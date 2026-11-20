เฮลส์ กินนีน ไทยแลนด์ ซึซั่น 3: 7 เชฟ Black Jacket เจอเชฟอาร์ตเขย่าขวัญเปิดครัวโหด
รายการเฮลส์กินนีนไทยแลนด์ซีซัน 3 เผยภาพ 7 เชฟแบล็กแจ็กเก็ต สติแตกมือสั่นภายใต้การคุมทีมของเชฟอาร์ต ศุภมงคล ในภารกิจทดสอบทักษะความแม่นยำระดับโหด
รายการแข่งขันทำอาหารระดับแนวหน้าของโลกอย่าง "Hel's Kitchen Thailand Season 3" ที่ผลิตโดยบริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด ได้กลับมาสร้างความฮือฮาและกระตุ้นความสนใจของผู้ชมอีกครั้งหลังจากที่เงียบหายไปนาน โดยครั้งนี้มีการประกาศรายชื่อสุดยอดเชฟทั้ง 7 คนที่ได้รับสิทธิ์สวมเสื้อ Black Jacket เพื่อเข้าแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าเชฟมืออาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย เชฟป้อม ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล, เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย, เชฟวิลเมนต์ ลีออง, และเชฟอ๊อฟ ณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์ เป็นตัวแปรสำคัญในการคัดกรองผู้เข้าแข่งขันจนเหลือเพียง 7 คนสุดท้ายที่พร้อมเผชิญกับความท้าทายสุดโหดในการเปิดครัวรอบนี้Also readสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ вруรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2569
เปลี่ยนกฎการแข่งรวมทีมเชฟ 7 คนทำงานเป็นครัวเดียว
ในสัปดาห์นี้มีการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งครั้งสำคัญโดย取消了การแบ่งแยกผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 2 ทีมตามแบบแผนเดิม แต่กำหนดให้เชฟทั้ง 7 คนต้องรวมตัวกันเป็นครัวเดียวกันเพื่อทำหน้าที่ปรุงอาหาร ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและความดีใจให้กับผู้เข้าแข่งขันที่หวังว่าจะสามารถร่วมมือกันผ่านด่านไปได้ แต่ในทางปฏิบัติกลับเต็มไปด้วยความกดดันที่สูงกว่าเดิมมาก
การที่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันในภาวะความกดดันสูงทำให้ความผิดพลาดเล็กน้อยสามารถส่งผลกระทบร้ายแรงได้ ซึ่งบรรยากาศที่สนุกสนานจากการลดจำนวนคู่แข่งกลับเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานจริงที่ต้องอาศัยความแม่นยำและประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างทีมอย่างยอดเยี่ยม
เชฟอาร์ต ศุภมงคล คุมทัพเปิดครัวบรรยากาศโหดหั่นมาตรฐานสูง
จุดเปลี่ยนสำคัญของการแข่งขันรอบนี้คือการปรากฏตัวของ "เชฟอาร์ต ศุภมงคล" ในฐานะผู้นำครัวคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลและควบคุมมาตรฐานอาหารทั้งหมด การเปิดตัวของเขาเพียงครั้งเดียวก็ทำให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 7 คนถึงกับสะดุ้งและหน้าซีดไปทั้งแผง เนื่องจากทุกคนต่างรับรู้ได้ถึงรังสีแห่งความอำมหิตและความดุดันที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ที่เงียบขรึม
เชฟอาร์ตมีชื่อเสียงเรื่องความเฮี้ยบและความเพอร์เฟกชั่นนิสต์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งถ้าอาหารที่ออกมาไม่ได้มาตรฐานตามที่เขาต้องการจะถูกตัดทิ้งทันทีโดยไม่มีการไต่สวนหรือโอกาสแก้ไข ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพราะความผิดพลาดหนึ่งครั้งอาจหมายถึงจุดจบของการแข่งขันทันที
เชฟสติแตกมือสั่นจากความกดดันมาตรฐานอาหารที่สูงลิ่ว
เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาการรันครัวจริง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็ยังคงวิ่งเข้าใส่ผู้เข้าแข่งขันตลอดทั้งโปรแกรม แม้แต่เชฟที่มีประสบการณ์สูงก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันใจเชฟอาร์ต จนทำให้เฮดเชฟผู้คุมเกมถึงกับระเบิดอารมณ์ใส่ด้วยความหงุดหงิดที่งานออกมาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ
ความตึงเครียดที่สะสมมาตลอดการแข่งขันทะลุขีดจำกัด ทำให้ผู้เข้าแข่งขันบางคนถึงกับสติหลุดและมือไม้สั่นจนแทบจะวางอุปกรณ์ไม่อยู่ ซึ่งภาพความหายนะและความกดดันที่เห็นในรายการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่แท้จริงของนักปรุงอาหารเมื่อต้องเผชิญกับมาตรฐานระดับสูง
ผู้ชมสามารถติดตามความดุเดือดเร้าใจและติดตามต่อว่าความโหดนี้จะรุนแรงไปถึงระดับใดกันบ้าง โดยรายการจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.00 น. ทางช่อง 7HD และสามารถรับชมย้อนหลังผ่านแพลตฟอร์ม Netflix ได้ทั่วประเทศ
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment