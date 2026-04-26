แจ้งเตือน! น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ 27-28 เมษายน 2569

การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการหยุดจ่ายน้ำ หรือน้ำประปาไหลอ่อนที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 27-28 เมษายน 2569 เนื่องจากการบำรุงรักษาระบบท่อประปา ขอความร่วมมือสำรองน้ำไว้ใช้
) ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการหยุดจ่ายน้ำ หรือน้ำประปาไหลอ่อนที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 27-28 เมษายน 2569 โดยมีสาเหตุมาจากการดำเนินการบำรุงรักษาระบบท่อประปา เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในระยะยาว การบำรุงรักษาครั้งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันปัญหาการรั่วไหลของท่อ และเพิ่มความมั่นคงของระบบโดยรวม ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้บริการ กปน.
จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าว และติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสม พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายน้ำ หรือน้ำประปาไหลอ่อนนั้นครอบคลุมหลายพื้นที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ถนนเสนานิคม ถนนสุขุมวิท ถนนสาทร รวมถึงพื้นที่อื่นๆ อีกมากมายในเขตเมือง นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับผลกระทบ เช่น อำเภอไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภออื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ก็มีบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน กปน.
ได้ระบุรายละเอียดของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของถนน ซอย หมู่บ้าน และตำบลต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ง่าย และเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการประปานครหลวง หรือช่องทางอื่นๆ ที่ กปน.
ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ เพื่อให้การบำรุงรักษาระบบท่อประปาดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด กปน.
ได้วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ และจัดเตรียมมาตรการรองรับต่างๆ เช่น การจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อให้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ และสามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสม กปน.
ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ การบำรุงรักษาท่อประปาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ระบบสามารถให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
