แดนกินดอง: เปิดมิติใหม่ 'ภูมิปัญญาการหมักดอง' สู่ศาสตร์อาหารยุคใหม่

แดนกินดอง: เปิดมิติใหม่ 'ภูมิปัญญาการหมักดอง' สู่ศาสตร์อาหารยุคใหม่
📆4/17/2026 11:53 PM
📰ThaiPBS
รายการ 'แดนกินดอง' ชวนสำรวจภูมิปัญญาการหมักดองของไทยผ่านมุมมองวิทยาศาสตร์อาหาร ลบล้างความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับอาหารหมักดอง พร้อมเปิดประสบการณ์เสน่ห์ของจุลินทรีย์ที่สร้างสรรค์เมนูเลิศรสและคุณค่าทางโภชนาการ.

รายการ 'แดนกินดอง' จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางสำรวจมรดกทางรสชาติอันยาวนานทั่วประเทศไทย เพื่อถอดรหัสภูมิปัญญา การหมักดอง ของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ผ่านเลนส์ของ วิทยาศาสตร์อาหาร ที่ทันสมัย รายการนี้มุ่งหวังที่จะลบล้างความเชื่อที่ฝังแน่นมานานว่าของหมักดองเป็นสิ่งให้โทษต่อสุขภาพ แต่จะเปิดมุมมองใหม่ให้เห็นถึงเสน่ห์อันน่าทึ่งของ จุลินทรีย์ ที่สามารถแปรเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาๆ ให้กลายเป็นอาหารอันโอชะ เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

และดำรงอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย การหมักดองเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่ซับซ้อน ซึ่งอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย ยีสต์ หรือเชื้อรา จุลินทรีย์เหล่านี้จะเปลี่ยนสารอาหารในวัตถุดิบ ตั้งแต่คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไปจนถึงไขมัน ให้เป็นสารประกอบใหม่ๆ ที่มีรสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัสที่แตกต่างออกไป กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยถนอมอาหาร ทำให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่หาไม่ได้จากวิธีการปรุงอาหารแบบอื่นๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การหมักปลาร้า ถั่วเน่า หรือแม้แต่กิมจิ ล้วนเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาการหมักดอง ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น รายการ 'แดนกินดอง' จะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังความมหัศจรรย์ของกระบวนการหมักดองในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ภาคเหนือที่อาจมีกรรมวิธีการหมักถนอมอาหารที่แตกต่างจากภาคใต้ หรือภาคอีสานที่มีเอกลักษณ์การหมักปลาร้าอันเลื่องชื่อ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาการหมักดอง ให้เกิดเป็นเมนูอาหารประจำถิ่นที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆ การสำรวจนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงการบอกเล่ากรรมวิธี แต่จะลงลึกไปถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึงกลไกการทำงานของจุลินทรีย์ และคุณประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในอาหารหมักดองเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การผลิตน้ำปลาที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการหมัก จนได้น้ำปลาที่มีรสเค็มกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ หรือการทำปลาเค็มที่ผ่านกระบวนการหมักกับเกลือ จนได้เนื้อปลาที่แน่น มีรสชาติเข้มข้น และสามารถเก็บไว้ได้นาน หรือแม้แต่การทำเต้าเจี้ยว ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารไทยหลายชนิด ล้วนแต่ต้องอาศัยกระบวนการหมักที่พิถีพิถัน รายการจะเปิดเผยให้เห็นถึงคุณค่าทางโภชนาการที่เพิ่มขึ้นจากการหมักดอง โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของวิตามินบางชนิด และการย่อยสลายโปรตีนที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึงศักยภาพของจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์ที่มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารและภูมิคุ้มกัน ซึ่งพบได้ในอาหารหมักดองบางชนิด การนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และส่งเสริมการบริโภคอาหารหมักดองอย่างชาญฉลาดและปลอดภัย 'แดนกินดอง' ไม่เพียงแต่เป็นการสำรวจด้านอาหาร แต่ยังเป็นการสำรวจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการหมักดองอีกด้วย ผ่านเรื่องราวของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และชุมชนที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาการหมักดองอันล้ำค่านี้ไว้ การนำเสนอภาพบรรยากาศ วิถีชีวิต และการพูดคุยกับผู้คนในท้องถิ่น จะช่วยเพิ่มมิติทางอารมณ์ และทำให้ผู้ชมรู้สึกผูกพันกับเรื่องราวเหล่านี้มากยิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว 'แดนกินดอง' จะเป็นรายการที่มอบความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกของอาหารหมักดอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ที่รอให้เราออกไปค้นหา และชื่นชมในเสน่ห์อันลึกซึ้งของมัน

