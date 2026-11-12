แก้ไขกฎหมายศุลกากร ขยายเวลาคืนภาษี เชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล
ปรับปรุงกฎหมายศุลกากรกำหนดเกณฑ์ตกค้างใหม่ ยกเลิกคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีสู่ OECD พร้อมขยายเวลาคืนภาษีและเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล
การปฏิรูปครั้งสำคัญในวงการโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศกำลังเกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังมีการปรับแก้ข้อบทต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในมิติของการค้าและการลงทุน
ปรับระยะเวลาดำเนินการคืนอากรให้ชัดเจน
ประเด็นสำคัญประการแรกที่ร่างกฎหมายนี้แก้ไขคือ การกำหนดกรอบเวลาการประเมินอากรตามมาตรา 19 และมาตรา 55 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีการระบุกระบวนการแจ้งผลประเมินภาษีอากรตามมาตรานี้ให้มีความรัดกุมและโปร่งใส นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอคืนอากรได้ ในกรณีที่ไม่ใช่ความผิดของผู้เป็นเจ้าของสินค้า เช่น กรณีที่ผลการพิจารณาพิกัดอัตราภาษีศุลกากรออกมาภายหลังพ้นกำหนดเวลาอันสมควรไปแล้ว ซึ่งมาตรการนี้จะช่วยลดภาระและความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้องแต่อาจได้รับผลกระทบจากกระบวนการตรวจสอบทางราชการAlso readนายกฯ ต้อนรับเลขาธิการโออีซีดีย้ำไทยพร้อมเป็นสมาชิก!
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐและเอกชน
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการขนส่งทางราง ร่างกฎหมายได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกสินค้า การผ่านแดน และโลจิสติกส์ จำเป็นต้องเชื่อมโยงระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มกลางของงานบริการภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลนี้จะช่วยให้การ تبادلข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และลดความซ้ำซ้อนในการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการอำนวยความสะดวกทางการค้าในศตวรรษที่ 21
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์สินค้าตกค้างและมาตรการบังคับ
ร่างกฎหมายได้แก้ไขเรื่องสินค้าตกค้างตามมาตรา 107 วรรค (3) โดยกำหนดชัดเจนว่า สินค้าที่ใบขนสินค้าได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้นำออกจากอารักขาของศุลกากรภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดี จะกลายเป็นสินค้าตกค้างทันที โดยตัดเงื่อนไขเรื่องการเสียอากรหรือการวางประกันไม่ครบถ้วนออก ทำให้เกณฑ์การตัดสินมีความชัดเจนและเป็นสากลมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับเกณฑ์การนำเข้าเรื่องระงับคดีเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ โดยเพิ่มราคาของกลางรวมค่าอากรจาก 4 แสนบาท เป็น 1 ล้านบาท เพื่อให้คดีที่มีมูลค่าขนาดกลางและเล็กรุกลุยมติและยุติได้ง่ายขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
เตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล OECD
หนึ่งในเป้าหมายหลักของร่างกฎหมายนี้คือการยกระดับมาตรฐานศุลกากรของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งมีการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวินิจฉัยอากร และแก้ไขบทกำหนดโทษให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การแก้ไขมาตรา 227 เพื่อยกเลิกโทษขั้นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและการจ่ายเงินรางวัล เพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างความน่าเชื่อถือในกระบวนการศุลกากรของไทย
ขยายอำนาจพนักงานศุลกากรและ cooperation
ท้ายที่สุด ร่างกฎหมายยังได้แก้ไขอำนาจของพนักงานศุลกากรในเขตต่อเนื่องให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล หรือ UNCLOS โดยขยายขอบเขตอาณาเขตทางทะเลให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากเขตต่อเนื่องเท่านั้น พร้อมเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านศุลกากรกับหน่วยงานศุลกากรของประเทศต่างๆ มาตรการนี้จะเสริมสร้างศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายและป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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