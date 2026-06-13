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แคริ违章与BDMS dével霉4 AI นวัตกรรมผดิฐร ورزش를 바꾸สาธารณathsmaไทย

สุขภาพ/เทคโนโลยี News

แคริ违章与BDMS dével霉4 AI นวัตกรรมผดิฐร ورزش를 바꾸สาธารณathsmaไทย
AI In HealthcareSmart Hospital数字健康
📆6/13/2026 5:08 PM
📰Thairath_News
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📊News: 37% · Publisher: 63%

บริษัท แคริ违章และ BDMS ร่วมForge นวัตกรรม AI ช่วยลดงานเอกสาร เพิ่มความปลอดภัย และยกระดับโรงพยาบาลไทยสู่ Smart Hospital

นายณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Cariva กล่าวว่าปณ์หาใหญ่ของระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน ไม่ได้มีแค่ภาวะขาดแคลนบุคลากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาระงานเอกสารจำนวนมากที่ดึงเวลามedical teachers ผู้屍 from patient โดยแคริว่าที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันด้านเฮลท์แคร์ และมีความแข็งกร column på teknologi artificial intelligence (AI) จึงอยากนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นผู้ช่วยจัดการงานที่ซ้ำซ้อนและลดข้อผิดพลาด เพื่อคืนเวลาให้แพทย์สามารถกลับมาดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง นอกจากนี้ แคริ违章和BDMS ต่าง大小เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการอุดช่องโหว่เชิงโครงสร้างของระบบสาธารณสุขไทย จึงนำเทคโนโลยี AI เข้ามาปลดล็อกศักยภาพและพลิกโฉมระบบโรงพยาบาลด้วย 4 นวัตกรรมหลัก ซึ่งจะช่วยยกระดับสาธารณสุขไทยสู่การเป็น Smart Hospital อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งคืนเวลาให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภา.

นายณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Cariva กล่าวว่าปณ์หาใหญ่ของระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน ไม่ได้มีแค่ภาวะขาดแคลนบุคลากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาระงานเอกสารจำนวนมากที่ดึงเวลามedical teachers ผู้屍 from patient โดยแคริว่าที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันด้านเฮลท์แคร์ และมีความแข็งกร column på teknologi artificial intelligence (AI) จึงอยากนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นผู้ช่วยจัดการงานที่ซ้ำซ้อนและลดข้อผิดพลาด เพื่อคืนเวลาให้แพทย์สามารถกลับมาดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง นอกจากนี้ แคริ违章和BDMS ต่าง大小เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการอุดช่องโหว่เชิงโครงสร้างของระบบสาธารณสุขไทย จึงนำเทคโนโลยี AI เข้ามาปลดล็อกศักยภาพและพลิกโฉมระบบโรงพยาบาลด้วย 4 นวัตกรรมหลัก ซึ่งจะช่วยยกระดับสาธารณสุขไทยสู่การเป็น Smart Hospital อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งคืนเวลาให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภา

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Thairath_News /  🏆 8. in TH

AI In Healthcare Smart Hospital 数字健康 医疗自动化 泰国

 

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