เอ็ม สตูดิโอ และ มนต์วิเชียร จัดพิธีดุอาอ์เปิดตัว 'ของแขก 2' เสริมสิริมงคลก่อนเข้าฉาย 25 มิถุนายนนี้

พิธีดุอาอ์เปิดตัวภาพยนตร์สยองขวัญ 'ของแขก 2' จัดขึ้นที่โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร นักแสดง และทีมงานร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเข้าฉายทั่วประเทศ 25 มิถุนายนนี้
เมื่อวันที่ผ่านมา ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ บริษัท เอ็ม สตูดิโอ ร่วมกับ มนต์วิเชียร ได้จัด พิธีดุอาอ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ภาพยนตร์สยองขวัญ เรื่อง " ของแขก 2 " ก่อนเตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ภายในงานเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน พร้อมย้อนรำลึกถึงความสำเร็จของภาคแรกที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ชมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับโลกของญินและวัฒนธรรมมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ซึ่งถือเป็นมุมมองที่แปลกใหม่และแตกต่างจาก ภาพยนตร์สยองขวัญ ไทยรูปแบบเดิมๆ ความสำเร็จของ "ของแขก" ภาคแรกทำให้แฟนๆ ทั่วโลกตั้งตารอคอยภาคต่อที่เข้มข้นและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น พิธีสำคัญเริ่มขึ้นเมื่อคุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม สตูดิโอ จำกัด กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยผู้กำกับ เกรียงไกร มณวิจิตร และทีมนักแสดงนำ ได้แก่ ยูโร ยศวรรธน์ ทะวาปี, มิ้ม รัตนวดี วงศ์ทอง, แพมมี่ สุธิดา บัวติก, ปิ่น ปีญารัตน์ จตุพงษ์, ชาลี อาหมัดกูเชียรี ดอเล๊าะ และ อดุลย์ บอสู ร่วมในพิธี จากนั้นเป็นช่วงพิธีการสำคัญที่มีการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและขอดุอาอ์ โดยคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลให้กับภาพยนตร์และทีมงานทุกคน โดยคุณสุรเชษฐ์ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะอาจารย์ผู้ประกอบพิธี ซึ่งสะท้อนถึงความเคารพและศรัทธาในวัฒนธรรมอิสลามที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ สำหรับ " ของแขก 2 " เป็นการต่อยอดเรื่องราวจากจักรวาล "ของแขก" สู่ความลี้ลับบทใหม่ที่พาผู้ชมดำดิ่งสู่ตำนานและเรื่องเล่าแห่ง "เขาบูโด" พร้อมเปิดประตูสู่โลกของญินที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก และการสูญเสีย ผ่านเรื่องราวของผู้คนที่ต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงนำเสนอความสยองขวัญ แต่ยังสอดแทรกมุมมองทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่ลึกซึ้ง ทำให้ผู้ชมได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในภาคใต้มากขึ้น การเข้าฉายในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ คาดว่าจะสร้างปรากฏการณ์ทางภาพยนตร์อีกครั้ง และเป็นที่สนใจของแฟนหนังสยองขวัญทั่วประเท.
เมื่อวันที่ผ่านมา ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ บริษัท เอ็ม สตูดิโอ ร่วมกับ มนต์วิเชียร ได้จัดพิธีดุอาอ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง "ของแขก 2" ก่อนเตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ภายในงานเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน พร้อมย้อนรำลึกถึงความสำเร็จของภาคแรกที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ชมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับโลกของญินและวัฒนธรรมมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ซึ่งถือเป็นมุมมองที่แปลกใหม่และแตกต่างจากภาพยนตร์สยองขวัญไทยรูปแบบเดิมๆ ความสำเร็จของ "ของแขก" ภาคแรกทำให้แฟนๆ ทั่วโลกตั้งตารอคอยภาคต่อที่เข้มข้นและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น พิธีสำคัญเริ่มขึ้นเมื่อคุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม สตูดิโอ จำกัด กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยผู้กำกับเกรียงไกร มณวิจิตร และทีมนักแสดงนำ ได้แก่ ยูโร ยศวรรธน์ ทะวาปี, มิ้ม รัตนวดี วงศ์ทอง, แพมมี่ สุธิดา บัวติก, ปิ่น ปีญารัตน์ จตุพงษ์, ชาลี อาหมัดกูเชียรี ดอเล๊าะ และ อดุลย์ บอสู ร่วมในพิธี จากนั้นเป็นช่วงพิธีการสำคัญที่มีการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและขอดุอาอ์ โดยคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลให้กับภาพยนตร์และทีมงานทุกคน โดยคุณสุรเชษฐ์ได้มอบของที่ระลึกแก่คณะอาจารย์ผู้ประกอบพิธี ซึ่งสะท้อนถึงความเคารพและศรัทธาในวัฒนธรรมอิสลามที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ สำหรับ "ของแขก 2" เป็นการต่อยอดเรื่องราวจากจักรวาล "ของแขก" สู่ความลี้ลับบทใหม่ที่พาผู้ชมดำดิ่งสู่ตำนานและเรื่องเล่าแห่ง "เขาบูโด" พร้อมเปิดประตูสู่โลกของญินที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก และการสูญเสีย ผ่านเรื่องราวของผู้คนที่ต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงนำเสนอความสยองขวัญ แต่ยังสอดแทรกมุมมองทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่ลึกซึ้ง ทำให้ผู้ชมได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในภาคใต้มากขึ้น การเข้าฉายในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ คาดว่าจะสร้างปรากฏการณ์ทางภาพยนตร์อีกครั้ง และเป็นที่สนใจของแฟนหนังสยองขวัญทั่วประเท
ของแขก 2 ภาพยนตร์สยองขวัญ พิธีดุอาอ์ เอ็ม สตูดิโอ เกรียงไกร มณวิจิตร
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