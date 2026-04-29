แกร็บชี้คนไทยใช้ดิจิทัลเวลากลางคืนพุ่ง! ตอบไลฟ์สไตล์ ‘คนนอนดึก’

📆4/29/2026 10:14 AM
PostToday
แกร็บเปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้บริการ พบว่าเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะการเรียกรถ สั่งอาหาร และสั่งซื้อสินค้า พร้อมขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม ‘คนนอนดึก’ และตอบสนองความต้องการในช่วงสุดสัปดาห์

พนมกร จิระเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด แกร็บ ประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำว่าช่วง เวลากลางคืน ตั้งแต่ 21.00 น.

ถึง 05.00 น.

กลายเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมาก ไม่แตกต่างจากช่วงกลางวันเลยทีเดียว พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และแกร็บได้เล็งเห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการใช้บริการต่างๆ ในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำการปกติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถเพื่อเดินทางกลับที่พักหลังจากเลิกงาน หรือเพื่อเดินทางไปยังสถานที่สังสรรค์ต่างๆ ในยามค่ำคืน การสั่งอาหารมื้อดึกมาทานที่บ้านอย่างสะดวกสบาย หรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสินค้าที่ต้องการอย่างเร่งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉิน แกร็บได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบและต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน แกร็บได้ดำเนินการพัฒนาบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการคัดสรรร้านค้าและร้านอาหารที่เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลายในการสั่งอาหารหรือซื้อสินค้า นอกจากนี้ แกร็บยังได้จัดทำแคมเปญพิเศษต่างๆ เพื่อเอาใจกลุ่มผู้ใช้บริการที่ใช้บริการในช่วงเวลากลางคืนโดยเฉพาะ หรือที่เรียกกันว่า ‘คนนอนดึก’ โดยแคมเปญเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น นักเรียนนักศึกษาที่ต้องทำงานส่งรายงานในช่วงกลางคืน พนักงานที่ทำงานเป็นกะ หรือผู้ที่ทำงานในเวลากลางคืน ผู้ที่ชื่นชอบการรับชมกีฬาฟุตบอล ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกม และผู้ที่ชื่นชอบการสังสรรค์ปาร์ตี้ แกร็บมุ่งหวังที่จะรองรับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการในช่วงเวลากลางคืน และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับธุรกิจ การทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริง และแกร็บได้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการอย่างสม่ำเสมอ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแกร็บ พบว่า ‘Weekend Night’ หรือช่วงคืนวันศุกร์และเสาร์ เป็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการออกไปใช้ชีวิตหลังเลิกเรียนหรือเลิกงานเพื่อพักผ่อนและสังสรรค์มากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการใช้บริการต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน โดยอัตราการใช้บริการเรียกรถในช่วงเวลากลางคืนของวันศุกร์และเสาร์สูงกว่าวันธรรมดาถึง 20% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมในการใช้บริการเรียกรถเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ ช่วงเวลาที่เรียกว่า ‘ไพรม์ไทม์’ คือช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น.

ถึง 24.00 น.

ซึ่งมีผู้ใช้บริการเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดในช่วงเวลากลางคืน โดยครอบคลุมทั้งการเรียกรถเพื่อเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงาน และการเรียกรถเพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงยามค่ำคืน บริการ GrabDriveYourCar ซึ่งเป็นบริการเรียกรถยนต์ส่วนตัวมืออาชีพ ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ที่ต้องการสนุกสนานกับการสังสรรค์อย่างเต็มที่ และมีความรับผิดชอบในการหลีกเลี่ยงการขับรถขณะมึนเมา เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น บริการนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านธุรกิจและแหล่งบันเทิงที่มีความหนาแน่นสูง เช่น สุขุมวิท ทองหล่อ-เอกมัย และเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ซึ่งมีร้านอาหาร บาร์ และสถานบันเทิงจำนวนมา

แกร็บ พฤติกรรมผู้บริโภค ดิจิทัล เวลากลางคืน คนนอนดึก บริการเรียกรถ สั่งอาหาร Weekend Night

 

