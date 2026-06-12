แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 2569

ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ในวันที่ 28 มิ.ย. 69 จะถูกจำกัดสิทธิเป็นเวลา 2 ปี เว้นแต่จะแจ้งเหตุจำเป็น
เกาะติด เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. - ส. ก.2569 แจ้งเหตุไม่ไป เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมเช็กช่องทางเหตุผลจำเป็นก่อนโดนตัดสิทธิ 2 ปี ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.
และ ส. ก. ในวันที่ 28 มิ. ย. 69 จะถูกจำกัดสิทธิเป็นเวลา 2 ปี เว้นแต่จะแจ้งเหตุจำเป็น เหตุจำเป็นที่สามารถแจ้งได้ อาทิ การเจ็บป่วย, เดินทางไปพื้นที่ห่างไกลหรือต่างประเทศ, มีถิ่นที่อยู่ไกลจากหน่วยเลือกตั้งเกิน 100 กม.
หรือติดภารกิจราชการ สามารถแจ้งเหตุผลได้ภายใน 7 วันก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แจ้งด้วยตนเอง, ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของ กกต. และสำนักบริหารการทะเบียนซึ่งมีกำหนดเข้าคูหาหย่อนคะแนนบัตรเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ ไม่มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สมาชิก ส. ก.
จึงต้องเตรียมความพร้อมกันก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ กรณีไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกฎหมายกำหนดให้ถูกจำกัดสิทธิสำคัญ รวม 6 ประการเป็นเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ อาทิ สิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส. ส.
) หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว. ) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สิทธิเข้าชื่อร้องขอถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ สิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง เป็นต้น อย่างไรก็ดี กฎหมายเปิดช่องให้สามารถยื่นขอแจ้งเหตุจำเป็นไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ได
เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ส.ก. แจ้งเหตุจำเป็น จำกัดสิทธิ
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