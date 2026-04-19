แจ็คสัน ผิดหวัง พลาดเสียประตูจากลูกตั้งเตะ ชี้ สมาธิคือปัจจัยหลักของความพ่ายแพ้

มาร์ค แจ็คสัน เฮดโค้ชชาวอังกฤษ แสดงความผิดหวังระคนภูมิใจ หลังพาทีมพ่ายแพ้ในแมตช์สำคัญ โดยเฉพาะความผิดพลาดที่นำไปสู่การเสียประตูจาก ลูกตั้งเตะ ซึ่งเป็นจุดที่ทีมทำผลงานได้ดีมาตลอดทั้งฤดูกาล แต่กลับมาพลาดในนัดนี้ แจ็คสันกล่าวว่า ตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมา ทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในเรื่องการป้องกัน ลูกตั้งเตะ แต่ในแมตช์นี้ กลับทำพลาด ซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่กลายเป็นจุดตัดสินเกม
อย่างไรก็ตาม เขายังคงภูมิใจในตัวนักเตะที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการตามหลังคู่แข่งถึง 2 ประตู
เมื่อถูกถามถึงแท็กติกการเล่นลูกตั้งเตะของคู่แข่ง แจ็คสันเผยว่า ทีมมีการเตรียมวิธีรับมือไว้หมดแล้ว รวมถึงเรื่องของการเล่นลูกตั้งเตะด้วย ปัจจัยหลักที่เขาเห็นว่าทีมพลาดไป คือเรื่องของสมาธิ นักเตะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองและโฟกัสในช่วงเวลานั้น ซึ่งในแมตช์นี้ทีมทำได้ไม่ดีพอ เขากล่าวเสริมว่า ทีมรู้ว่าคู่แข่งจะโจมตีตรงไหน รู้ว่าคู่แข่งมีการเปิดบอลที่มีคุณภาพ และทีมก็ได้วางโครงสร้างการรับมือในส่วนนี้ไว้แล้ว แม้ว่าความผิดพลาดดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบจากรายบุคคล แต่เขาจะไม่โทษความผิดเป็นรายบุคคล เพราะเป็นเรื่องของทีมทั้งหมด ทีมควรป้องกันในกรอบเขตโทษให้ดีกว่านี้ ซึ่งในแมตช์นี้ยังทำกันได้ไม่ดีพอ
แจ็คสันยังได้กล่าวถึงผลงานของทีมในครึ่งแรกที่แตกต่างจากครึ่งหลังว่า ทีมเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่ง มีนักเตะที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในแนวรุก แม้ในช่วงครึ่งแรก คู่แข่งจะครองบอลได้มากกว่าที่ต้องการ แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าคู่แข่งสร้างอันตรายได้มากนัก สิ่งที่ทำให้ทีมเสียหายคือลูกตั้งเตะเท่านั้นเอง แต่ทีมก็เริ่มทำกันได้ดีขึ้นและกลับคืนสู่เกมได้ แน่นอนว่าทีมอยากเริ่มต้นเกมให้ดีกว่าเดิม แต่เมื่อตามหลัง 0-2 นักเตะต่างมีความมุ่งมั่นที่ยอดเยี่ยม พวกเขายังคงยึดตามวิธีการเล่นที่วางแผนไว้ และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมกลับสู่เกมได้
เฮดโค้ชชาวอังกฤษยอมรับว่าทีมรู้สึกผิดหวัง เพราะคู่แข่งเริ่มมีอาการอ่อนล้า และเกมกำลังอยู่ในมือของทีม การเสียประตูในช่วงต้นของการต่อเวลาพิเศษเป็นอีกเรื่องที่น่าผิดหวัง เขาไม่สามารถมองข้ามความผิดหวังกับการเสียประตูในรูปแบบดังกล่าวได้ เพราะมันไม่ใช่ตัวตนของทีม และไม่ใช่สิ่งที่ทีมแสดงให้เห็นมาตลอดทั้งฤดูกาล สถิติบอกทุกอย่าง ซึ่งชัดเจนว่าในแมตช์นี้ ทีมเป็นรองในจุดนั้น การพ่ายแพ้ในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทีมต้องนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้กลับมาแข็งแกร่งและมุ่งมั่นในเกมต่อไ
