักฐานทางการเงินที่ไม่โปร่งใสและอาจเข้าข่ายการทุจริต นอกจากนี้ นายแทนคุณ ยังระบุว่าก่อนหน้านี้นางสาว น. ซึ่งเป็นผู้ร้อง ได้ติดตามประสานงานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลางที่ จ.นครปฐม และในพื้นที่ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัด รวมถึงเจ้าคณะผู้ปกครอง แต่เห็นว่าเรื่องยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องใช้ช่องทางการบังคับใช้กฎหมายโดยตรงAlso read'นุช มั่วบ้านงาน' ปลงผมบวชชี อุทิศส่วนกุศลให้ 'บุ๋ม ปนัดดา'
ตรวจสอบการก่อสร้างและความผิดนอมินีต่างชาติ
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินของศูนย์ปฏิบัติธรรมใน จ.สระบุรี ซึ่งเป็นที่ดินที่ญาติโยมถวายให้ พบว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตกแต่งลักษณะคล้ายรีสอร์ตอย่างหรูหราไว้ก่อนหน้าที่จะมีการเรี่ยไรเงินจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งที่ในกลุ่มไลน์มีการกล่าวอ้างเท็จว่ายังไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีกุฏิ และอยู่อย่างยากลำบากเพื่อเรียกความสงสาร ผลการตรวจสอบยังพบว่ามีการนำคนต่างด้าวชาวลาวมาเป็นผู้รับบริจาค ซึ่งอาจเข้าข่ายการใช้นอมินีชาวต่างชาติเพื่อปกปิดทรัพย์สินหรือหลบหลีกกฎหมาย
นอกจากเรื่องทรัพย์สินแล้ว ยังพบว่ามีผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ ได้นิมนต์พระสงฆ์รูปดังกล่าวเข้าไปบรรยายในโรงเรียนด้วยเนื้อหาคำสอนที่คลาดเคลื่อน จนทางท้องถิ่นได้เข้าตรวจสอบและพบหลายข้อความที่ไม่ตรงกับหลักคำสอนที่ถูกต้อง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยนายแทนคุณ ย้ำว่าพระสงฆ์ วัด และมูลนิธิดีๆ ยังมีอีกมากที่ควรได้รับการสนับสนุน
พฤติการณ์คำสอนผิดหลักและระบบควบคุมกลุ่ม
นายนิธิพรุจน์ เสริมมานะศักดิ์ อายุ 52 ปี ตัวแทนผู้เสียหายและอดีตลูกศิษย์ เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นว่า พระสงฆ์รูปดังกล่าวมีอายุประมาณ 48 ปี บวชเป็นพระลูกวัดมาประมาณ 6-10 ปี เดิมประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานไฟฟ้า และมีข้อมูลจากภรรยาว่ายังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากัน ส่วนพฤติการณ์คำสอนมีการกล่าวอ้างว่า ตนเป็นพี่น้องกับพระพุทธโคดม เป็นบุตรแท้ๆ ของพระพุทธเจ้าองค์ปฐม และเป็นพุทธองค์ที่ 5 ที่มาเกิดในกายมนุษย์ สามารถปิดวัฏฏะ พาดวงจิตวิญญาณพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพียงแค่มาฟังธรรม และอ้างว่าจะบรรลุธรรมได้ภายใน 7 วัน
รวมถึงระบุว่าตำราหรือพระไตรปิฎกไม่มีอยู่จริง โดยเรียกแนวทางของตนว่าวิชารู้แจ้งจิต ซึ่งไม่ยึดสมมติบัญญัติ ผู้เสียหาย ระบุเพิ่มเติมว่า ในกลุ่มมีการแบ่งสายงานกระจายไปทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีการตั้งกลุ่มห้องครู และห้องหมอ โดยห้องหมอจะอ้างการรักษาโรค เช่น ให้กำหนดจิตแล้วอ้างว่าขันธ์ 5 แตกสลาย ทำให้โรคมะเร็งหลุดออกจากร่างกายได้ รวมถึงมีการสอนกสิณให้เด็ก และมี MOU เพื่อเข้าไปสอนในโรงเรียนต่างๆ ที่มีจำนวนหลักหลายร้อยแห่ง
ยอดเงินบริจาคกว่า 10 ล้านบาทและทรัพย์สินมูลค่าสูง
ในส่วนของการสูญเสียทรัพย์สินนั้น ผู้เสียหายระบุว่า ช่วงแรกกลุ่มดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นว่าไม่มีกฐิน ไม่มีผ้าป่า และไม่รับบริจาคใดๆ เน้นให้ฟังธรรมอย่างเดียว แต่ต่อมาเริ่มมีการเรียกรับบริจาคหลังบ้าน มีผู้ร่วมบริจาคตั้งแต่หลักร้อยบาทไปจนถึงหลักแสนและหลักล้านบาท คาดว่ายอดเงินรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ยังไม่นับรวมทรัพย์สินอื่นที่มีการกล่าวถึงในกลุ่ม อาทิ รถตู้ป้ายแดง 5 คัน รถกระบะป้ายแดง 2 คัน รถเบนซ์ 1 คัน รถอัลพาร์ด 1 คัน และโทรศัพท์ไอโฟนอีก 4-5 เครื่อง
ทั้งนี้ จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตนตัดสินใจถอยออกมาและนำคลิปหลักฐานมายื่นตรวจสอบ เกิดจากเมื่อเริ่มมีการรับบริจาคประกอบกับได้ลองศึกษาพระไตรปิฎก จึงพบว่าคำสอนทั้งหมดคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมที่แท้จริง นอกจากนี้ในกลุ่มออนไลน์หากใครเห็นต่างหรือออกจากกลุ่มจะถูกเตะออก บล็อก และกล่าวหาว่าวิปลาสหรือมืดบอด ส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่มจะอ้างว่าการร้องไห้คือการบรรลุธรรม ซึ่งมีผู้อ้างว่าบรรลุธรรมในกลุ่มมากกว่า 500 คน และมีผู้ติดตามกระจายตามต่างจังหวัดหลักพันคน รวมถึงในต่างประเทศหลักหมื่นถึงแสนคน
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