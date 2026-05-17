แซค บราวน์ ซีอีโอแมคลาเรน จวกยับเรดบูลล์ครองสองทีม ชี้ทำลายความยุติธรรมใน F1

เจาะลึกประเด็นความขัดแย้งเมื่อซีอีโอทีมแมคลาเรนส่งจดหมายร้องเรียน FIA กรณีเรดบูลล์ใช้ทีมลูกสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และมูลค่าสินทรัพย์มหาศาล
หากจะย้อนเวลากลับไปในปี 2005 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกอย่างฟอร์มูลาวันยังไม่ได้มีความโด่งดังและมีมูลค่าทางการตลาดพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนในยุคปัจจุบัน เราจะพบว่าจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในครั้งนี้เริ่มจากการที่ค่ายเครื่องดื่มชูกำลังยักษ์ใหญ่อย่าง เรดบูลล์ ได้ตัดสินใจเข้าซื้อกิจการของทีม มินาร์ดี เพื่อนำมาพัฒนาให้กลายเป็นทีมหมายเลขสองหรือทีมลูกของพวกเขา โดยหลังจากนั้นเป็นต้นมา ทีมแข่งทีมนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกขานมาแล้วหลายครั้งเพื่อสะท้อนถึงทิศทางและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ สคูเดเรีย โตโร รอสโซ, เรดบูลล์ โตโร รอสโซ ฮอนด้า, สคูเดเรีย อัลฟา ทอรี, ทีมอาร์บี และล่าสุดคือ เรซซิ่ง บูลล์ ซึ่งในขณะนั้นสหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ หรือ FIA ได้อนุญาตให้ เรดบูลล์ ดำเนินการเทคโอเวอร์ทีมมินาร์ดีได้ เนื่องจากในเวลานั้นเป้าหมายหลักคือการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับทีมที่กำลังประสบปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีจำนวนรถเข้าแข่งขันครบถ้วนตามมาตรฐาน ซึ่งหากพิจารณาจากบริบทในปี 2005 จะเห็นได้ว่าไม่ใช่ช่วงเวลาทองของ F1 ที่ทีมแข่งจะมีมูลค่าสูงลิ่วเหมือนในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมองกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบัน แซค บราวน์ ซีอีโอผู้ทรงอิทธิพลของทีมแมคลาเรน หรือที่หลายคนรู้จักในนามทีมสีมะละกอ มองว่าเหตุผลเรื่องการช่วยเหลือให้ทีมอยู่รอดเพื่อความมั่นคงทางการเงินนั้น ไม่สามารถนำมาใช้อ้างได้อีกต่อไปในยุคสมัยนี้ เนื่องจากปัจจุบันทีมแข่งในฟอร์มูลาวันได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีการประเมินมูลค่าของ เรดบูลล์ เรซซิ่ง ไว้สูงถึง 4.
35 พันล้านดอลลาร์ และในส่วนของทีม เรซซิ่ง บูลล์ ก็มีมูลค่าประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหากนำมูลค่าของทั้งสองทีมมารวมกันจะพบว่าเรดบูลล์ได้สร้างอาณาจักรแห่งความเร็วที่มีมูลค่ารวมกันกว่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งตัวเลขนี้ไม่ได้ทิ้งห่างจากทีมยักษ์ใหญ่อย่าง เฟอร์รารี หรือ เมอร์ซีเดส มากนัก แต่จุดที่สร้างความไม่พอใจให้กับบราวน์คือการที่เรดบูลล์สามารถส่งรถลงแข่งขันได้ถึง 4 คันภายใต้การบริหารงานของเจ้าของเพียงรายเดียว ในขณะที่คู่แข่งอย่างเฟอร์รารีและเมอร์ซีเดสสามารถส่งรถได้เพียงทีมละ 2 คันเท่านั้น ซึ่งสิ่งนี้สร้างความได้เปรียบอย่างมหาศาลทั้งในด้านการเก็บข้อมูลการขับขี่ การทดสอบการตั้งค่ารถ และการวางกลยุทธ์ในการแข่งขัน บราวน์ได้แสดงความกังวลอย่างรุนแรงว่าโครงสร้างเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมต่อทีมอิสระอื่นๆ ที่ต้องต่อสู้ด้วยทรัพยากรที่จำกัด และเขามองว่าการที่ทีมแข่งสองทีมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสปิริตของการแข่งขัน และอาจนำไปสู่ความเสื่อมถอยของความสมบูรณ์และความยุติธรรมในกีฬาระดับโลกชนิดนี้ โดยบราวน์ได้เขียนจดหมายร้องเรียนที่มีความยาวถึง 6 หน้ากระดาษเพื่อชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่สะท้อนว่าการมีสองทีมในเครือของเรดบูลล์กำลังทำลายเสน่ห์ของ F1 ตัวอย่างแรกที่ถูกยกขึ้นมาคือเหตุการณ์ในศึก สิงคโปร์ กรังด์ปรีซ์ 2024 เมื่อ แดเนียล ริคเคียร์โด นักขับจากทีม เรซซิ่ง บูลล์ จงใจเข้าพิตในรอบสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนยางมาทำสถิติรอบที่เร็วที่สุดหรือ Fastest Lap ซึ่งตามกฎจะได้รับ 1 คะแนนพิเศษ ผลปรากฏว่าริคเคียร์โดทำสำเร็จและเป็นการแย่งคะแนนจาก แลนโด นอร์ริส ซึ่งบราวน์วิเคราะห์ว่านี่คือแผนการที่ถูกคำนวณมาอย่างดีเพื่อช่วยให้ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน รักษาความได้เปรียบในตารางคะแนนเพื่อลุ้นแชมป์โลก นอกจากนี้ บราวน์ยังได้ระบุถึงเหตุการณ์ล่าสุดใน ไมอามี กรังด์ปรีซ์ ที่เขามองว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เขาต้องส่งจดหมายฉบับนี้ โดยเป็นจังหวะที่ เลียม ลอว์สัน นักขับจากทีม เรซซิ่ง บูลล์ มีท่าทีเหมือนจงใจปล่อยให้ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน ขับแซงผ่านไปได้อย่างง่ายดายหลังจากเกิดจังหวะหมุนในโค้งที่ 2 ซึ่งเหตุการณ์นี้สร้างความได้เปรียบอย่างมากให้กับเวอร์สแตพเพนในการแข่งขันสนามนั้น การกระทำเหล่านี้ในมุมมองของบราวน์ไม่ใช่เรื่องของน้ำใจนักกีฬา แต่เป็นกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับชัยชนะของทีมหลักมากกว่าความยุติธรรมในการแข่งขัน ซึ่งหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ความน่าเชื่อถือของฟอร์มูลาวันในสายตาแฟนกีฬาทั่วโลกอาจจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากผลการแข่งขันอาจไม่ได้ถูกกำหนดด้วยฝีมือและความเร็วเพียงอย่างเดียว แต่ถูกกำหนดด้วยอำนาจของการครอบครองทีมแข่งหลายทีมในเครือเดียวกั
