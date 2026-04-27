แซม - มิน ยื่นหลักทรัพย์ 3 ล้าน ขอปล่อยตัวชั่วคราว คดีดิไอคอน

นักแสดงชื่อดัง ยุรนันท์ ภมรมนตรี และ พีชญา วัฒนามนตรี ถูกอัยการฟ้องคดีฉ้อโกงดิไอคอน ยื่นหลักทรัพย์คนละ 3 ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว ทนายความชี้แจงข้อกล่าวหาและเตรียมต่อสู้คดี
เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นาย ยุรนันท์ ภมรมนตรี และ น. ส.
พีชญา วัฒนามนตรี สองนักแสดงชื่อดัง ถูกพนักงานอัยการคดีพิเศษ 1 ส่งฟ้องในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับดิไอคอนกรุ๊ป ทั้งคู่ได้ยื่นหลักทรัพย์คนละ 3 ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี นายวิทูรย์ เก่งงาน ทนายความของทั้งสองคน แสดงความตกใจที่ลูกความของตนถูกฟ้องในข้อหาเดียวกันกับผู้ต้องหารายอื่นทั้งหมด โดยระบุว่าข้อเท็จจริงนี้เป็นที่ทราบกันมาตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และไม่เข้าใจเหตุผลของการฟ้องร้องเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ทนายความเชื่อว่าผลลัพธ์ของคดีจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาล และเสนอว่าควรมีการสอบปากคำพยานและอัยการที่ทำสำนวนคดีอีกครั้งเพื่อความชัดเจน เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาเปิดช่องให้ศาลสามารถไต่สวนมูลฟ้องได้ แม้ว่าอัยการจะยื่นฟ้องไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจาก น.
ส.
พีชญาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในปี 2566 และนายยุรนันท์เป็นพรีเซ็นเตอร์ในช่วงตุลาคมปีเดียวกัน ทนายความยืนยันว่าทีมทนายความมีข้อมูลของตัวแทนที่แจ้งความทั้งหมดและได้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังศาลแล้ว ประเด็นสำคัญในคดีนี้คือข้อหาฉ้อโกงเงินกู้ยืมประชาชน ซึ่งทีมทนายความพยายามอธิบายต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังว่าโปรโมชั่น Dealer get dealer เป็นการจ่ายผลตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน แต่ต่อมาดีเอสไอยอมรับว่ามีการจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวให้กับผู้ที่แนะนำให้คนมาเปิดบิลซื้อสินค้า ไม่ได้จ่ายให้กับผู้ที่เปิดบิลเอง คำให้การของผู้แจ้งความแต่ละรายก็ยืนยันว่าได้รับเงินเพียงครั้งเดียว ทำให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าใจผิดว่ามีการจ่ายเงินทุกเดือนในอัตรา 4 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ซึ่งนำไปสู่การสรุปว่าเป็นรูปแบบการแชร์ลูกโซ่ อย่างไรก็ตาม ทนายความชี้แจงว่าการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือค่านายหน้าตามกฎหมาย เมื่อถูกถามถึงความน่าจะเป็นที่ทั้งคู่จะมีความผิดตามข้อหาที่ถูกฟ้อง นายวิทูรย์ระบุว่าในฐานะทนายความมองว่าไม่เข้าข่าย แต่เมื่อมีการฟ้องร้องแล้วก็ต้องพิจารณาแต่ละประเด็นอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เสียหายจำนวนกว่า 7 พันคน ต้องตรวจสอบว่าเข้ามาเป็นพรีเซ็นเตอร์เมื่อใด และข้อหาแชร์ลูกโซ่ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในศาลอีกครั้ง เนื่องจากเป็นข้อหาที่มีความร้ายแรงและมักไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ทนายความยังกล่าวถึงรูปแบบการรับเงินที่ไม่ใช่ค่าคอมมิชชั่นแต่เป็นรายได้ต่อเดือน โดยระบุว่าตำรวจสอบสวนกลางส่งแผนการ 5 แผนให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งมีแผน Dealer get dealer รวมอยู่ด้วย 3 แผน และตำรวจสอบสวนกลางให้ข้อมูลว่าเป็นการจ่ายเงินต่อเดือน ซึ่งทนายความไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากไหน และเสียใจที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้สอบสวนประเด็นนี้อย่างละเอียด เนื่องจากเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรายหนึ่งทราบว่ามีการจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวก็ไม่ได้สอบปากคำเพิ่มเติม ทนายความมองว่าไม่เป็นธรรม และไม่สามารถระบุได้ว่าคดีจะจบลงด้วยการยกฟ้องหรือไม่ แต่จะพยายามแสดงข้อมูลและถามค้านอย่างเต็มที่เพื่อให้คดีได้รับความเป็นธรรม ทั้งนายยุรนันท์และน.
ส. พีชญาอยู่ในภาวะเครียดและกังวลว่าจะไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และตกใจกับข้อหาแชร์ลูกโซ่ที่ถูกฟ้องร้องเพิ่มเติม ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติมใดๆ หลังจากอัยการยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองได้ยื่นหลักทรัพย์คนละ 3 ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคด
