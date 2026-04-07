เฮียม้อ ปล่อยหุ้น COMAN ก่อนเส้นตายคดี MORE: สัญญาณอะไร?

📆4/7/2026 11:51 PM
📰ktnewsonline
ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดทุนไทย: เฮียม้อขายหุ้น COMAN ก่อนถึงวันนัดฟังคำสั่งฟ้องคดี MORE 22 เม.ย. นี้ เกิดอะไรขึ้น? การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น และสถานการณ์ล่าสุดของคดีปั่นหุ้น MORE ที่สร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาล

ในวันที่ 22 เมษายน 2569 คือเส้นตายที่ “ อัยการสูงสุด ” นัด 3 ผู้ต้องหาหลักใน “คดีประวัติศาสตร์ปั่น หุ้น MORE ” หรือ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลกว่า 4,500 ล้านบาท แต่สิ่งที่สร้างความเสียหายมากกว่านั้นใน ตลาดทุน ไทยคือ “การทำลายศรัทธาของนักลงทุนใน ตลาดทุน ไทย” ดังนั้น คดี MORE จึงอยู่ในความสนใจของนักลงทุนในการจับตัวคนที่กระทำความผิดมารับโทษ จึงไม่แปลกที่จะคำสั่งอวสานชัดเจน “ห้ามเลื่อนนัดอีก” หลังจากก่อนหน้านี้มีการเลื่อนนัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 รอบ !!

ผู้ต้องหาหลักประกอบด้วย 1.“เฮียม้อ” นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ อดีตผู้บริหาร MORE , 2. นายสมนึก กยาวัฒกิจ ประธานกรรมการบริษัทในเครือ ตงฮั้ว และ 3. น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตผู้บริหาร บริษัทโกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ หรือ GSC\แต่ก่อนจะถึงเส้นตายดังกล่าว ในแวดวง “ตลาดทุนไทย” กลับมีความเคลื่อนไหว “น่าสนใจ” เกิดขึ้น ! สะท้อนผ่านการที่บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ COMAN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 ว่าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง “โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่” 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569) โดยพบว่า “เฮียม้อ-อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ” ซึ่งเคยถือหุ้น COMAN อันดับ 1 ในสัดส่วน 13.97% ได้เปลี่ยนแปลงไป โดย “บริษัท โอเล่ และหุ้นส่วน จำกัด” ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 แทน โดยถือหุ้นจำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 11.95% เท่ากับว่าปัจจุบัน “เฮียม้อ” ไม่มีชื่อถือหุ้น COMAN อีกต่อไป การขายหุ้นออกทั้งหมดของ “เฮียม้อ” ในครั้งนี้ย่อมถูก “จับตามอง” จากนักลงทุนถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากใกล้กับวันที่ต้องเข้าพบอัยการสูงสุดตามนัดหมาย! การเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นที่น่าสงสัยว่ามีอะไรแอบแฝงหรือไม่ หากย้อนกลับไปดู “จุดเริ่มต้น” เฮียม้อเข้ามาถือหุ้น COMAN อย่างมีนัยสำคัญผ่าน “การซื้อหุ้นบิ๊กล็อต” (Big Lot) จำนวน 33 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 24.63% เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ซึ่งทำให้ COMAN กลายเป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเฮียม้อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก่อนที่เฮียม้อจะประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ COMAN เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 หลังจาก ก.ล.ต. กล่าวโทษคดีปั่นหุ้น MORE ในขณะที่ “น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” ยังคงถือหุ้น COMAN จำนวน 6,082,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 3.63% นอกจากนี้ “เฮียม้อ” ยังคงถือหุ้นผ่านบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 2 บริษัทคือ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR โดยข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568 พบว่า “เฮียม้อ” นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ถือหุ้นอันดับ 7 จำนวน 29,672,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.27% และ น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 จำนวน 100,130,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 7.66% ในขณะที่บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569 พบว่า “เฮียม้อ” ยังถือหุ้นอันดับ 2 จำนวน 1,881,578,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.22% นอกจากนี้ “น.ส.ปุณฑรีก์” ยังถือ “หุ้น GSC” ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VS โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568 พบว่า “น.ส.ปุณฑรีก์” ยังคงถือหุ้นใหญ่ VS ติดอันดับ 4 จำนวน 22,225,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 8.89%\ปัจจุบัน “คดีปั่นหุ้น MORE” มีสถานะแบ่งได้ชัดเจนดังนี้: “กลุ่มที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้ว” จำนวน 32 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาล “กลุ่มที่ได้รับการประกันตัวแล้ว” จำนวน 5 ราย จำเลยส่วนใหญ่ยังถูกคุมขังในเรือนจำ “กลุ่มที่ถูกฟ้องเพิ่มเติม” อาทิ 3 แม่ลูกกลุ่มพรประภา “กลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ หลบหนีคดี” เช่น นายอภิมุข บำรุงวงศ์ และ “กลุ่มผู้ต้องหาสำคัญ 3 ราย” ยังคงเลื่อนฟังคำสั่งฟ้อง การที่ “เฮียม้อ” ปล่อยหุ้น COMAN พ้นมือในครั้งนี้ ! อาจเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่ “เฮียม้อ” จะต้องไปรายงานตัวตามที่อัยการสูงสุดนัดในวันที่ 22 เมษายน และที่สำคัญกว่านั้นคือ เป็นการวัดใจว่า “เฮียม้อ” จะยอมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายหรือไม่? เพื่อพิสูจน์ตัวเองและเพื่อเรียกคืนศรัทธาจากนักลงทุน หากคดีมีความคืบหน้าในการจับตัวบุคคลสำคัญในคดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้โดยไม่ปล่อยลอยนวลเหมือนที่ผ่านม

