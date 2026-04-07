เฮียม้อ ปล่อยหุ้น COMAN ก่อนเส้นตายคดี MORE: สัญญาณอะไร?

ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดทุนไทย: เฮียม้อขายหุ้น COMAN ก่อนถึงวันนัดฟังคำสั่งฟ้องคดี MORE 22 เม.ย. นี้ เกิดอะไรขึ้น? การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น และสถานการณ์ล่าสุดของคดีปั่นหุ้น MORE ที่สร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาล
ในวันที่ 22 เมษายน 2569 คือเส้นตายที่ “ อัยการสูงสุด ” นัด 3 ผู้ต้องหาหลักใน “คดีประวัติศาสตร์ปั่น หุ้น MORE ” หรือ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลกว่า 4,500 ล้านบาท แต่สิ่งที่สร้างความเสียหายมากกว่านั้นใน ตลาดทุน ไทยคือ “การทำลายศรัทธาของนักลงทุนใน ตลาดทุน ไทย” ดังนั้น คดี MORE จึงอยู่ในความสนใจของนักลงทุนในการจับตัวคนที่กระทำความผิดมารับโทษ จึงไม่แปลกที่จะคำสั่งอวสานชัดเจน “ห้ามเลื่อนนัดอีก” หลังจากก่อนหน้านี้มีการเลื่อนนัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 รอบ !!
ผู้ต้องหาหลักประกอบด้วย 1.“เฮียม้อ” นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ อดีตผู้บริหาร MORE , 2. นายสมนึก กยาวัฒกิจ ประธานกรรมการบริษัทในเครือ ตงฮั้ว และ 3. น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตผู้บริหาร บริษัทโกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ หรือ GSC\แต่ก่อนจะถึงเส้นตายดังกล่าว ในแวดวง “ตลาดทุนไทย” กลับมีความเคลื่อนไหว “น่าสนใจ” เกิดขึ้น ! สะท้อนผ่านการที่บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ COMAN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 ว่าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง “โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่” 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569) โดยพบว่า “เฮียม้อ-อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ” ซึ่งเคยถือหุ้น COMAN อันดับ 1 ในสัดส่วน 13.97% ได้เปลี่ยนแปลงไป โดย “บริษัท โอเล่ และหุ้นส่วน จำกัด” ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 แทน โดยถือหุ้นจำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 11.95% เท่ากับว่าปัจจุบัน “เฮียม้อ” ไม่มีชื่อถือหุ้น COMAN อีกต่อไป การขายหุ้นออกทั้งหมดของ “เฮียม้อ” ในครั้งนี้ย่อมถูก “จับตามอง” จากนักลงทุนถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากใกล้กับวันที่ต้องเข้าพบอัยการสูงสุดตามนัดหมาย! การเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นที่น่าสงสัยว่ามีอะไรแอบแฝงหรือไม่ หากย้อนกลับไปดู “จุดเริ่มต้น” เฮียม้อเข้ามาถือหุ้น COMAN อย่างมีนัยสำคัญผ่าน “การซื้อหุ้นบิ๊กล็อต” (Big Lot) จำนวน 33 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 24.63% เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ซึ่งทำให้ COMAN กลายเป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเฮียม้อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก่อนที่เฮียม้อจะประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ COMAN เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 หลังจาก ก.ล.ต. กล่าวโทษคดีปั่นหุ้น MORE ในขณะที่ “น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” ยังคงถือหุ้น COMAN จำนวน 6,082,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 3.63% นอกจากนี้ “เฮียม้อ” ยังคงถือหุ้นผ่านบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 2 บริษัทคือ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR โดยข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568 พบว่า “เฮียม้อ” นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ถือหุ้นอันดับ 7 จำนวน 29,672,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.27% และ น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 จำนวน 100,130,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 7.66% ในขณะที่บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569 พบว่า “เฮียม้อ” ยังถือหุ้นอันดับ 2 จำนวน 1,881,578,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.22% นอกจากนี้ “น.ส.ปุณฑรีก์” ยังถือ “หุ้น GSC” ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VS โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568 พบว่า “น.ส.ปุณฑรีก์” ยังคงถือหุ้นใหญ่ VS ติดอันดับ 4 จำนวน 22,225,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 8.89%\ปัจจุบัน “คดีปั่นหุ้น MORE” มีสถานะแบ่งได้ชัดเจนดังนี้: “กลุ่มที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้ว” จำนวน 32 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาล “กลุ่มที่ได้รับการประกันตัวแล้ว” จำนวน 5 ราย จำเลยส่วนใหญ่ยังถูกคุมขังในเรือนจำ “กลุ่มที่ถูกฟ้องเพิ่มเติม” อาทิ 3 แม่ลูกกลุ่มพรประภา “กลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ หลบหนีคดี” เช่น นายอภิมุข บำรุงวงศ์ และ “กลุ่มผู้ต้องหาสำคัญ 3 ราย” ยังคงเลื่อนฟังคำสั่งฟ้อง การที่ “เฮียม้อ” ปล่อยหุ้น COMAN พ้นมือในครั้งนี้ ! อาจเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่ “เฮียม้อ” จะต้องไปรายงานตัวตามที่อัยการสูงสุดนัดในวันที่ 22 เมษายน และที่สำคัญกว่านั้นคือ เป็นการวัดใจว่า “เฮียม้อ” จะยอมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายหรือไม่? เพื่อพิสูจน์ตัวเองและเพื่อเรียกคืนศรัทธาจากนักลงทุน หากคดีมีความคืบหน้าในการจับตัวบุคคลสำคัญในคดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้โดยไม่ปล่อยลอยนวลเหมือนที่ผ่านม
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »