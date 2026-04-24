แชร์กี ดาวรุ่งพุ่งแรง! เผยเคล็ดลับพาเรือใบสีฟ้ากลับสู่จ่าฝูง

แมนเชสเตอร์ ซิตี้รายาน แชร์กีเป๊ป กวาร์ดิโอล่า
📆4/24/2026 8:37 AM
รายาน แชร์กี กลายเป็นกำลังสำคัญของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ หลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นและสร้างความแตกต่างในเกมล่าสุด ช่วยให้ทีมกลับขึ้นสู่ตำแหน่งจ่าฝูงของตารางคะแนน

ในช่วงที่ดาวรุ่งหลายคนอย่าง ฟลอเรียน เวิร์ตซ์ (ซึ่งมีค่าตัวสูงกว่าแชร์กีถึง 4 เท่า) หรือ เบนยามิน เชชโก้ หัวหอกของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และอาจรวมถึง วิคตอร์ โยเคเรส กองหน้าอาร์เซนอล กำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวเข้ากับ ฟุตบอลอังกฤษ แชร์กีกลับยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่กับโอลิมปิก ลียง เขาเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกสนาน ราวกับเด็กที่กำลังเล่นอยู่ในสนามโรงเรียน ในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นๆ ยังคงต้องกังวลกับแท็กติกที่ซับซ้อนจนทำให้เกิดความตึงเครียดและไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ ในเกมล่าสุดที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกไปเอาชนะเบิร์นลีย์ได้อย่างหวุดหวิด แชร์กีคือผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน เขาแสดงให้เห็นถึง 'ศิลปะการเลี้ยงบอล' ที่หลายคนอาจลืมเลือนไปแล้ว และยังคงเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดในการเจาะแนวรับที่ถอยลงไปตั้งรับอย่างลึกซึ้ง เป๊ป กวาร์ดิโอล่า เคยกล่าวถึงการตัดสินใจของสโมสรในการคว้าตัวดาวเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้ว่า เป็นการเลือกผู้เล่นที่มีทักษะที่น่าทึ่งในการเล่นหน้าเขตโทษ และมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยม แม้ว่าในใจลึกๆ กุนซือชาวสเปนจะต้องการตัวแทนของเควิน เดอ บรอยน์มากกว่า แต่ก็ไม่สามารถหาผู้เล่นที่เหมาะสมได้ ในช่วงต้นฤดูกาล บทบาทของแชร์กีในแผนการเล่นของเป๊ปยังไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากเขาเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บ แต่หลังจากที่เขาฟื้นตัวเต็มที่และเข้าใจระบบการเล่นของเป๊ปอย่างถ่องแท้แล้ว เขาก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่น จนทำให้ฟิล โฟเด้นต้องยอมรับบทบาทเป็นตัวเลือกอันดับสองในตำแหน่งกองกลางตัวรุกหมายเลข 10 ฟอร์มการเล่นของแชร์กีได้กลายเป็นกำลังสำคัญที่ขาดไม่ได้ของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ได้สร้างแนวรุก 4 ประสานในฝันขึ้นมา ประกอบด้วย เออร์ลิง ฮาลันด์ เป็นหัวหอกตัวเป้า มีปีกความเร็วสูงอย่าง อองตวน เซเมนโย่ และ เฌเรมี่ โดกู ขนาบข้าง และมีแชร์กีเป็นกองกลางตัวรุกอิสระ การประสานงานของทั้งสี่คนคืออาวุธที่ทรงพลังที่นำพา แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลับขึ้นสู่ตำแหน่งจ่าฝูงอีกครั้ง สิ่งที่น่าสนใจคือการปรับตัวของแชร์กีเข้ากับระบบ 'Total Football' ของเป๊ป เขาก็ไม่ได้เล่นเกมรุกอย่างเห็นแก่ตัวอีกต่อไป แต่เริ่มเข้าใจบทบาทในเกมรับ การเคลื่อนที่เข้าสู่ตำแหน่งเมื่อเสียบอล และการเล่นเพื่อทีมมากขึ้น การเคลื่อนที่อย่างอิสระของแชร์กีระหว่างแนวหลังและกองกลาง ทำให้คู่ต่อสู้จับทางได้ยาก ในเกมที่เบิร์นลีย์ตั้งรับอย่างแข็งแกร่ง แชร์กีคือวิศวกรที่คอยหาช่องว่าง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมิดฟิลด์อย่าง แบร์นาร์โด้ ซิลวา และดาวรุ่ง นิโก โอไรลีย์ ที่ช่วยเปิดพื้นที่ให้เขาได้สร้างสรรค์เกม เอ็นโกโล่ ก็องเต้ เคยกล่าวถึงแชร์กีว่า 'โดยส่วนตัวแล้ว ผมเพิ่งได้รู้จักเขา เพราะก่อนหน้านี้ผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนจนกระทั่งเขาถูกเรียกติดทีมชาติ เขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างความแตกต่างได้ และมีทักษะทางเทคนิคที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป คุณจะเห็นได้ว่าเขา ( รายาน แชร์กี ) มีอนาคตที่สดใสมาก สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจในตัวเขาคือทักษะของเขา ความสามารถในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ และความสามารถในการตัดสินเกมได้อย่างเฉียบขาด' ในเกมกับเบิร์นลีย์ แชร์กีแสดงให้เห็นถึงชั้นเชิงระดับโลกด้วยการใช้ส้นเท้าและเล่น 'วัน-ทู' กับฮาลันด์อย่างเหนือชั้น เขารู้จักวิธีหาพื้นที่ว่างในกรอบเขตโทษจากการที่ฮาลันด์ดึงตัวประกบออกไป อีกทั้งยังมีการจ่ายบอลตัดไลน์ให้เซเมนโย่ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยม นอกเหนือจากประตูที่สวยงามในเกมกับอาร์เซนอลเมื่อสัปดาห์ก่อน ในเกมนี้เขาก็เกือบทำประตูได้อีกครั้งหากไม่ติดเซฟของ มาร์ติน ดูบราฟก้า ในยุคที่การเลี้ยงบอลเริ่มกลายเป็นทักษะที่หายาก แชร์กีกลับสวนกระแส แม้ในเกมที่ตึงเครียดเขายังกล้าใช้ 'สเต็ปโอเวอร์' หรือการเดาะบอลข้ามหัวคู่แข่งเพื่อหลีกหนีจากสถานการณ์คับขัน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การแสดงออกที่ไร้ประโยชน์ แต่เป็นการส่งสัญญาณว่า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่ได้รู้สึกกดดั.

