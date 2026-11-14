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แดเนียล เรดคลิฟฟ์ ยืนยันไม่ดูซีรีส์ Harry Potter HBO ระบุไม่ติดทีวีมานานหลายปี

thestandardth#16 in ประเทศไทย
แดเนียล เรดคลิฟฟ์ ยืนยันไม่ดูซีรีส์ Harry Potter HBO ระบุไม่ติดทีวีมานานหลายปี
Daniel Radcliffe · Harry Potter · HBO
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แดเนียล เรดคลิฟฟ์ ตีแผ่ความจริงไม่ดูซีรีส์ Harry Potter on HBO ที่ออกอากาศ 25 ธันวาคม ยอมรับไม่ดูซีรี่ย์ทีวีมาหลายปี พร้อมให้เหตุผลกับสื่อ Associated Press

แดเนียล เรดคลิฟฟ์ ยอมรับว่าไม่มีความตั้งใจจะติดตามชมซีรีส์ Harry Potter เวอร์ชัน HBO ซึ่งกำลังจะเริ่มฉายในคืนวันคริสต์มาสที่ใกล้เข้ามา โดยเขาให้สัมภาษณ์ในระหว่างการเดินพรมแดงงานพรีเมียร์ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Steps ที่เมืองนิวยอร์ก

นักแสดงผู้รับบทเป็น Harry Potter ในภาพยนตร์ 8 ภาค ตั้งแต่ปี 2001 จนจบในปี 2011 ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Associated Press อย่างตรงไปตรงมาว่า เขาไม่สามารถการันตีได้ว่าจะได้ชมผลงานใหม่นี้แน่นอน เนื่องจากเขาไม่มีพฤติกรรมดูทีวีมาอย่างยาวนาน

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ให้เหตุผลชัดเจนไม่ดูซีรีส์คลาสสิก

แดเนียล เรดคลิฟฟ์ ชี้แจงเหตุผลโดยยกตัวอย่างว่า เขาไม่เคยดูซีรีส์คุณภาพอย่าง Breaking Bad และ Mad Men รวมถึงผลงานคลาสสิกอื่นๆ เลยแม้แต่น้อย ทำให้เขาประเมินว่าระยะเวลา 8 ชั่วโมงสำหรับซีรีส์แต่ละเรื่องเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างเยอะสำหรับเขาในการตัดสินใจชม

แม้เขาจะให้การสนับสนุนทีมนักแสดงเด็กชุดใหม่ของ Harry Potter เวอร์ชัน HBO อย่างเปิดเผยมาโดยตลอด แต่เขาก็ยอมรับว่าโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับแฮร์รี่ พอตเตอร์นั้นมีจำนวนมากและเขาได้ติดตามเห็นมามากพอแล้ว

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ไม่ให้คำแนะนำนักแสดงคนใหม่

เมื่อสื่อตั้งคำถามว่าแดเนียล เรดคลิฟฟ์ มีคำแนะนำอะไรเป็นพิเศษสำหรับโดมินิก แมคลอคลิน เด็กชายวัย 12 ปีที่จะมารับไม้ต่อจากเขาหรือไม่ เขาปฏิเสธที่จะให้คำแนะนำใดๆ

นักแสดงวัย 37 ปีอธิบายว่า หากเขาให้คำแนะนำไป โดมินิก แมคลอคลิน ก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเมื่อถูกสัมภาษณ์ในอนาคต โดยมีคนถามซ้ำๆ ว่า แดเนียล เรดคลิฟฟ์ บอกให้ทำแบบนี้หรือไม่ ซึ่งเขาไม่อยากให้เด็กคนนั้นต้องถูกรบกวนจากคำกล่าวของเขาตลอดไป

ความคาดหวังต่อผลงานชุดใหม่

แดเนียล เรดคลิฟฟ์ กล่าวว่า โดมินิก แมคลอคลิน จะต้องแสดงออกมาให้ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเขาระบุด้วยว่าคงได้พบเด็กชายคนนั้นในวันใดวันหนึ่ง และเขาก็รู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนี้มาก

ซีรีส์ Harry Potter and the Philosopher's Stone ผ่าน HBO จะเริ่มฉายฤดูกาลแรกในวันที่ 25 ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของการเล่าเรื่องราวโลกเวทมนตร์อีกหนึงครั้งบนหน้าจอโทรทัศน์

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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