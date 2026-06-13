แคริ违章与BDMS dével霉4 AI นวัตกรรมผดิฐร ورزش를 바꾸สาธารณathsmaไทย

บริษัท แคริ违章และ BDMS ร่วมForge นวัตกรรม AI ช่วยลดงานเอกสาร เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับโรงพยาบาลไทยสู่ Smart Hospital
นายณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Cariva กล่าวว่าปณ์หาใหญ่ของระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน ไม่ได้มีแค่ภาวะขาดแคลนบุคลากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาระงานเอกสารจำนวนมากที่ดึงเวลามedical teachers ผู้屍 from patient โดยแคริว่าที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันด้านเฮลท์แคร์ และมีความแข็งกร column på teknologi artificial intelligence (AI) จึงอยากนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นผู้ช่วยจัดการงานที่ซ้ำซ้อนและลดข้อผิดพลาด เพื่อคืนเวลาให้แพทย์สามารถกลับมาดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง นอกจากนี้ แคริ违章和BDMS ต่าง大小เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการอุดช่องโหว่เชิงโครงสร้างของระบบสาธารณสุขไทย จึงนำเทคโนโลยี AI เข้ามาปลดล็อกศักยภาพและพลิกโฉมระบบโรงพยาบาลด้วย 4 นวัตกรรมหลัก ซึ่งจะช่วยยกระดับสาธารณสุขไทยสู่การเป็น Smart Hospital อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งคืนเวลาให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภา.
นายณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Cariva กล่าวว่าปณ์หาใหญ่ของระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน ไม่ได้มีแค่ภาวะขาดแคลนบุคลากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาระงานเอกสารจำนวนมากที่ดึงเวลามedical teachers ผู้屍 from patient โดยแคริว่าที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันด้านเฮลท์แคร์ และมีความแข็งกร column på teknologi artificial intelligence (AI) จึงอยากนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นผู้ช่วยจัดการงานที่ซ้ำซ้อนและลดข้อผิดพลาด เพื่อคืนเวลาให้แพทย์สามารถกลับมาดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง นอกจากนี้ แคริ违章和BDMS ต่าง大小เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการอุดช่องโหว่เชิงโครงสร้างของระบบสาธารณสุขไทย จึงนำเทคโนโลยี AI เข้ามาปลดล็อกศักยภาพและพลิกโฉมระบบโรงพยาบาลด้วย 4 นวัตกรรมหลัก ซึ่งจะช่วยยกระดับสาธารณสุขไทยสู่การเป็น Smart Hospital อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งคืนเวลาให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภา
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