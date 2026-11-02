แกรนด์ แอสเสท ปรับแผนรุก Branded Residence มูลค่า 25,000 ล้าน พร้อมชำระหนี้หุ้นกู้ใน 3 ปี
แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ ประกาศปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจครั้งใหญ่ ลงทุนในโครงการ Branded Residence มูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาท ในทำเลทองหล่อ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และระยอง พร้อมปรับโมเดลโรงแรมสู่ Lifestyle Hotel เพื่อเพิ่มกำไรและตั้งเป้าชำระหนี้หุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี
บริษัท แกรนด์ แสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยนาย สุทธิพงศ์ จิตโนทัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ ได้ประกาศแผนการปรับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจครั้งสำคัญเพื่อสร้างการเติบโตและฟื้นฟูความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรที่ดีขึ้นทั้งในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างโครงสร้างรายได้ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน
ลงทุน Branded Residence มูลค่า 25,000 ล้านบาท
บริษัทมีแผนปรับน้ำหนักการลงทุนเข้าสู่ตลาด Branded Residence ซึ่งเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชูรีที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมาก โดยเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ใน 3 ทำเลศักยภาพด้วยมูลค่าโครงการรวมกว่า 25,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการแรกคือทำเลทองหล่อซึ่งกำหนดเปิดตัวต้นปี พ.ศ. 2573 เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบนที่ต้องการที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองพร้อมบริการและมาตรฐานการบริหารจัดการระดับโรงแรม โครงการที่สองคือทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกำหนดเปิดตัวช่วงปลายปี พ.ศ. 2573 โดยชูจุดเด่นด้านทำเลริมแม่น้ำที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของกรุงเทพมหานครและมีข้อจำกัดด้านจำนวนที่ดินในการพัฒนาโครงการ และโครงการที่สามคือจังหวัดระยองในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งกำหนดเปิดตัวปลายปี พ.ศ. 2573 เพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกรวมถึงความต้องการที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมจากกลุ่มผู้บริหารและนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวAlso readรายงานแผ่นดินไหว 1-2 พฤศจิกายน 2569 ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศ
ทั้ง 3 โครงการนี้จะพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับเครือโรงแรมทั้งของไทยและต่างชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยด้วยบริการและระบบบริหารจัดการแบบโรงแรมซึ่งจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ซื้อโดยวางกลุ่มเป้าหมายลูกค้าชาวไทยร้อยละ 51 และลูกค้าต่างชาติร้อยละ 49 เพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศควบคู่กับการรักษาฐานลูกค้ากำลังซื้อสูงในประเทศ
ปรับโมเดลธุรกิจสู่ Lifestyle Hotel
ในส่วนธุรกิจโรงแรม บริษัทจะปรับลดสัดส่วนการพึ่งพารายได้จากธุรกิจโรงแรมรูปแบบเดิมและทบทวนรูปแบบการลงทุนให้เหมาะสมมากขึ้นโดยแนวทางใหม่จะมุ่งพัฒนาโรงแรมรูปแบบ Lifestyle Hotel ที่บริษัทเป็นเจ้าของแบรนด์เองเน้นการผสมผสานระหว่างพูลวิลล่าและโรงแรมเพื่อสร้างประสบการณ์การพักผ่อนที่แตกต่างพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้นได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ เมืองพัทยา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดระยองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่มีเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและมีความหลากหลายของกลุ่มนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและวางแผนรูปแบบการลงทุนการพัฒนาแบรนด์และแนวทางการบริหารจัดการโดยคาดว่าจะสามารถนำเสนอแผนธุรกิจโรงแรมรูปแบบใหม่ที่มีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นภายในปี พ.ศ. 2573
นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจตลอดจนเสริมศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
ตั้งเป้าชำระหนี้หุ้นกู้ภายใน 3 ปี
การปรับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างผลกำไรที่ดีขึ้นเพื่อเสริมความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดและรองรับการชำระหนี้ตามแผนที่วางไว้โดยบริษัทตั้งเป้าชำระหนี้หุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีข้างหน้าควบคู่กับการบริหารจัดการทางการเงินและสภาพคล่องอย่างรอบคอบทั้งการบริหารสินทรัพย์การจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและการบริหารกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทในระยะยาวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
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