บิ๊ก MORE 'เฮียม๊อ อมฤทธิ์'ทยอยลาออก บอร์ดกรรมการ- ประธานบจ.บิ๊ก MORE 'เฮียม๊อ อมฤทธิ์'ทยอยลาออก บอร์ดกรรมการ- ประธานบจ.'เฮียม๊อ อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ' ทยอยลาออกจาก บอร์ดกรรมการ- ประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียน 'MORE - COMAN' แสดงความบริสุทธิ์ใจ เข้าสู่กระบวนการสอบสวนฯ หลัง ก.ล.ต.กล่าวโทษปั่นหุ้น MORE เฮียม๊ออมฤทธิ์ MORE
ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 11 ราย ต่อ บก.ปอศ. กรณีสร้างราคาหุ้น COMANก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 11 ราย ต่อ บก.ปอศ. กรณีสร้างราคาหุ้น COMANสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 11 ราย ต่อ บก.ปอศ. กรณีสร้างราคาหุ้น COMAN ในช่วงระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2564
ก.ล.ต. กล่าวโทษ “อภิมุข บำรุงวงศ์” พร้อมพวกรวม 11 ราย ปมปั่นหุ้น COMANก.ล.ต. กล่าวโทษ “อภิมุข บำรุงวงศ์” พร้อมพวกรวม 11 ราย ปมปั่นหุ้น COMANก.ล.ต. กล่าวโทษ “อภิมุข บำรุงวงศ์” พร้อมพวกรวม 11 ราย ต่อ บก.ปอศ. กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นของ COMAN และรายงานการดำเนินการต่อ ปปง.
ตลท. สั่ง COMAN แจงงบ Q3/68 หลังด้อยค่า 121 ล้านบาท จากการลงทุนตลท. สั่ง COMAN แจงงบ Q3/68 หลังด้อยค่า 121 ล้านบาท จากการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง COMAN ชี้แจงงบการเงินไตรมาส 3/68 หลังพบการบันทึกด้อยค่ามูลค่า 121 ล้านบาท จากการลงทุนในธุรกิจซอฟต์แวร์และไพ่ รวมถึงความเห็นของบอร์ดบริหารและบอร์ดตรวจสอบ
ก.ล.ต. กล่าวโทษ 9 ราย ปั่นหุ้น COMAN และรายงาน ปปง.ก.ล.ต. กล่าวโทษ 9 ราย ปั่นหุ้น COMAN และรายงาน ปปง.ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 9 ราย กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น COMAN ต่อ บก.ปอศ. พร้อมรายงานการดำเนินการต่อ ปปง.
