แกนนำปชป. หาเสียงพหลโยธินซอย 1 ชูพัฒนาทางเท้า-เพิ่มพื้นที่สาธารณะ พร้อมทวงถามรัฐบาลเงินช่วยค่าน้ำมัน

นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และผู้บริหารพรรค ลงพื้นที่หาเสียงที่ซอยพหลโยธิน 1 โดยเน้นนโยบายพัฒนาทางเท้าและใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเตรียมจัดปราศรัยใหญ่กลางเดือนมิถุนายน ขณะเดียวกันนายอภิสิทธิ์ทวงถามรัฐบาลถึงโครงการช่วยเหลือค่าน้ำมันที่ยังไม่ถึงมือประชาชน
แกนนำ พรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 5 พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และคณะผู้บริหารพรรค ลงพื้นที่ หาเสียง ที่ซอยพหลโยธิน 1 เขตพญาไท เมื่อเวลา 07.00 น.
ที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยนายอนุชาได้เดินทักทายประชาชน พ่อค้าแม่ค้า และวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการขอถ่ายรูปและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันใส่บาตรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในพื้นที่อีกด้วย นายอภิสิทธิ์กล่าวถึงผลตอบรับที่ได้รับว่าดีขึ้นตามลำดับ แม้ในช่วงแรกอาจไม่มากนัก แต่หลังจากการลงพื้นที่ทำให้การรับรู้และการตอบรับดีขึ้น แต่ยังต้องทำงานอย่างหนัก โดยจะมีการจัดปราศรัยใหญ่ในวันที่ 17 หรือ 18 มิถุนายนนี้ เพื่อนำเสนอนโยบายต่างๆ ให้ครบถ้วน รวมถึงเก็บเกี่ยวประเด็นจากการลงพื้นที่มาถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมยืนยันว่ากรุงเทพฯสามารถเป็นได้มากกว่านี้ เพราะ 5 เรื่องหลักที่นำเสนอเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนต้องการ แต่การแก้ไขต้องอาศัยคนที่มีทักษะการบริหารและประสบการณ์ทางการเมือ
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